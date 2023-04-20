Российский "Газпром" вдвое сократил закупки газа в Туркменистане в 2022 году

00:49 22.04.2023

Посол России в Туркменистане Александр Блохин в интервью ТАСС рассказал, что в 2022 году "Газпром" закупил около 5 млрд кубометров туркменского газа.



7 апреля стало известно, что новым послом РФ в Туркменистане назначен Иван Волынкин, однако пока обязанности диппредставителя высшего ранга продолжает выполнять Александр Блохин.



Это вдвое меньше, чем было в 2021 году, когда из Туркменистана было импортировано около 10 млрд кубометров газа.



В сентябре прошлого года Блохин сообщил, что в 2022 году закупки будут меньше в связи с тем, что "Туркменистан активно развивает у себя газохимическое производство".



Посол напомнил, что по контракту Туркменистан должен поставлять по 5 млрд кубометров газа в год. "А что касается дополнительных объемов, это будет зависеть от того, насколько Туркменистан будет иметь возможность поставить сверх договора", – добавил Блохин.



В 2019 году Россия возобновила импорт туркменского газа после четырехлетнего перерыва, последовавшего за заявлениями "Туркменгаза", который обвинил "Газпром" в неплатежеспособности "Газпрома". В ответ "Газпром" подал иск, требуя пересмотра цен за закупаемый в Туркменистане газ и возврата $5 млрд за переплату. Как были улажены взаимные претензии, неизвестно.