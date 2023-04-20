Польша начала подготовку к войне. С Россией за Львов, - СП

00:45 23.04.2023

Business Insider Polska: Польша начала подготовку к войне. С Россией за Львов

Пшеки-генералы уверены, что ВСУ проиграют, но обескровят ВС РФ, после чего Варшава получит лавры "победителя второй армии мира"



Александр Ситников



"Варшава уже не скрывает, что ведет полноценную подготовку к полномасштабной войне". К такому выводу пришло самостийное телеграм-сообщество после публикации статьи в Business Insider Polska, в которой сообщается, что правительство Матеуша Моравецкого работает над планом государственного управления в случае военного конфликта.



Речь идет о проекте специального постановления, который появился на сайте Минобороны страны. В частности, в документе сказано, что Варшава должна создать процедуры "бесперебойного управления государством" в условиях чрезвычайного кризиса безопасности. Для этого власть премьер-министра должна расшириться фактически до диктаторских полномочий, поскольку "глава правительства сможет гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью".



Самостийные аналитики обратили внимание на "резервные рабочие места" для правительства и аппарата президента, "отличные от постоянного местопребывания этих органов". Именно с этого началась американская подготовка Украины к военному конфликту с Россией.



Короче, прямо сейчас в Варшаве начинается переход к процедурам, которые янки уже опробовали в незалежной в 2015-2021 годах в ходе подготовки ВСУ к захвату ЛНР/ДНР по косовскому сценарию. Пентагон, думается, не исключал разгром укровермахта и удары по неньке. Собственно, а когда "шерифа" интересовали проблемы индейцев? К полякам это тоже относится в полной мере. Впрочем, пшеки тоже рады стараться.



"Постановление (о подготовке к войне с РФ) было представлено для согласования внутри правительства и на уровне воеводств. В случае одобрения новые правила вступят в силу в течение 14 дней", - говорится в статье Business Insider Polska.



Польские СМИ также пишут, что Польша фактически переходит на предвоенное состояние. Варшава уже увеличила расходы на оборону до 4 процентов ВВП в этом году, что является самым высоким показателем среди всех стран НАТО. Правительство Моравецкого в спешке модернизирует армию и доводит ее численность до 250 тысяч солдат.



Известный в незалежной блогер, комментируя эти приготовления, написал в своем блоге: "Польша - главный ястреб! Все потому, что у поляков есть план Б. В случае неудачи (ВСУ) будет запущена Варшавская уния, детали которой были оговорены 5 апреля во время поездки Зеленского в столицу Польши".



В этом плане любопытен комментарий британской газеты The Guardian (декабрь 2022 года): "Успех Украины также повлечет за собой исторический шанс для региона, который сможет выйти из статуса периферии и стать противовесом крупным западным государствам - членам ЕС. Победа на Украине, вероятно, выльется в смену режима в Беларуси - второй недостающий кусок в историческом проекте Междуморья - буфере из стран-союзников от Балтики до Черного моря, чтобы уравновесить РФ. Для Польши такой сценарий был бы двойным джекпотом".



Тогда же польский генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками, заявил, что "2022 год дал нам понять, что российская армия и ее военный потенциал, которые нас пугали с момента правления Владимира Путина, это всего лишь миф. Миф, который построила российская пропаганда и который рухнул на полях Украины".



Но уже весной этого года тот же Скшипчак переобулся в воздухе и поменял мнение на противоположное. "Конечно, Украина не победит Россию так, как мы от нее ожидали. Россия, похоже, имеет преимущество и этим преимуществом пользуется", - с уверенностью сказал он, когда УПАБы посыпались на головы захисников незалежностi.



По его словам, "украинцы (в прошлом году) не предприняли никаких крупных наступлений, которые могли бы прорвать российскую оборону и окончательно завершить определенный этап, например, наступая главными силами к Азовскому морю и перерезая сухопутную связь Крыма с Россией. Вместо этого украинцы наносили удары рассеянно на севере, на юге. Никакого стратегического эффекта они не добились. На мой взгляд, это была ошибка. Но не мы решаем это в Польше, а украинские командиры".



Это означает одно: в конфликт должна вмешаться Варшава, чтобы не упустить пресловутый "двойной джекпот". Причем сражение должно начаться вне территории, находящейся под зонтиком НАТО. По словам популярного в Польше генерала-русофоба Леона Коморницкого, "Россию нужно сдерживать на ее территории, ее нужно одолеть и загнать в угол".



Кстати, на Западе считают, что конфликт на Украине имеет якобы исторические параллели с войнами, которые Россия проиграла по причинам технологического отставания - с Францией/Англией в 1853-1856 гг., с Японией в 1904-1905 гг., с Польшей (ну, куда без нее) в 1919 г. и с Финляндией в 1939-1940 гг. Проблема для русофобов, однако, заключается в том, что затем Москва делала выводы и подтягивалась до уровня развитых стран, после чего обязательно побеждала.



Короче, окно, а точнее - форточка, возможностей у Варшавы является совсем небольшим, а то и вовсе уже закрылось. Надежда на превосходство ВСУ за счет натовских беспилотников и антидронового оружия оказалась призрачной. Москва, в принципе, уже имела все разработки к началу спецоперации и быстро нарастила производство высокотехнологичного вооружения.



Но даже с учетом этой реальности Варшава без боя не сдаст Москве Галицию и уже тем более Львов. Вариант Б, о котором пишут укро-блогеры, вхожие в политическое закулисье бандерштата, подразумевает ввод польских "миротворцев" для установления "временного протектората" над Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областями Украины, которая в случае разгрома укровермахта получит приставку "экс".



То, что Вашингтон сдерживает (точнее, делает вид, что сдерживает) Киев от ударов западным оружием по России, подразумевает и то, что Москва в свою очередь не будет бить по натовской территории в случае войны России с Польшей на Западенщине. Да, США очень хотят разгромить РФ, но в локальном конфликте и без ядерной эскалации. Типа, давайте помашем кулаками на жовто-блакитном ринге.



Интервью с польскими генералами в отставке показывают настрой в варшавской политической верхушке. Тот же Скшипчак считает, что ВСУ, хоть и будут разгромлены, но якобы обескровят ВС РФ. И вот тогда Войско Польское вступит в бой со свежими силами с новеньким натовским оружием. Дескать, пшеки получат все лавры победителя и даже станут центром новой глобальной Силы. А "копателям Черного моря" суждено тогда стать унтерменшами в новой Речи Посполитой. Мол, проиграли - чего вам более.



Интересно, что захисники незалежностi о пшеках-вояках невысокого мнения, тем более фактор боевого опыта, полученного русскими солдатами, в Варшаве по глупости не учитывают.