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Найдено японское судно Монтевидео Мару , потопленное американцами вместе с пленными австралийцами (военная трагедия)Найдено японское судно "Монтевидео Мару", потопленное американцами вместе с пленными австралийцами (военная трагедия)
00:30 23.04.2023

CNN
США

В Южно-Китайском море найдены обломки судна "Монтевидео Мару", которое было потоплено во время Второй мировой войны более чем с 1000 военнопленных на борту
CNN: найдено судно с телами 1060 пленных, потопленное США в годы Второй мировой

Вид с правого борта японского пассажирского судна Монтевидео Мару, которое затонуло в 1942 году после торпедирования подводной лодкой ВМС США, перевозившей более 1000 заключенных. - ИноСМИ, 1920, 22.04.2023

У побережья Филиппин обнаружили японское судно "Монтевидео Мару" времен Второй мировой войны. Оно было потоплено США, на борту находились 1060 пленных, сообщает CNN. Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.

Хизер Лоу (Heather Law)

В Южно-Китайском море были найдены обломки японского торгового судна, которое было потоплено во время Второй мировой войны. В тот момент на его борту находилось более тысячи военнопленных, большинство из которых были австралийцами, и это стало крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.

Судно "Монтевидео Мару" было обнаружено у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон в Южно-Китайском море на глубине более 4000 метров, о чем сообщил заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлс (Richard Marles) в видео, которое он опубликовал в субботу в своем твиттер-аккаунте.

По его словам, эта находка положила конец "одной из самых трагических глав в морской истории Австралии".

Судно перевозило около 1060 заключенных примерно из 16 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих. Оно направлялось из Новой Гвинеи на остров Хайнань, который в то время был оккупирован японцами, когда 1 июля 1942 года американская подводная лодка выпустила по нему торпеды и потопила судно. Американцы не знали, что корабль перевозил военнопленных.

"Отсутствие информации о местонахождении "Монтевидео Мару" долгое время представляло собой нерешенную проблему для семей погибших", – объяснил Марлс.

Австралийские власти выразили признательность тем, кто принимал участие в поисках, в том числе специалистам по глубоководным исследованиям и военнослужащим австралийских вооруженных сил, поблагодарив их за облегчение, которое они подарили тем, кто потерял близких 81 год назад.

"Я хочу поблагодарить команду Silentworld и преданных своему делу исследователей, в том числе команду Unrecovered War Casualties, работающую в составе вооруженных сил, ведь они никогда не теряли надежды найти место последнего упокоения "Монтевидео Мару"", – сказал командующий австралийской армией генерал-лейтенант Саймон Стюарт (Simon Stuart).

"Память о подобных утратах сохраняется на протяжении многих десятилетий и напоминает нам о человеческой цене любого конфликта. Мы не должны такое забывать", – добавил Стюарт.

"Чрезвычайные усилия, которые были приложены, чтобы сделать эту находку возможной, указывают на непреходящую приверженность Австралии своему национальному обещанию всегда помнить и чтить тех, кто служил нашей стране. В этом и заключается суть движения Lest We Forget ("Чтобы помнили")", – написал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Источник - ИноСМИ
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