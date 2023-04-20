Le Monde: в Самарканде Путин и Си создали альянс, способный бросить вызов Западу

01:03 23.04.2023 Le Monde

Франция



"Самаркандский саммит - колыбель союза, способного бросить вызов Западу". Выдержки из "Пакта автократов"

Le Monde: в Самарканде Путин и Си создали альянс, способный бросить вызов Западу



Россия и Китай активно развивают сотрудничество в регионе, где у обеих держав большие преимущества перед США и Европой, - Центральной Азии. Именно на последнем саммите ШОС Владимир Путин и Си Цзиньпин заложили основы союза, способного бросить вызов Западу, пишет Le Monde.



В книге "Пакт автократов", которая выходит 20 апреля, журналистка Le Monde Изабель Мандро и политолог Жюльен Терон анализируют объединение авторитарных режимов с целью изменения международного порядка. В частности, они рассказывают о решающем саммите Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в Самарканде в сентябре 2022 года, где страны-члены определили свои общие цели.



Длинная вереница автомобилей Hongqi пересекла пограничный пост Хоргос, отделяющий Китай от Казахстана. Шестьдесят семь лимузинов люксового бренда Поднебесной "Красный флаг" прибыли за несколько дней до приезда Си Цзиньпина 14 сентября 2022 года к своему центральноазиатскому соседу с государственным визитом. Событие знаменательное. Это не только первое путешествие китайского лидера за границу после трех лет карантина из-за пандемии COVID-19, но и поездка в стратегически важный регион. На него, собственно, и опирается в значительной степени мегаинвестиционный проект "Один пояс - один путь", связывающий КНР с территориями, имеющими решающее значение для ее развития. Пекин имеет большие виды на этого степного гиганта с 19-миллионным населением, изобилующего природными ресурсами (нефть, железо, марганец, уран).



Китайский лидер, принятый своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане, был намерен успокоить недовольство части местных жителей. Тысячи казахов поддерживают семейные и культурные связи с уйгурами, которые составляют большинство в соседнем районе Поднебесной Синьцзяне. Хотя власти стараются не осуждать страшные репрессии, которым подвергается этот народ по ту сторону границы, сам Казахстан представляет собой тыловую базу активистов и ассоциаций, которые документируют злоупотребления Пекина и обвиняют правительство в бездействии.



(...)



Визит Си Цзиньпина в Казахстан продлился всего несколько часов: он и его коллега должны отправиться в Самарканд на решающий саммит, намеченный на 15 и 16 сентября 2022 года. Китайский лидер, в частности, планировал встретиться там с Владимиром Путиным впервые после пекинской Олимпиады 2008 года (ошибка авторов, на самом деле впервые после Олимпиады 2018 года, - Прим. ИноСМИ).



Созданная в 1996 году "Шанхайская группа", которая стала Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в 2001 году, это организация, основанная Россией, Китаем и четырьмя бывшими советскими республиками Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан), чтобы стабилизировать регион после распада Советского Союза. Сейчас она продолжает расширяться. В 2017 году к ШОС присоединились противоборствующие Индия и Пакистан, а на последнем саммите (в 2021 году, - Прим. ИноСМИ) в организацию был принят Иран. Белоруссия и Монголия имеют статус наблюдателей, еще три страны - Турция, Азербайджан и Туркменистан - участвуют в деятельности группы в качестве приглашенных.



В древнем Самарканде встретились четырнадцать глав государств и правительств, и в этом на 100% мужском составе очень немногие разделяют демократические ценности. Российский лидер не единственный, кто так долго находится у власти. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возглавляет свое государство с 1992 года, и он тоже провел реформу, которая позволяет ему баллотироваться на неограниченное количество сроков после присвоения себе звания "Лидера нации". Он немного опережает Александра Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года.



Некоторые являются преемниками своих родителей, как азербайджанец Ильхам Алиев, пребывающий у власти с 2003 года, или туркмен Сердар Бердымухамедов, сменивший своего отца в марте 2022 года, он сейчас управляет одной из самых закрытых для мира стран, соперничающей с КНДР в этом вопросе. У них разное происхождение, но все они в одинаковой степени склонны к авторитаризму и демонстрируют очень умеренный интерес к международному праву.



Собрание тяжеловесов



Самый большой зал площадью 3 тысячи квадратных метров самаркандского Дворца съездов (часть туристического центра Silk Road Samarkand, - прим. ИноСМИ) - а итого их 12, и каждый носит название одного из драгоценных камней - был необходим для размещения четырнадцати глав государств и правительств и их советников. В этом кругу, где общаются турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и иранец Ибрахим Раиси, индийский премьер-министр Нарендра Моди и пакистанец Шахбаз Шариф, Си Цзиньпин чувствует себя в своей тарелке. Председатель КНР, пожертвовавший для саммита 67 люксовых автомобилей Hongqi и 40 дополнительных автобусов, прибывших через Казахстан, становится лидером альянса, решительно настроенного противостоять Западу. Группа тяжеловесов представляет более 40% населения планеты, на их долю приходятся 20% мировых запасов нефти, 40% природного газа и угля и 30% урана.



Встречи Си с Владимиром Путиным один на один, а затем и с советниками подтверждают их договоренности, достигнутые несколькими месяцами ранее во время Олимпийских игр в Пекине. Хотя двое лидеров встречаются впервые с начала российской спецоперации на Украине, никаких очевидных противоречий между ними не наблюдается. Наоборот, они единодушны относительно задач, возложенных на ШОС в рамках борьбы с терроризмом. Здесь особо выделяются два термина: "сепаратизм" в случае Тайваня и "экстремизм", относящийся к российским оппозиционерам.



"Менталитет холодной войны и политика блоков вновь всплывают на поверхность, - заявляет Си Цзиньпин перед собравшимися. - Унилатерализм и протекционизм набирают силы. Экономическая глобализация сталкивается с противоречивыми тенденциями. Растет дефицит мира, развития, доверия и лидерства. Человечество находится на распутье". Представляя нынешнюю глобальную ситуацию в драматической манере, китайский председатель выступает за новый путь развития международных организаций, вдохновленный "шанхайским духом". Становится очевидно, что нужно остерегаться попыток внешних сил организовать "цветные революции" и сообща противостоять вмешательству в дела других под любым предлогом.



Чтобы поддержать своего китайского коллегу Владимир Путин отмечает растущий авторитет ШОС в международных делах и роль новых центров силы, взаимодействие которых (...) не основано на правилах, навязанных им извне. Он критикует инструменты протекционизма, незаконные санкции и экономический эгоизм, зная, что найдет союзников в этом вопросе. Треть стран, присутствующих в Самарканде, находятся под санкциями за нарушение прав человека или агрессивную политику в отношении другого государства.



Его заключительное коммюнике было копией выступления Си Цзиньпина и свидетельствует о триумфе китайского лидера, одновременно подчеркивая явную победу Владимира Путина. Таким образом, стороны согласились с тем, что "одностороннее применение экономических санкций, отличных от тех, которые приняты Советом Безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное воздействие на третьи страны и международное сообщество". И, несмотря на провозглашение принципа неприменения силы и невмешательства во внутренние дела, нет ни слова осуждения российской спецоперации, которая в это же время опустошает Украину.



"Не время для конфликта", - вроде бы упрекает премьер-министр Индии Нарендра Моди Владимира Путина во время разговора тет-а-тет, с осторожностью снятого государственным телеканалом "Дурдаршан. Дели никогда официально не осуждал спецоперацию Москвы. Их двусторонняя торговля не переставала расти в течение 2022 года. Россия не просто продавала Индии значительные объемы оружия, она стала ее ведущим экспортером нефти, опередив Саудовскую Аравию. Поставки российских удобрений выросли в восемь раз.



Успех



Однако 16 сентября, в день закрытия саммита, [...] когда по всему Ирану вспыхнули протесты после жестокой смерти Махсы Амини, 22-летней курдской девушки, арестованной полицейским патрулем за то, что она не носила паранджу как положено, в Самарканде Ибрахим Раиси был принят в ряды ШОС. Другие тоже уже стучатся в двери организации. Заинтересованность в присоединении выразили Египет, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Мальдивы, ОАЭ, Кувейт и Бирма. Для российско-китайского тандема 22-й саммит ШОС стал успехом.



"Очевидно, что Пекин и Москва связаны широкими, глубокими и долгосрочными узами, и действия России на Украине не смогли разрушить их союз. Это было продемонстрировано на саммите ШОС", - отмечает Дэвид Килкаллен, профессор политических и международных исследований университета Нового Южного Уэльса в Канберре (Австралия).



Таким образом, в соответствии с выступлениями лидеров Китая и России, организация приняла "дорожную карту, направленную на постепенное наращивание доли национальных валют во взаимных сделках". В то время как связи с конфликтом на Украине на Москву были наложены санкции, направленные на ограничение экспорта российской нефти и торговли нескольких государств-членов, Самарканд стал колыбелью расширенного альянса, способного бросить вызов изоляционной политике Запада. Проведение этого саммита в Центральной Азии, на стыке интересов России и Китая, имеет и другие достоинства.



В этом регионе, долгое время игнорируемом Западом, который пытается наверстать упущенное, у двух держав есть солидные преимущества. Главный партнер Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного в 2014 году и объединившего в 2015 году Россию, Армению, Белоруссию, Кыргызстан и Казахстан, - Китай - инвестирует все больше и больше в это место, считающееся центром проекта "Один пояс - один путь". И, хотя ему помешала эпидемия COVID-19, он лелеет масштабные планы: например, железнодорожную ветку, которая свяжет территорию Поднебесной с Узбекистаном через Кыргызстан; и другой железнодорожный путь, предназначенный для обеспечения через Узбекистан и Афганистан более быстрого выхода к морю благодаря пакистанскому порту Гвадар, флагманскому проекту Пекина. (...)



Несмотря на соперничество, Москва и Пекин развивают партнерские отношения в Центральной Азии, и в последние годы они углубились. Две державы преследуют общие цели: предотвратить эндогенную региональную нестабильность, а также развивать свои интересы в регионе, богатом природными ресурсами, но слабом экономически и военно, а также характеризующимся повальной коррупцией, благодатной почвой для незаконного бизнеса.



Совместное управление в некотором смысле предназначено для предотвращения усиления западного влияния. Турция быстро разобралась в ситуации. В середине ноября 2022 года Реджеп Тайип Эрдоган снова отправился в Самарканд - в третий раз за три месяца - для участия в саммите Организации тюркских государств. Созданная в 2009 году, она объединяет Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Венгрия во главе с Виктором Орбаном наделена статусом наблюдателя.



Авторы: Изабель Мандро (Isabelle Mandraud), Жюльен Терон (Julien Théron) Источник - ИноСМИ

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