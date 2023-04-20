Найдено японское судно "Монтевидео Мару", потопленное американцами вместе с пленными австралийцами (военная трагедия)

00:30 23.04.2023

CNN

США



В Южно-Китайском море найдены обломки судна "Монтевидео Мару", которое было потоплено во время Второй мировой войны более чем с 1000 военнопленных на борту

CNN: найдено судно с телами 1060 пленных, потопленное США в годы Второй мировой



Вид с правого борта японского пассажирского судна Монтевидео Мару, которое затонуло в 1942 году после торпедирования подводной лодкой ВМС США, перевозившей более 1000 заключенных. - ИноСМИ, 1920, 22.04.2023



У побережья Филиппин обнаружили японское судно "Монтевидео Мару" времен Второй мировой войны. Оно было потоплено США, на борту находились 1060 пленных, сообщает CNN. Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.



Хизер Лоу (Heather Law)



В Южно-Китайском море были найдены обломки японского торгового судна, которое было потоплено во время Второй мировой войны. В тот момент на его борту находилось более тысячи военнопленных, большинство из которых были австралийцами, и это стало крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.



Судно "Монтевидео Мару" было обнаружено у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон в Южно-Китайском море на глубине более 4000 метров, о чем сообщил заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлс (Richard Marles) в видео, которое он опубликовал в субботу в своем твиттер-аккаунте.



По его словам, эта находка положила конец "одной из самых трагических глав в морской истории Австралии".



Судно перевозило около 1060 заключенных примерно из 16 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих. Оно направлялось из Новой Гвинеи на остров Хайнань, который в то время был оккупирован японцами, когда 1 июля 1942 года американская подводная лодка выпустила по нему торпеды и потопила судно. Американцы не знали, что корабль перевозил военнопленных.



"Отсутствие информации о местонахождении "Монтевидео Мару" долгое время представляло собой нерешенную проблему для семей погибших", – объяснил Марлс.



Австралийские власти выразили признательность тем, кто принимал участие в поисках, в том числе специалистам по глубоководным исследованиям и военнослужащим австралийских вооруженных сил, поблагодарив их за облегчение, которое они подарили тем, кто потерял близких 81 год назад.



"Я хочу поблагодарить команду Silentworld и преданных своему делу исследователей, в том числе команду Unrecovered War Casualties, работающую в составе вооруженных сил, ведь они никогда не теряли надежды найти место последнего упокоения "Монтевидео Мару"", – сказал командующий австралийской армией генерал-лейтенант Саймон Стюарт (Simon Stuart).



"Память о подобных утратах сохраняется на протяжении многих десятилетий и напоминает нам о человеческой цене любого конфликта. Мы не должны такое забывать", – добавил Стюарт.



"Чрезвычайные усилия, которые были приложены, чтобы сделать эту находку возможной, указывают на непреходящую приверженность Австралии своему национальному обещанию всегда помнить и чтить тех, кто служил нашей стране. В этом и заключается суть движения Lest We Forget ("Чтобы помнили")", – написал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.