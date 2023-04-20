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В ходе гражданской войны в Судане, похоже, победил армейский генерал аль-Бурхан (но это - не точно)
22:07 22.04.2023

Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан готов взять на себя всю ответственность за происходящие в настоящее время в стране события. Об этом он заявил в субботу, обращаясь к соотечественникам.

"Я выполняю свой долг и готов взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию", - цитирует его телеканал "Аль-Арабия".

"Больше всего в нынешней ситуации проиграл суданский народ, и мы (суданские военные - прим. ТАСС) призываем к диалогу внутри страны для урегулирования кризиса", - сказал аль-Бурхан. Он обратился к согражданам с просьбой "проявить терпение", пояснив, что, по его убеждению, "эта война была навязана вооруженным силам".

Командующий армией также сообщил, что дальнейшая судьба главы сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти) зависит "от его стремления к миру и реальных поступков на ближайшем этапе".

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и Дагало, являющимся его заместителем в этом органе. 15 апреля начались столкновения между двумя упомянутыми структурами возле военной базы в городе Мерове и Хартуме. По данным министерства здравоохранения, с начала боев в стране погибли свыше 600 человек. При этом Комитет врачей Судана проинформировал, что жертвами конфликта стали более 200 мирных жителей, свыше 1 тысячи пострадали, более 3,3 тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - НГ
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