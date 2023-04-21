Украинский криминал активен в Казахстане, - Алма Бектенова

10:14 22.04.2023 Украинский криминал активен в Казахстане

Нарколаборатории, телефонные мошенничества, масштабные аферы с использованием имиджа президента Токаева – преступная экспансия не сбавляет темп.



Наркобизнес с размахом



Последний год Украине и украинцам принято выражать сочувствие, однако некоторые нечистые на руку дельцы с началом войны лишь активизировали нашествие в дружественные страны СНГ.



Примечательно, что в Казахстане и раньше велась подпольная торговля наркотиками, организаторы которой – граждане Украины. В мае 2021 года в Уральске огласили приговор двум украинцам, обвиняемым в изготовлении и сбыте крупнейшей партии наркотиков. Игорь Дунаевский и Виталий Малюк осуждены к 19 и 18 годам лишения свободы.



"Признать Игоря Дунаевского и Виталия Малюка виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 297 УК РК "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору" и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы. Признать виновными по статье 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы", - таким был вердикт суда.



Автомобили Toyota Land Cruiser и Ford Transit, а также дом в поселке Аксуат, в котором находилась нарколаборатория, деньги с личных счетов осужденных обращены в доход государства. Напомним, что в июле 2020 года полиция ЗКО обнаружила в одном из поселков на совесть оборудованную лабораторию для производства наркотиков и в ней 120 тысяч готовых доз. По данным полиции, на тот момент это было самое большое изъятие в истории Казахстана.



Как отметили в органах, производство организовали в расчете на промышленные масштабы. Любопытно, что на суде фигуранты Игорь Дунаевский и Виталий Малюк привлекли внимание прессы, заявив, что полиция якобы присвоила себе их оборудование и химические реагенты, а сами синтетические наркотики пустила в продажу. После этого стражи порядка собрали экстренный брифинг, на котором продемонстрировали журналистам видео с уничтожением психотропных веществ и сырья.



Однако крах этого впечатляющего по масштабам предприятия не стал уроком для заезжих наркоторговцев. В конце 2022 года в окрестностях Алматы были задержаны восемь человек по подозрению в организации нарколабораторий.



"Двадцать второго декабря в управление полиции Енбекшиказахского района от егерей Карачингильского охотхозяйства поступило сообщение о том, что на окраине села Балтабай Енбекшиказахского района были проверены двое подозрительных граждан Украины. Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе проведения следственных действий недалеко от места проверки автотранспорта 43 и 28-летних иностранцев обнаружили пакет черного цвета, внутри которого находились прозрачные полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета порошкообразного вида", - гласит официальное сообщение.



Позже полицейские областного управления по борьбе с наркобизнесом установили два адреса нарколабораторий. Во время санкционированного обыска на местах были задержаны еще шесть граждан Украины. "Вместе с тем изъяты лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества. Во время обыска изъято около 30 килограммов наркотического вещества "скорость", - уточнили в МВД. Уголовное дело зарегистрировано по статье 297, части 3 УК РК.



Задержанные во время признательных показаний сообщили о подготовке открытия третьей лаборатории по производству мефедрона и подобных запрещенных веществ.



В январе 2023 года правоохранители заявили, что граждане Украины готовились снабжать Казахстан сотнями килограммов наркотиков.



При этом они действовали с размахом и основательностью, говорящих то ли о наглости, то ли о крайней степени сомнения в возможностях нашего государства пресекать наркоторговлю. "Дом полностью подготовлен для производства: стены и пол были обложены кафелем, установлена принудительная вентиляция, по периметру вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом. Оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров – химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за один цикл производит до 50 килограммов смертоносного вещества. Установлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе Алматы. Там полицейскими изъято 22 емкости с химикатами, приготовленными для перевозки в нарколабораторию, общим объемом 700 литров", - сообщили в МВД.



Уточняется, что масштаб лабораторий позволял производить до 100 килограммов наркотиков каждые две недели. В целом из двух действующих и одной полностью подготовленной к производству лабораторий и склада с прекурсорами изъято 84 килограмма синтетики и порядка двух тонн прекурсоров. Следствие продолжается, но по этим "тяжелым" статьям украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.



Поговори со мною о деньгах



Телефонные мошенники и киберпреступники родом из Незалежной прославились далеко за пределами своей страны. В частности, в прошлом году за телефонное мошенничество в Казахстане задержали 32 жителя Украины. Они выдавали себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков и правоохранительных органов. В декабре полицейские РК и Украины ликвидировали call-центр мошенников в украинском городе Днепр.



"Подозреваемые сообщали о подозрительных транзакциях и под видом их отмены убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического call-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем", - пояснил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Жандос Суюнбай. Иностранцам оказывали содействие граждане Казахстана, которые открывали карты и счета в отечественных банках. Похищенные у жертв деньги обналичивались за определенный процент.



Мошенники использовали подмену номеров, чтобы у жертв отображался казахстанский номер. "В ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Казахстана и эмблема Национального банка РК", - уточнили в полиции. Всего call-центр состоял из 40 человек.



"Одновременно украинской стороной в 13 адресах проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски. При проведении обысков были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, SIM-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка. При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов", - добавил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью. По некоторым данным, на счету ОПГ более 18 тысяч обманутых граждан РК.



Примечательно, что о мошеннической экспансии украинцев на территории Казахстана заговорили еще в 2021 год. Пресса провела расследование, в ходе которого обнаружилось, что подозрительные звонки резко участились на второй год пандемии коронавируса.



Казахстанцы, не склонные верить любому незнакомцу, придумали простые способы защиты. В частности, украинские мошенники, разумеется, не говорят по-казахски, и обыденные вопросы на государственном языке заставляют из прервать обработку жертвы.



Кроме того, украинцы используют странные сочетания ФИО: славянское имя и условно азиатская распространенная фамилия – например, Дмитрий Ахметов. Такие сочетания встречаются в Казахстане довольно редко. Также иностранцы определяются по неумению правильно произнести некоторые слова, например, слово тенге они обычно произносят с двумя буквами Э (тэнгэ), что для казахстанского славянина фактически невозможно. Такими, лишь на первый взгляд забавными, способами выявления мошенников казахстанцы делились в соцсетях.



Кстати, в том расследовании журналистов всплыли данные о том, что лишь в одном Днепре работает около 150 центров мошенников.



"Инвестиции" в КМГ и другие фокусы



Аферисты из-за рубежа неплохо отслеживают громкие события в странах СНГ. В частности, летом прошлого года мошенники организовали массированную рекламу в поисковых системах и социальных сетях, которая направляет пользователей на поддельные сайты, призывающие "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с обещанием высокой пассивной доходности. Всплеск активности связан с IPO КМГ, после него интернет заполонили фотографии президента Токаева, который якобы своей персоной гарантирует доходность.



"Для пущей убедительности эти фейковые сайты упоминают имена людей-брендов: президента РК, руководителей национальных компаний и финансовых организаций страны, лидеров общественного мнения. Злоумышленники используют видеокадры из



общедоступных официальных видеороликов "КазМунайГаза", подменяя оригинальные



аудиодорожки. В итоге посетителю демонстрируется фейковое видео, где профессиональный закадровый голос диктора озвучивает откровенную ложь с



упоминанием названия компании", - говорится в сообщении КМГ.



В компании рассказали, что при первом посещении фейковых сайтов человека мотивируют пройти тест или ответить на два-три предварительных вопроса. В результате преступники получают email посетителя, его гражданство и номер мобильного телефона. На поддельных сайтах, кроме того, размешается фотография лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, якобы выданная Национальным банком РК. Используется и скрипт калькулятора инвестора, который просчитывает в онлайн-режиме "высокодоходную прибыль".



Владельцы мошеннических ресурсов зачастую являются нерезидентами РК. Поэтому, даже если такой сайт обнаружен, пресечь его деятельность чрезвычайно трудно из-за иностранной юрисдикции. Лжересурсы, сообщили в КМГ, в основном создаются в международных зонах (kazmynai-gaz.com, kz-finvesting.com, kz-gaz555.com, butterflyexpect.com, kaz-gaz.org, greyongrey.com, healbrowl.com/logistics, murrindindi.org/info). При проверке выясняется, что эти доменные имена зарегистрированы в странах СНГ или дальнем зарубежье. Как пояснили в КМГ, национальные компании для своих ресурсов используют только доменную зону kz.



Кроме сайтов выявлено как минимум шесть мошеннических приложений. "Первое фейковое, паразитирующее на бренде компании приложение KazMunay Invest было опубликовано в Google Play 8 июля 2022 года, и его к началу августа успели скачать более 50 тыс. пользователей. Контакты мошенника указывали на



сайт, зарегистрированный в доменной зоне территории Токелай (.TK), на новозеландских островах. На данный момент оно уже удалено из плей-маркета.



Затем появились псевдоприложения "КазМунайГаз", "КазМунайГаз Инвестиции", "KazMunay Club Invest", "КазИнвест", "КазМунайИнвест". Между тем у КМГ нет никакого официального приложения, и его разработка пока не планируется", - заявили в компании. По указанным фактам полицией столицы возбуждено уголовное дело.



Аналогичное предупреждение в марте 2023 года выпустил Halyk Finance. "В настоящее время в социальных сетях, в рекламных вставках мобильных приложений и перед просмотром роликов на youtubе под видом рекламной акции осуществляются мошеннические действия по привлечению населения к инвестированию на рынке ценных бумаг. При этом в рекламной акции используются фото-, видео- записи первых лиц государства, общественных и медийных деятелей", - говорится в сообщении.



"Выявлен ряд функционирующих интернет-сайтов и мобильных приложений, якобы посвященных госпрограммам инвестирования, ключевой особенностью которых является предложение по заполнению анкеты с персональными данными клиента. Для введения в заблуждение клиентов мошенники используют торговые марки, логотипы и корпоративные цвета существующих финансовых организаций, указывают реальные адреса офисов, рассылают сканированные лицензии и заполненные бланки с логотипами, скопированными с официальных сайтов. Полученные персональные данные мошенники используют для связи с клиентами, которым предлагают провести консультации по инвестированию в ценные бумаги", - уточнили в организации.



"Выявленные мошенники действуют из-за пределов Республики Казахстан и не владеют государственным языком. В качестве платформы общения они используют распространенные интернет-мессенджеры. Halyk Finance ведет переписку, оказывает клиентскую и техническую поддержку на государственном, русском и английском языках, в офисе, по электронной почте и по телефонам, размещенным на официальном сайте. Обращайте внимание на адрес сайта. Сайты казахстанских брокеров и компаний находятся в доменной зоне .kz, мошеннические сайты, как правило, находятся в доменных зонах .org, .online., .site и т.д.", - подчеркнули в предупреждении.



Остается добавить, что сегмент преступлений в виртуальном пространстве в самой Украине развивается гигантскими темпами. Как сообщила киберполиция этого государства в 2022 году, самые распространенные из нарушений: взлом банковских карт и платежных систем; вмешательство в работу финансовых учреждений; несанкционированный доступ к личной информации пользователя, включая социальные сети и компьютер; взлом телефонов; кража стратегических документов; разработка вредоносного ПО и прочее.



За последние годы число киберпреступлений в Украине увеличилось более чем на 40%. Ущерб граждан этой страны от мошеннических действий в прошлом году возрос до 1 млрд гривен. Фишинг (выманивание данных карты обманным путем) остается наиболее серьезной угрозой для украинских пользователей интернета и его масштабы растут. Фишинговые сайты составляют 88% заблокированных ресурсов, остальные 12% приходятся на мошеннические интернет-магазины, мошеннические схемы заработка, мошенничество с "инвестициями" и предоставление услуг, в результате которых у граждан выманивают деньги, и сайты с вредоносным ПО. В 2022 году существенно выросло количество выявленных фейковых приложений в Google Play и App Store.



Судя по всему, украинским хакерам давно тесно в родном сегменте интернета, поэтому они наращивают экспансию в страны СНГ. К слову, по некоторым данным, президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже принудительно стал лицом фейковой рекламной кампании по привлечению инвестиций. Так что Казахстан далеко не единственная страна, подверженная атакам криминальных деятелей.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

21.04.2023 Источник - turanpress.kz

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