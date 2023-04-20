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Воевать за Россию на Донбассе просятся... монголы
13:10 22.04.2023

Опыт "Вагнера" перенимают в Монголии
Потомки воинов Чингисхана готовы сражаться за Россию

Игорь Моисеев

Буряты из регулярных подразделений ВС РФ, отслужившие по контракту в зоне СВО, обучают азам ратного дела не только российских добровольцев, но и бойцов монгольской армии. В первую очередь - снайперов и танкистов. Среди монголов есть записавшиеся в группу "Вагнер", знает бывший профессиональный военный, а ныне предприниматель Баярсайхан Даваа. Он в свое время отслужил срочную танкистом, участвовал в миротворческой миссии ООН в Южном Судане, потом открыл в Улан-Баторе сеть охотничьих и военных магазинов. И стал автором "бурятского проекта", как сам его называет.

- В приграничной с Монголией Кяхте расположена российская 37-я мотострелковая бригада, - рассказывает Баярсайхан. - Сотни бурят служат там мотострелками и танкистами. Это те же монголы, которые во время наших походов осели на территории Бурятии. Они, как и калмыки, тоже выходцы из западной части Великой степи, помнят свои исторические корни, считают Монголию своей прародиной. У нас очень похожи язык, обычаи, традиции. И всегда была в почете воинская служба.

На Украине буряты и калмыки воюют и в регулярных частях, и в ополчении, и добровольцами, и по контракту в группе "Вагнер". Набираются уникального боевого опыта. А он просто бесценен. И нам никак не помешает.

Я по своим делам часто езжу в Россию - в Улан-Удэ, в Иркутск. Много общаюсь с ветеранами из региональных отделений "Боевого братства". В свое время они вывели меня на офицеров бурятского ОМОНа "Кречет". Бойцы отряда регулярно сдают экзамен на краповые береты в Новосибирске, на базе учебного центра "Горный". Мы пригласили ребят запустить такой же проект в Монголии. На базе правоохранительного университета, в Центральном аймаке, оборудовали полосу препятствий, провели первый испытательный забег солдат и курсантов. Причем хотели сделать покруче, чем в России - чтобы в финале курсанты выходили на поединок не с одним, а с двумя инструкторами. Правда, первый блин получился комом.

"СП": Почему?

- Переоценили свои силы, плохо рассчитали дистанцию, в итоге к финишу пришли всего два человека из сорока. И оба настолько вымотанные, что устраивать поединки было уже бесполезно. А потом начался ковид, и всем стало не до этого. Но мы обязательно к этой теме еще вернемся. После нашей общей победы на Украине.

"СП": Где монголы учатся военному делу? И где проходят практику?

- У нас три крупных военных учебных заведения - Национальный университет обороны имени Дамдина Сухбаатара, Институт пограничных войск и Университет правоохранительных органов. Есть свое суворовское училище - Темуджин Урлуг. Раньше весь преподавательский состав вузов начинал карьеру курсантами советских военных вузов, потом российских. Соответственно все офицеры прекрасно знают русский язык. У нас даже один из президентов - Элбэгдорж Цахиагийн - выпускник Львовского высшего военно-политического училища. Весь высший офицерский состав погранвойск заканчивал Голицынское и Бабушкинское пограничные училища. Граница-то у нас большая - особенно с Китаем. Потом, правда, для нас открыли квоты в своих военных вузах турки и американцы. И монголы радостно полетели учиться за океан. В высшем офицерском корпусе даже возникли соответствующие "группировки по интересам".

"СП": В России таких называют "агентами влияния".

- Ну да. Их и начали использовать - кого открыто, кого втемную. Но наши спецслужбы пресекли это дело. Кто-то из офицеров в дальнейшем вообще за рубеж уехал - к тем, кто завербовал. Некоторые потом всплыли во французском Иностранном легионе. Там ведь полный интернационал. И монголов хватает. Некоторые служили в миротворческих контингентах в самых разных "горячих точках" - от Косово до Ирака. Кто-то засветился в американской армии в Афганистане. Потом за океан уехал. А мы в очередной раз убедились, что без России - никуда. ­

Во-первых, мы географически соседи. Общая граница у нас огромная. Во-вторых, совместная история. Да, воины Великой степи в свое время пролили много крови, в том числе и русской. Но это было давно. А потом Россия и русские несколько раз спасли наш народ. Сначала, в 1921 году - от китайской экспансии. Потом - от японской, на Халхин-Голе. Во время Великой Отечественной мы помогали СССР, чем могли: поставляли мясо, теплые вещи - от носков до варежек. Одних лошадей для артиллерийских повозок отправили несколько сот тысяч. По некоторым оценкам - до полумиллиона голов. Этим лошадкам памятник стоит на Поклонной горе. Монголы покупали для Советского Союза на свои деньги танковые колоны и воздушные эскадрильи. Наши старики и старухи в самых дальних аймаках зубы золотые у себя вырывали, чтобы сдать в общую кассу для оплаты этой военной техники. Так что нам - монголам и русским - не жить друг без друга. Особенно сейчас.

Когда появился выбор, мы стали сравнивать российское, американское и турецкое высшее военное образование. И признали российское лучшим. Кроме того, русские не лезут в наши внутренние дела и не плодят здесь агентов влияния. Хотя, если признаться, в Монголии на самом деле добровольных "российских агентов" - выше крыши. По самым скромным подсчетам, свыше 60 тысяч монголов получили высшее образование в России, а до этого в СССР. И сейчас получают. Вот такая армия "агентов Кремля". В-третьих, ваша военная техника ничем не уступает западной. Те же танки, даже самые древние - Т-64, Т-72 - это чудо-оружие. А буряты из Кяхты знают их как свои пять пальцев. Как они те же траки в полевых условиях заменяют - любо-дорого смотреть. Танки своими катками на эти сорванные траки с ювелирной точностью заводят. Причем с хорошим таймингом. А под обстрелом все это надо действительно быстро провернуть. У них такие ситуации в Донбассе были. И боевое слаживание отшлифовано "до звона". Наши пока так не умеют.

А вот снайперские винтовки нам нравятся больше канадские и английские. Как и бурятам. Снайперы у нас свои неплохие, но опыта городских боев нет. А у бурят есть. Снайпер штурмовой группы и снайпер в засаде в лесу - две разные профессии. Так что есть чему учиться.

"СП": Где проводятся занятии со снайперами и танкистами?

- В нескольких местах. Степь большая, полигонов хватает. Бывших военных баз Советской армии тоже достаточно. Здесь же 39-я армия стояла.

Танкисты из Кяхты делятся опытом на базе танкового полка в Чойбалсане. Снайперы учат добровольцев в Сайшанде и на базе бригады сомона Сэргэлэн Центрального аймака. Другие части называть не буду. Военная тайна.

"СП": Каков средний возраст добровольцев?

- Мы, монголы, на возраст не смотрим. Возраст - это две цифры в паспорте. У тех же бурят доброволец Сергей Хубраков из Мухоршибирского района в 63 года снайпером воевать ушел. Мать обманул - сказал, что едет на вахту, на Север. Был ранен. Когда восстановится - мы с ним обязательно пообщаемся. Может, здесь, в Монголии, и встретимся.

"СП": Правда, что монголы идут по контракту в "Вагнер"?

- Могу сказать только то, что совместные монголо-бурятские подразделения там есть. Потомки воинов Чингисхана друг друга держатся.

Источник - СвободнаяПресса
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