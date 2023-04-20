Сын Пескова - Чоулз-Буденный воевал простым артиллеристом в ЧВК "Вагнер". Залепуха?

08:16 22.04.2023

Пригожин заявил о службе сына Пескова артиллеристом в ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова служил артиллеристом в ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что Дмитрий Песков попросил бизнесмена "забрать его сына простым артиллеристом". Сыну 33 года, он служил ранее в ракетных войсках



Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова проходил службу в подразделении ЧВК "Вагнер", сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин в интервью военному корреспонденту Александру Симонову, видео опубликовано в телеграм-канале "Позывной Брюс".



"Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, или в Англии, пришел и говорит: "Забери его простым артиллеристом", - сказал Пригожин.



По его словам, сын Пескова "отработал абсолютно нормально". "Простым артиллеристом, по колени в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает", - добавил основатель ЧВК. Когда именно это произошло и как долго длилась служба, бизнесмен не уточнил.



РБК обратился за комментарием к Дмитрию Пескову.



У Пескова трое сыновей и две дочери. Старший ребенок - Николай Песков (Чоулз) - сын от первого брака с Анастасией Буденной, ему 33 года. Некоторое время он жил в Великобритании, затем вернулся в Россию и отслужил в ракетных войсках, передавал "Коммерсантъ". Затем работал на канале RT. В 2022 году США ввели против него санкции.



Дмитрий Песков, в октябре 2022 года говоря о Пригожине, назвал его предпринимателем, который "болеет душой за то, что происходит" в России и "вносит большой вклад - посильный".