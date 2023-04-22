Второй фронт Зеленского в Сирии рухнул, - Дм.Минин

19:51 22.04.2023

ДМИТРИЙ МИНИН | 22.04.2023 |



Киев смыкается с радикальными исламистами. Террористическая опасность возрастает



Новая порция "слитых" американских документов, обнародованная The Washington Post (редактор арестован не будет?), принесла неожиданную информацию о готовившейся главой украинского Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кириллом Будановым по поручению В. Зеленского крупномасштабной операции против российских сил в Сирии.



К комплексу этих документов можно относиться по-разному, но те из них, которые наносят явный ущерб самим Соединенным Штатам и их союзникам, не подталкивая читателя к каким-то, возможно, невыгодным для него решениям, скорее всего, носят действительно достоверный характер. На запрос WP К. Буданов, стоящий за всеми терактами последнего времени в России и на освобожденных территориях, от комментариев отказался, но подлинность приведенных сведений, в общем, не отрицал.



Контролируя и направляя каждый шаг ГУР, американские спецслужбы подробно описывали руководству страны в документе с пометкой HCS-P (получено от украинской агентуры), как планировалась и готовилась в Киеве операция по открытию "второго фронта" для России в Сирии. Целью было вынудить Москву не только вернуть туда силы, частично переброшенные на Украину, но и добавить к ним новые подкрепления, ослабив российский потенциал, задействованный в СВО.



О своей роли в планировании указанной авантюры аккредитованные при ГУР представители ЦРУ и РУМО не пишут, но без них ничего подобного задумываться и тем более исполняться не могло.



Согласно приведенным в документе графикам и диаграммам, наивысший приоритет в разработанном плане отдавался атаке на "ключевой российский объект", под которым имелась в виду авиабаза Хмеймим. Следующим по значению выделялся пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Предполагалось, что для нанесения удара должны были быть использованы специально доставленные в Сирию воздушные и надводные беспилотники, которые уже использовались в нападениях на корабли Черноморского флота.



Планировалось также напасть на "нефтегазовую инфраструктуру" Сирии, в частности Джихарский газовый завод, якобы связанный с группой Wagner недалеко от города Пальмиры. Для решения этих задач предлагалось использовать "БПЛА группы 1 или 2" по классификации Министерства обороны США.



Нетрудно понять, что в случае осуществления этих планов значительный урон был бы также нанесен вооруженным силам и экономике Сирии. При этом в качестве основных исполнителей ударов по российским целям (по-видимому, с подачи американцев) украинские офицеры рассматривали оперативников сирийских демократических сил (СДС), вооруженных сил автономного северо-востока Сирии, контролируемого курдами.



В ноябре прошлого года, согласно просочившемуся документу, офицеры украинской военной разведки выявили потенциальные логистические ограничения их замыслу, включая "проблемы с контролем на внутрикурдской границе и созданием базы операций", после чего они попытались наладить взаимодействие с верхушкой СДС.



Вот тут-то и случилась главная "заковыка". Американцы утверждают, что командование СДС требовало железных гарантий того, что их роль в поддержке украинских операций будет сохраняться в секрете. Сами представители курдов, в частности Фархад Шами, категорически отрицают, что когда-либо были готовы пойти на нечто такое. В условиях, когда Дамаск стремительно прорывает международную блокаду и вот-вот вернется в Лигу арабских стран, а российский контингент по-прежнему прочно удерживает свои позиции в Сирии, впрягаться в подобный "заморский поход" Киева было бы для курдов самоубийственным. Да и американцы, "испаряющиеся" с Ближнего Востока, представляются им все менее надежными союзниками. Об этом говорит и подрывающий репутацию курдов данный "слив" сам по себе.



Наоборот, из курдской Рожавы приходят вести о готовности к конструктивным договоренностям с Башаром Асадом.



Так, Автономная администрация Северной и Восточной Сирии, возглавляемая курдами (AANES), выпустила декларацию, в которой подтвердила свою приверженность территориальной целостности Сирии и заявила, что готова "встретиться и вести диалог с сирийским правительством и всеми сирийскими сторонами для консультаций и обсуждений, чтобы выдвинуть инициативы по поиску решения сирийского кризиса".



При этом руководители курдов даже отреклись от опоры на Запад, подчеркнув, что "решение сирийского кризиса следует искать внутри страны". По мнению общеарабского издания Al-Monitor, эти реплики явно предназначались Асаду, который во время последнего визита в Кремль обвинил курдов в "работе на иностранную державу" и назвал их "предателями" и "коллаборационистами". Видимо, кое-что действительно начинает до них доходить.



Надежды на то, что США и впредь будут поддерживать Рожаву, оказались пустыми. Белый дом дал ясно понять курдам о намерении продолжать развертывание примерно 1 тыс. сил специального назначения США на северо-востоке Сирии лишь до конца своего текущего срока полномочий.



Дипломатическое взаимодействие Вашингтона с AANES и его интерес к Сирии в целом неуклонно сокращаются после начала конфликта на Украине. Бадран Кия Курд, министр иностранных дел де-факто возглавляемой курдами администрации, признал в эксклюзивном интервью Al-Monitor, что конфликт на Украине в сочетании с поддержкой арабами Асада изменил расчеты. "Мы хотим межсирийского диалога".



Таким образом, совместные американо-украинские поиски "козла отпущения" для своих интриг в Сирии пока провалились. В упомянутом документе говорится, что разочаровавшийся Зеленский в конце прошлого года распорядился приостановить "сирийскую операцию". Другим фактором, ослабившим его интерес к данному направлению, могли якобы стать "сравнительные успехи" операций украинской военной разведки в России.



Это убийства Д. Дугиной и В. Татарского в американской трактовке "успехи"?!



Однако из того же документа видно, что в конце января текущего года подготовка украинцами сирийской операции все еще продолжалась.



Появляются данные о том, что вместо курдов "люди Буданова" занялись установлением контактов в Сирии и вовсе с самыми отъявленными головорезами из числа исламских радикалов. Если знать, что среди них все еще находятся выходцы с Северного Кавказа, то понятно, что языкового барьера для общения у них нет.



Среди "непримиримых" в Сирии, обеспокоенных тем, что внимание Запада сейчас в основном приковано к Украине, распространяется в целом стремление поставить знак равенства между своим положением и происходящим на Украине.



На территориях, контролируемых сирийскими "непримиримыми"



На территориях, контролируемых сирийскими "непримиримыми"



Переключение киевских ревнителей "зеленого знамени" на сотрудничество с сирийскими "непримиримыми", схожими с ними, очевидно, по глубинной сути, закономерно. Религиозными идеалами тут не пахнет. Размах по сравнению с первоначальными замыслами, конечно, поменьше, но совместных террористических гадостей они могут натворить немало. Российским военнослужащим в Сирии, безусловно, стоит попристальнее приглядываться к возможным "ряженным", выглядящим так же, как они, и говорящим на том же языке.



Россияне патрулируют маршрут вблизи нефтяного месторождения в провинции Хасака



22 апр. 23