Уволен вице-премьер Великобритании Рааб - колоритнейший фрик (или просто идиот?)

00:02 22.04.2023

Ушедший вице-премьер Великобритании "вызывал рвоту" у своих подчиненных

Какими скандалами запомнился "каратист" Доминик Рааб



В Великобритании продолжаются громкие отставки. В пятницу, 21 апреля, ушел вице-премьер Доминик Рааб, пожалуй, одна из самых скандальных фигур британской политики. Причина - многочисленные жалобы сотрудников, которых высокопоставленный чиновник, как выяснилось, терроризировал. Вспоминаем, какие скандалы связывали с ушедшим чиновником.



Какими скандалами запомнился "каратист" Доминик Рааб



Расследование о поведении Рааба длилось целых пять месяцев, но только сейчас вице-премьер (которого уже официально можно назвать бывшим) опубликовал "гневное письмо" об отставке. "Гневное" – не просто фигура речи. В тексте письма Рааб отрицал все выдвинутые против него обвинения в превышении полномочий и неподобающем поведении.



В расследовании, проведенном королевским адвокатом Адамом Толли (ведущий юрист по трудовым спорам), говорится, что Рааб в ряде случаев "заходил дальше", чем следовало, в критике подчиненных и оскорбительно отзывался о работе, проделанной чиновниками Министерства юстиции.



Толли посчитал, что Рааб не собирался расстраивать или унижать чиновников (мол, такой стиль общения у политика), но коллеги признавали его "необоснованно трудным в общении", поскольку он иногда вел себя излишне резко.



Было также обнаружено, что подобное поведение Рааба не зависело от его места работы. Как в Министерстве юстиции, где он раньше трудился, так и на посту министра иностранных дел за ним замечали "необоснованное и постоянно агрессивное" поведение.



Жалоб, причем официальных, было предостаточно. Государственные служащие, работавшие бок о бок с тираном от политики, констатировали, что он запугивал и унижал сотрудников, доводя некоторых до слез или даже вызывая у них рвоту перед встречами.



Но попробуем разобраться во всем по порядку. Доминик Рааб стремился создать в Вестминстере образ "сурового человека". Он хвастался тем, что обладает черным поясом 3-го дана по карате и является бывшим чемпионом Южных регионов Великобритании и членом британской сборной.



Обучаясь в Оксфордском университете, он действительно был капитаном клуба по карате и состоял в любительском боксерском клубе. Для описания своего политического профиля он даже передал одной из телекомпаний свою фотографию в шортах и майке, дабы продемонстрировать избирателям свою прекрасную спортивную форму.



Он настолько проникся боевыми искусствами, что продолжил тренироваться в боксерском клубе, а в его офисе в Палате общин висит плакат с изображением Мухаммеда Али. Но, несмотря на свой черный пояс по карате, как-то по-детски Рааб обижался на госслужащих, которые работали на него во время "Брексит" (процесс выхода Великобритании из Евросоюза) и за спиной называли хулиганом. А как еще его назвать?



Он находился под следствием в течение нескольких месяцев в связи с восемью официальными жалобами на его поведение. Он их "заработал", будучи министром иностранных дел, министром "Брексит" и во время первого срока на посту министра юстиции. Кстати, именно во времена "Брексит" активно проявлялся его вздорный характер. Коллеги утверждали, что он был суровым начальником, который всегда настаивал на жестком графике, включая ежедневные занятия в спортзале.



Признавалось и его пренебрежительное отношение к женщинам, которое, в общем, подтверждено и самим Раабом. В начале своей парламентской карьеры политик спровоцировал громкий скандал после того, как написал статью о феминистках. Он утверждал, что "феминистки теперь являются одними из самых неприятных фанатиков". Его призывали извиниться, но он этого не сделал, лишь заявив: "я, вероятно, не феминист". И лучше бы он это не говорил, поскольку его рейтинг с того момента резко начал падать.



Более любопытную историю рассказала бывший секретарь Рааба. Каждый день на обед он требовал одно и то же: салат "Цезарь" с курицей, багет с беконом, горшочек с фруктами и смузи. И ладно бы просто просил, но именно требовал.



В августе 2021 года, когда Кабул пал перед талибами ("Движение Талибан" признано террористическим и запрещено в России. – "МК"), Рааб сопротивлялся призывам вернуться с семейного отдыха на Крите, чтобы следить за кризисом. Отдохнув и вернувшись в Лондон, он, как сообщали, приостановил работу по эвакуации лиц, сотрудничавших с британцами, попросив лишь предоставить документы в определенном формате. Политический ущерб был серьезным, и через месяц Джонсон понизил его в должности до министра юстиции.



Кстати, "документы в определенном формате" – это еще одно слабое место ушедшего вице-премьера. Высокопоставленный чиновник, имевший опыт работы с Раабом, сказал, что он не был агрессивным, но был одержим мелкими деталями и настаивал на том, чтобы документы оформлялись особым образом: "Работа с ним была не для слабонервных".



Предстоял новый политический виток. Верный Джонсону до конца, Рааб решительно поддержал Риши Сунака в последовавшей за этим борьбе за лидерство тори, назвав экономические планы Лиз Трасс "электоральным самоубийством". Несмотря на то, что слова оказались пророческими, его снова понизили, но ненадолго. Ушла Лиз Трасс, а пришедший Риши Сунак вернул Рааба на прежнюю должность.



В течение нескольких недель после его возвращения начали появляться сообщения о жалобах на манеры и поведение Рааба во всех правительственных ведомствах, которые он возглавлял за несколько лет, по крайней мере, от двух десятков различных должностных лиц.



Политик однажды даже позволил себе спорное высказывание о том, что люди, пользующиеся продовольственными или пищевыми банками (Food bank, вид некоммерческих организаций, собирающих невостребованные продукты питания для передача их нуждающимся), обычно не бедны. Но при этом время от времени имеют "проблемы с денежными потоками". Критики назвали эти высказывания "глупыми и глубоко оскорбительными".



Зафиксирован факт, когда Доминик Рааб отправил ругательное письмо бывшему главному "кнуту" (главному парламентскому организатору большинства Палаты общин) Венди Мортон с жалобой на то, что его не пригласили на похороны королевы.



То, что работать с политиком сложно, доказывает и тот факт, что ранее количество его сторонников составляло 20 тысяч, а к 2019 году это число сократилось до 3 тысяч.



Полина Коноплянко