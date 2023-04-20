 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.04.2023
00:49  Российский "Газпром" вдвое сократил закупки газа в Туркменистане в 2022 году
00:02  Уволен вице-премьер Великобритании Рааб - колоритнейший фрик (или просто идиот?)
Пятница, 21.04.2023
19:20  Халк Маслахаты работает с народом, Меджлис – с министерствами, - два аркадага окончательно запутали систему управления Туркмении
18:10  В Узбекистане решили принять "более человеческую" конституцию. И увеличить президентский срок, - МК
17:21  Кыргызка Бермет Абдрахманова баллотируется в депутаты... германского Мурнау
15:45  Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:44  Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин

15:40  Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:38  Украинское зерно ломает Евросоюз
14:56  Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:37  В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек
14:33  Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы
14:27  Уулжан Онолбекова выиграла конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023" (видео)
14:25  Генерал наркоконтроля РФ Кандиков добровольно стал сержантом и ушел на Украинскую войну
14:20  Имперский флот: вместо армянина Авакянца Тихоокеанский флот возглавил эстонец адмирал Лиина
12:59  Редкоземельные металлы – оружие Китая и России, - В.Малышев
12:46  Роберт Кеннеди: Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США
11:24  КырПарламент. Век XXI-й... Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
11:02  Пришел конец соглашению на "Куинси". Началось сближение стран Ближнего Востока
10:39  Ничтожная Германия. Кризис национальной идентичности немцев фатален, - В.Волков
10:36  Машкевич и К высосали и отжали энергоотрасль Северного Казахстана, - даже до Тютебаева дошло
10:29  Латиница и/или кириллица для Кыргызского языка? - Аскарбек Мамбеталиев
09:59  Алматы. Задержан и обвинен в коррупции (вместе с женой) известный журналист-военкор Владимир Северный
09:54  Аким Риддера Дмитрий Горьковой умер от разрыва сердца в 39 лет. Не выдержал коммунальной катастрофы
09:50  Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок
09:48  Самая вкусная синекура для кыргыза. Утверждено Положение о представительстве Минэкономики КР по вопросам ВТО в Женеве
09:39  Ничего святого... Замминкультуры РФ Ярилова задержана за аферы с "Пушкинской картой"
00:28  Китай и США в Центральной Азии – в поисках подходов, - В.Нежданов
00:22  Изживание ада, - Александр Проханов
00:21  Гибридный Шанхай: почему именитые автобренды отстают от китайцев
00:19  Освобождение деревьев от бетона началось в Ташкенте
00:14  В Амстердаме прошли протесты проституток из-за охоты на ведьм и ограничения времени работы
00:08  Казахстан против Узбекистана или Казахстан вместе с Узбекистаном?
Четверг, 20.04.2023
21:20  ПашинянАрмения: на пути капитуляции и предательства, - М.Ошеров
20:38  Роберт Кеннеди-младший отбирает голоса у Байдена-старшего, - Сьюзан Пейдж
20:35  В Кыргызстане отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем
20:30  Американская супер-ракета Starship взорвалась на четвертой минуте полета
20:03  Израиль обходит Иран с севера, - Г.Петров
19:55  Жанаозенские нефтяники рассказали о ходе переговоров с Казвластями
19:48  КыргызАрмию выводят на военные учения "Коопсуздук-2023"
19:41  Нурлан Сулайманкулов и Азамат Осмонов возглавили ключевые отделы в Администрации КырПрезидента
19:38  Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930-х годах
19:16  Лекарство для России оказалось отравой: вскрылись манипуляции ЦБ и минфина
19:06  Война образов: художник, протри глаза или вырви их с корнем, - Александр Проханов
18:38  Кому выгоден военный конфликт в Судане? - В. Прохватилов
17:54  Двойная игра Польши на Украине: Варшава показала Киеву острые зубы, - М.Ростовский
07:44  Эр-Рияд превращается из врага Дамаска в его адвоката, - Равиль Мустафин
07:41  По стопам Саладина: Эрдоган объединяет турок и курдов, - Петр Македонцев
07:39  Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав
07:36  Макрон получил яйцом в лоб. Эльзасский инцидент
07:33  США против ОДКБ: главный вызов на фоне традиционных рисков, - Елена Ларина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Российский "Газпром" вдвое сократил закупки газа в Туркменистане в 2022 году
00:49 22.04.2023

Посол России в Туркменистане Александр Блохин в интервью ТАСС рассказал, что в 2022 году "Газпром" закупил около 5 млрд кубометров туркменского газа.

7 апреля стало известно, что новым послом РФ в Туркменистане назначен Иван Волынкин, однако пока обязанности диппредставителя высшего ранга продолжает выполнять Александр Блохин.

Это вдвое меньше, чем было в 2021 году, когда из Туркменистана было импортировано около 10 млрд кубометров газа.

В сентябре прошлого года Блохин сообщил, что в 2022 году закупки будут меньше в связи с тем, что "Туркменистан активно развивает у себя газохимическое производство".

Посол напомнил, что по контракту Туркменистан должен поставлять по 5 млрд кубометров газа в год. "А что касается дополнительных объемов, это будет зависеть от того, насколько Туркменистан будет иметь возможность поставить сверх договора", – добавил Блохин.

В 2019 году Россия возобновила импорт туркменского газа после четырехлетнего перерыва, последовавшего за заявлениями "Туркменгаза", который обвинил "Газпром" в неплатежеспособности "Газпрома". В ответ "Газпром" подал иск, требуя пересмотра цен за закупаемый в Туркменистане газ и возврата $5 млрд за переплату. Как были улажены взаимные претензии, неизвестно.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682113740


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года №195
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2023 года №196
- Сенаторы одобрили соглашение о режиме Казахстанско-Туркменской государственной границы
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Поддержать и защитить инвестиции требует Демпартия "Ак жол"
- Специальная рабочая группа создана для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий Жанаозена
- Обеспечить "зеленый коридор" скоропортящимся грузам на границе с КНР
- Кадровые перестановки
- Цифровая маркировка - очередная олигополия на шее потребителей, бизнеса и государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  