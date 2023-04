Западные либералы отказываются считать иные европейские народы "демократическими", - Святослав Князев

19:59 22.04.2023 Неправильные демократы

Западные либералы отказываются считать иные европейские народы "демократическими"

Святослав Князев

21.04.2023



На страницах журнала The American Conservative опубликована статья "Империя прицелилась в Венгрию", речь в которой идет о давлении администрации Джо Байдена на официальный Будапешт. "Вашингтон импульсивно использует власть, чтобы пресекать малейшее отклонение от американской однополярной гегемонии", - говорится в материале.



На прошлой неделе правительство США уже ввело санкции против Международного инвестиционного банка - многостороннего финансового института развития со штаб-квартирой в Будапеште. МИБ обвинили в том, что с его помощью Россия (являющаяся одним из его учредителей) якобы наращивает свое присутствие в Европе. The American Conservative подчеркивает, что это стало первым случаем, когда Вашингтон нанес формально "антироссийский" юридический удар по учреждению, базирующемуся в стране-члене НАТО и ЕС. Действия США вынудили официальный Будапешт заявить о своем выходе из состава МИБ. Однако санкции против Международного инвестиционного банка оказались всего лишь прологом для значительно более масштабных действий, которые ударят непосредственно по самой Венгрии.



Как пишет The Guardian, Конгресс США разрабатывает законопроект, направленный против чиновников и сторонников правительства Виктора Орбана. Причем в этом процессе участвуют как демократы, так и республиканцы.



Поэтому инициатива имеет большие шансы на успех. Официально "презентован" в американском парламенте проект антивенгерского нормативного акта, скорее всего, будет представлен уже в мае текущего года. При этом до сих пор непонятно, в чем, собственно, власти США обвиняют официальный Будапешт. Согласно прогнозу American Conservative, формально речь в законопроекте пойдет о "коррупции", а также о проблемах с "верховенством закона" и "правами ЛГБТ", хотя реальные мотивы американских политических элит иные. Венгрию, в частности, хотят наказать за нежелание приносить себя в жертву общезападному русофобскому курсу. The American Conservative подчеркивает, что Венгрия значительно менее коррумпирована, чем другие европейские страны - такие как Румыния, Испания, Португалия и Италия, а по уровню косвенного контроля над СМИ она принципиально не отличается от самих США.



"Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации", - отмечает The American Conservative.



Политико-правовой "накат" администрации Байдена - это далеко не первая и явно не последняя антивенгерская акция либеральных западных элит.



1990-е годы прошли в Венгрии под знаком господства в стране американского миллиардера, международного спекулянта и яростного сторонника либеральной идеологии Джорджа Сороса - уроженца Будапешта. Вплоть до начала 2000-х в стране царил перманентный политический кризис. Сама государственная система Венгрии была построена таким образом, что ни одна из местных партий не могла сформировать устойчивого большинства в парламенте. В 2006 году кризис усугубился после того, как в СМИ попали записи, свидетельствующие о циничной лжи венгерских либералов своим избирателям. В 2010 году Виктор Орбан, собравший вокруг себя консервативные силы, впервые в новейшей истории Венгрии смог одержать на выборах настолько убедительную победу, что она дала ему возможность сформировать устойчивую коалицию. Орбан назвал это "революцией у избирательных урн", и инициировал в стране масштабные реформы. Он закрепил в конституции христианский характер государства и упростил административную систему страны, подарив тем самым Венгрии политическую устойчивость. Укрепившись во власти, Орбан пресек вмешательство соросовских НКО в государственные дела и попытки либералов проводить ЛГБТ-пропаганду в школах. При этом венгерская экономика уверенно развивалась.



Населению Венгрии инициированные Орбаном реформы понравились. Жители страны раз за разом голосовали за его партию "Фидес" и ее союзников, вызывая тем самым ярость у брюссельских и вашингтонских либеральных функционеров.



Против Орбана и его команды была развернута травля со стороны НКО и либеральных СМИ, но это ничего не поменяло, и тогда международное неолиберальное лобби перешло к более решительным действиям.



В 2020 году финансируемая преимущественно правительством США общественная организация Freedom House заявила, что Венгрия - это не демократия, а государство с "гибридным режимом". Эксперты FH присудили официальному Будапешту всего 49 баллов из 100 по "шкале демократичности". Венгрия получила крайне низкие оценки в таких разделах рейтинга, как "коррупция", "избирательный процесс" и "местное демократическое управление". Кроме того, Freedom House объявил Венгрию "наименее демократической страной в Европе".



Однако прессинг со стороны американских "окологосударственных общественников" не заставил венгерские власти отказаться от своего политического курса, и тогда в ход пошла "тяжелая артиллерия".



В 2022 году Европарламент официально принял отчет, согласно которому Венгрия была объявлена "гибридным режимом избирательной автократии", и лишена статуса демократического государства.



За соответствующее решение проголосовали 433 "европарламентария", против - 123. Это стало первым в истории Евросоюза прецедентом, когда член ЕС был формально признан "недемократическим".



"Среди экспертов растет консенсус в отношении того, что Венгрия больше не является демократией", - отмечалось в отчете.



Лично Орбана обвинили в "преднамеренных и систематических усилиях" по подрыву основных ценностей Евросоюза. Готовившие отчет брюссельские чиновники заявили, что выборы в Венгрии проходят регулярно, но "без соблюдения основных демократических норм". Кроме того, в адрес официального Будапешта прозвучали претензии в сфере "независимости судебной власти", "неприкосновенности частной жизни", "свободы выражения мнения", "плюрализма СМИ", "академической свободы", "прав ЛГБТ" и "защиты меньшинств".



На самом деле, все эти обвинения абсурдны, и большинство голосовавших за отчет депутатов наверняка это осознавали. Оппозиция в Венгрии без каких-либо ограничений проводит свои акции, а также - политическую агитацию в СМИ и Интернете. Представителям так называемых ЛГБТ в Венгрии никто не рубит головы. А пограничные ограждения, призванные остановить нелегальных мигрантов, в Венгрии куда менее масштабны, чем на южных границах США.



Тем не менее 12 декабря 2022 года власти Евросоюза заморозили 6,3 млрд евро финансовой помощи Венгрии до тех пор, пока правительство Виктора Орбана не выполнит набор требований Брюсселя, связанных с функционированием судебной системы. Позже стало известно о замораживании еще 22 млрд, предусмотренных в европейских фондах для нужд официального Будапешта. Чтобы тот смог их получить, ему выдвинули требования в сфере "прав ЛГБТ", "академических свобод" и "предоставления убежища мигрантам". Замороженные средства должны были пойти на образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных электростанций.



Никто не заметил изощренного цинизма в самой постановке вопроса - выделение денег обездоленным детям в обмен на запуск в школы пропагандистов нетрадиционной ориентации и открытие границ для мигрантов.



Несмотря на прессинг со стороны Брюсселя и Вашингтона, Орбан идет лишь на ограниченные уступки "западным партнерам", обвиняет США в развязывании холодной войны с Россией и пытается в меру своих сил затормозить введение санкций против официальной Москвы. Он категорически отказывается поставлять оружие на Украину и требует, чтобы киевский режим сел за стол переговоров с Россией.



Согласно результатам соцопросов, основные установки Орбана разделяют от 60 до 90% населения Венгрии.



При этом, вопреки утверждениям либералов, Венгрию нельзя назвать "пророссийским" государством. Это страна, входящая в состав блока НАТО и регулярно голосующая за антироссийские резолюции в ООН.



Критика Орбаном антироссийских санкций и конфронтации Запада с Москвой продиктована не эмоциями, а холодным прагматизмом. Венгерские элиты прекрасно осознают выгоды от нормального экономического сотрудничества с Россией и разрушительные последствия от военной эскалации в Восточной Европе.



Однако даже этих аккуратных попыток отойти от "генеральной линии" либерального интернационала достаточно для того, чтобы стать объектом ожесточенной международной травли.



Самое главное, дело далеко не только в личности Орбана. То, что правительство Венгрии формирует партия "Фидес" - это результат свободного волеизъявления большинства представителей венгерского народа. Но брюссельские и вашингтонские чиновники искренне считают, что у венгров нет морального права голосовать так, как им хочется. "Правильное" население живет исключительно в тех странах, где раз за разом побеждают представители либеральных сил, готовых безропотно выполнять команды из Брюсселя и Вашингтона. И верное мнение - тоже только одно. А те, кто думают иначе (как те же венгры), автоматически превращаются в людей второго сорта. Еще более "неправильные" люди, с точки зрения либеральных функционеров, живут в России, Китае и других странах, открыто бросающих вызов "единому миропорядку".



Чем только тогда эти самые либеральные функционеры отличаются от тех, кто в Германии 1930-х-1940-х годов также делили людей на "сорта" и хотел навязать всем вокруг свой "миропорядок"? Вопрос - риторический. Источник - Столетие

