Иранский ВПК, удивив мир "кустарным" мопедом, выкатил "Харлей", - В.Орлов

01:13 23.04.2023

Продолжатели дела "Герани" порвут любую ПВО

Иранский ВПК, удивив мир "кустарным" мопедом, выкатил "Харлей"



Виталий Орлов



Шквал бездоказательных обвинений Багдада со стороны Киева, Вашингтона и Брюсселя в поставках Российской Федерации беспилотников Shahed 136, более известных как "Герань-2" не забыт. Как и насмешки бандеровцев над "допотопными мопедами". Дескать, и двигатель примитивный, и система управления собрана "на коленке", и летают с шумом и треском. Зато боевая эффективность, показанная этим барражирующим боеприпасом при уничтожении украинской энергетической инфраструктуры, заставила притихнуть и киевских говорунов, и "авиазнатоков" из западных СМИ.



Видимо, интеллектуальная база диванных экспертов не позволила им осознать тот факт, что Иран на протяжении, как минимум, четырех лет успешно "кошмарил" своими БПЛА опосредованных врагов, вроде запрещенного на территории России ИГИЛ*. Мимо прошли и отзывы израильтян (пионеров в области боевых дронов!) об иранской беспилотной программе как реальной стратегической угрозе.



Действительно, "Герань-2" очень быстро доказала, что успешные боевые действия обеспечиваются не только "Калибрами" с "Кинжалами", но и "мопедами".



Тот факт, что барражирующий боеприпас "Герань-2" оказался, как говорится, в нужное время в нужном месте, оспаривать бессмысленно. Также, как не замечать существующие в его конструкции уязвимости. Наши заклятые "партнеры" неустанно работают над техническими решениями, способными существенно снизить ударную мощь этого уникального БПЛА.



Однако, пока шум приближающейся "Герани" продолжает наводить уныние и страх на ВСУ, со стороны Персидского залива приходит информация о новом изделии, разработанном аэрокосмической корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, созданной, кстати, американцами и на деньги заокеанских налогоплательщиков. В настоящий момент конечное название этого беспилотника не определено, в иранских околовоенных СМИ он фигурирует как "Arash-2".







Сведения о технических и эксплуатационных характеристиках нового иранского БПЛА ожидаемо не разглашаются, но, исходя из доступных в открытых источниках словесных описаний "Араша", можно утверждать, что по внешнему облику он напоминает израильский разведывательно-ударный IAI Harop, только с более впечатляющими массогабаритными параметрами. По мнению ряда специалистов, в основу "Arash-2" положены технологии, использованные при создании "умных" боеприпасов Fajr-5С, используемых РСЗО "Фаджр", необычного для нас, но привычного для Востока калибра 333 мм.



Производителем предусмотрены два варианта запуска нового барражирующего боеприпаса: с установки и из специального транспортно-пускового контейнера, монтируемого на автомобильном шасси повышенной проходимости. В сети есть информация, что подразделения Корпуса стражей исламской революции успешно провели испытания "Араш-2" на полигоне в провинции Семнан. Из 16 запущенных беспилотников цели, расположенные на удалении 250 километров, поразили все 16. Разработчик утверждает, что такая дальность полета для "Arash-2" не предел.



Ключевым отличием беспилотника от боеприпаса РСЗО специалисты называют массивное раскладывающееся крыло, размах которого достигает 3,5 метра, и способность к продолжительному нахождению в воздухе в поисках цели. Таким образом, можно констатировать, что разговор идет не о полукустарном дроне с китайским навигатором, а о полноценном беспилотнике, оснащенном сдвоенным и защищенным от помех боевым управлением. Заслуживающие доверия источники определяют максимальную дальность полета нового БПЛА, несущего 200-килограммовую боевую часть, в 2000 километров.



В перечень приоритетных целей включены мобильные системы ПВО и крупные РЛС. Ключевой задачей проекта "Араш" было создание барражирующего боеприпаса, способного в составе роя дронов атаковать системы ПВО уровня израильского "Купола". Несмотря на наше скептическое к нему отношение, для Ближнего Востока это что-то вроде эталона.



По информации бойцов КСИР, которые должны стать первыми и главными эксплуатантами "Arash-2", последний идеально интегрируется с не новой, но добротной крылатой ракетой средней дальности "Meshkat" ("Фонарь") и БР "Shahab-3" ("Метеор"). Для справки: первая - это клон российской стратегической Х-55, а вторая разработана на основе китайской "Дунфэн-21". Сочетание этих ударных средств формирует убийственный для зенитных ракетных систем ПВО противника рой, классифицирующий и атакующий цели в зависимости от степени их важности.



Заслуживающие доверия иранские источники сообщают, что первая партия "новых, больших беспилотников" доставлена на российские аэродромы. Пусть только для ознакомления, но полку "смешных" вооружений прибыло.



Нельзя не отметить высочайший уровень "реверс-инжиниринга" (обратного проектирования) оборонно-промышленного комплекса Ирана. Впрочем, как и технической культуры этой удивительной страны, уже более четырех десятилетий находящейся под гнетом санкций США и коллективного Запада. Нашей "оборонке" есть чему поучиться у персов. Их технологии не ограничиваются высокоэффективными боевыми дронами. Они готовятся отправить человека в космос!



Нам тоже хорошо бы вспомнить, что никакие ограничения и запреты не способны помешать в достижении действительно великой цели, если нация способна сосредоточиться.



* ИГИЛ ("Исламское Государство Ирака и Леванта"; другие названия: "Исламское Государство Ирака и Сирии", "Исламское Государство Ирака и Шама"), решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 признано террористическим формированием, его деятельность в России запрещена.