Турция обвинила США в намерениях создать террористическое государство рядом с ней

00:15 23.04.2023

Турция вновь обвинила США в намерениях создать террористическое государство у границ республики. С подобным обвинением выступил в субботу в интервью телеканалу Си-эн-эн тюрк глава МВД Турции Сулейман Сойлу.



"Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. За это придется платить с того момента, как она создаст это террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции [в Сирии и Ираке] против этого", - подчеркнул он.



Ранее в Анкаре неоднократно подвергали критике сотрудничество Вашингтона с курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС, курдские организации в Сирии, признанные террористическими в Турецкой Республике), поскольку они считаются сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Хотя США и признают ее террористической организацией, они настаивают на том, что именно совместная с СНС работа позволила вести успешную борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).