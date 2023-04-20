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|Мексика продала президентский самолет Таджикистану за $92 млн и построит на эти деньги 2 больницы
13:16 22.04.2023
CentralAsia (TJ) - Мексика продала президентский самолет Boeing 787 Таджикистану за 92 млн долларов. Эти средства пойдут на строительство больниц, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Сообщаю народу Мексики, что сегодня был заключен договор купли-продажи президентского самолета. Правительство Таджикистана перечислило 1 658 684 400 песо (более 92 млн долларов)... Эти деньги будут вложены в две больницы", – сообщил президент страны в Twitter.
Как сообщает AP News, Лопес Обрадор отказался использовать президентский самолет после вступления в должность 1 декабря 2018 года, заявив, что он слишком роскошный. Президент обычно летает коммерческими рейсами.
Почти 4,5 лет Обрадор пытался продать свой спецборт, но желающих не было.
Сообщается, что самолет купили за 200 млн долларов для предыдущего президента Энрике Пенья Ньето.
Борт рассчитан на 80 человек и имеет полноценный президентский люкс с отдельной ванной.
Обрадор хотел, чтобы самолет переделали в обычный пассажирский борт на 300 пассажиров, однако эксперты заявили, что это обошлось бы очень дорого.