Мексика продала президентский самолет Таджикистану за $92 млн и построит на эти деньги 2 больницы

13:16 22.04.2023

CentralAsia (TJ) - Мексика продала президентский самолет Boeing 787 Таджикистану за 92 млн долларов. Эти средства пойдут на строительство больниц, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.



