Макрон превращается в Enfant terrible Запада

13:12 22.04.2023

Макрону пригрозили ролью изгоя на Западе

Примечательно единодушие, с которым накинулась на Макрона едва ли не вся англоязычная пресса



Текст: Валерия Вербинина



На французского президента опять посыпались шишки. Союзники по НАТО и ЕС возмущены тем, что Эммануэль Макрон посмел озаботиться мирными переговорами между Россией и Украиной и даже решил привлечь в качестве посредника Китай.



Эммануэль Макрон вовсе не собирался предавать свою как бы миротворческую инициативу огласке, но кто-то позаботился о том, чтобы слить данные сотрудникам агентства Bloomberg. Сказав "а", говори "б": в новом материале агентства подробно разъясняется, кому французский президент путает карты и почему ему нельзя этого позволять.



"Некоторые союзники", пишет автор материала, полагают, что попытка президента Франции преждевременна, хуже того, она может "подорвать европейское единство". Потому что Китай якобы не может считаться незаинтересованным посредником, учитывая его дружбу с Россией.



Да и сам Макрон, ненавязчиво намекает автор, более чем близок к президенту РФ Владимиру Путину: "расстелил перед ним красный ковер в Версале в 2017-м, за месяц до президентских выборов", ездил в Москву в феврале прошлого года и вообще ведет себя подозрительно.



Хотя упор делается на то, что Китаю нельзя доверять, а Макрон безответственный политик, в тексте неожиданно возникает также тема Германии, которая, по заявлению некоего анонимного источника, находится "целиком и полностью в курсе инициативы Макрона". Формально канцлера ФРГ Олафа Шольца пока не в чем упрекнуть, но его позиция у западных элит тоже начала вызывать беспокойство.



Если Германия, Франция и Китай объединят свои усилия с целью добиться мирных переговоров, это уже будет гораздо более весомая сила, чем просто Франция плюс Китай. Однако коллективный Запад, прежде всего США и Великобритания, сделал ставку на военные действия, конкретно – на так называемое весеннее контрнаступление ВСУ.







В этой ситуации Макрон со своими миротворческими проектами (причем любыми) настолько сильно мешает, что сведения о его закулисных переговорах с китайскими дипломатами немедленно предали огласке, а теперь навешивают на французского президента ярлыки чуть ли не предателя. Между тем он является главой как бы независимой страны и действует в рамках французских законов, которые традиционно дают президенту значительную власть, в том числе и в сфере внешней политики.



Примечательно единодушие, с которым накинулась на Макрона едва ли не вся англоязычная пресса после публикации в Bloomberg. Там до сих пор не переварили заявление француза по поводу того, что Европа не обязана быть сателлитом США и поддерживать Тайвань в ущерб своим собственным интересам. А поездку Макрона в Китай, вопреки ее явному коммерческому успеху, называют "катастрофической". К примеру, Expresse заявляет, что теперь Макрон рискует стать чуть ли не изгоем среди европейских лидеров.



"Подобные переговоры (с Китаем. – ВЗГЛЯД) означают пренебрежение всеми существующими международными практиками, чего западные страны не могут одобрять, если выяснится, что такие переговоры действительно имели место".



Впрочем, как выясняется по ходу текста, проблема вовсе не в международных нормах, а в британской оценке ситуации: те считают, что Россия использует мирные переговоры как передышку, чтобы подготовить собственное контрнаступление.



Поэтому в Лондоне от плана Макрона отмахнулись как от "глупого – и, может быть, даже опасного". Как заявил депутат от Консервативной партии и глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, "французский президент "может считать, что затеял благородное дело, но фактически он льет воду на мельницу китайцев, действуя в обход принятых международных практик и прибегая к махинациям, чтобы решить международные проблемы".



Разумеется, когда британцы и американцы действуют в обход международных практик, например запугивают и шантажируют суверенные государства, это вовсе не махинации, а проявления демократии, – не вздумайте перепутать.



А как только Макрон решил попытался привлечь на свою сторону Китай, на который по мере усиления его роли в мире на Западе смотрят все более косо, сразу же стал чуть ли не врагом народа.



Между тем пока что нет доводов в пользу того, что инициатива Макрона имеет шансы вылиться во что-либо более серьезное, чем закрытые переговоры между французскими и китайскими дипломатами. Но даже в таком виде желание европейского лидера шагать не в ногу выводит из себя англосаксонские элиты, и они стараются расстроить каждый такой замысел на ранней стадии.



Макрон вовсе не единственный, который озаботился проблемой мира. Переговоры как метод решения проблемы настойчиво продвигала Россия. Свой мирный план готовится выдвинуть президент Бразилии Лула да Силва. К прекращению боевых действий призывал Китай, предлагала свои посреднические услуги Турция, о надеждах на перемирие говорила Индия. Теперь вот мирные переговоры проталкивает Макрон, пытаясь действовать совместно с Китаем.



Но Западу, судя и по его воинственной риторике, и по конкретным действиям, мир не нужен. Хуже того, конфликт России и Украины ему на руку, благо гибнут там по большей части не западные граждане, а разоряются не западные территории. Зато западные элиты получают образ внешнего врага для того, чтобы сбрасывать на него назревающее внутри недовольство. Что бы ни произошло, всегда можно будет сказать, что виновата Россия.



Неожиданный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев лишний раз доказывает, о чем думают и чего хотят на Западе. Они хотят военных действий, в результате которых Россия потерпит поражение, поэтому мирные переговоры им не нужны в любой форме. Даже в той неопределенной, которую предложил французский президент.



