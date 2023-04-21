 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.04.2023
16:25  Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин приказал укров больше в плен не брать. В ответ на расстрел раненого пленного
15:45  Можно чередовать: в Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю
15:37  Помощник госсекретаря США Дональд Лу вновь вояжирует Киргизию и Таджикистан
14:46  Без коммунизма, без либерализма: Россия ищет свое будущее, - МК
13:31  В гонке за лидером: китайские чипы захватят мир быстрее авианосцев
07:21  Земля горит под ногами Зеленского: украинские военные бунтуют и не хотят воевать, - КП
01:13  Иранский ВПК, удивив мир "кустарным" мопедом, выкатил "Харлей", - В.Орлов

01:03  Le Monde: в Самарканде Путин и Си создали альянс, способный бросить вызов Западу
00:45  Польша начала подготовку к войне. С Россией за Львов, - СП
00:30  Найдено японское судно "Монтевидео Мару", потопленное американцами вместе с пленными австралийцами (военная трагедия)
00:15  Турция обвинила США в намерениях создать террористическое государство рядом с ней
Суббота, 22.04.2023
22:07  В ходе гражданской войны в Судане, похоже, победил армейский генерал аль-Бурхан (но это - не точно)
19:59  Западные либералы отказываются считать иные европейские народы "демократическими", - Святослав Князев
19:51  Второй фронт Зеленского в Сирии рухнул, - Дм.Минин
13:16  Мексика продала президентский самолет Таджикистану за $92 млн и построит на эти деньги 2 больницы
13:12  Макрон превращается в Enfant terrible Запада
13:10  Воевать за Россию на Донбассе просятся... монголы
13:08  Требуют ухода: демократические элиты недовольны администрацией Байдена, - А.Кузмак
10:14  Украинский криминал активен в Казахстане, - Алма Бектенова
09:21  Каской об рельсы. Германия встала от забастовки железнодорожников
08:16  Сын Пескова - Чоулз-Буденный воевал простым артиллеристом в ЧВК "Вагнер"
00:49  Российский "Газпром" вдвое сократил закупки газа в Туркменистане в 2022 году
00:02  Уволен вице-премьер Великобритании Рааб - колоритнейший фрик (или просто идиот?)
Пятница, 21.04.2023
21:53  Токаев обещает Казахстану "большие экономические реформы", - НГ
19:20  Халк Маслахаты работает с народом, Меджлис – с министерствами, - два аркадага окончательно запутали систему управления Туркмении
18:10  В Узбекистане решили принять "более человеческую" конституцию. И увеличить президентский срок, - МК
17:21  Кыргызка Бермет Абдрахманова баллотируется в депутаты... германского Мурнау
15:45  Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:44  Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин
15:40  Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:38  Украинское зерно ломает Евросоюз
14:56  Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:37  В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек
14:33  Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы
14:27  Уулжан Онолбекова выиграла конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023" (видео)
14:25  Генерал наркоконтроля РФ Кандиков добровольно стал сержантом и ушел на Украинскую войну
14:20  Имперский флот: вместо армянина Авакянца Тихоокеанский флот возглавил эстонец адмирал Лиина
12:59  Редкоземельные металлы – оружие Китая и России, - В.Малышев
12:46  Роберт Кеннеди: Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США
11:24  КырПарламент. Век XXI-й... Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
11:02  Пришел конец соглашению на "Куинси". Началось сближение стран Ближнего Востока
10:39  Ничтожная Германия. Кризис национальной идентичности немцев фатален, - В.Волков
10:36  Машкевич и К высосали и отжали энергоотрасль Северного Казахстана, - даже до Тютебаева дошло
10:29  Латиница и/или кириллица для Кыргызского языка? - Аскарбек Мамбеталиев
09:59  Алматы. Задержан и обвинен в коррупции (вместе с женой) известный журналист-военкор Владимир Северный
09:54  Аким Риддера Дмитрий Горьковой умер от разрыва сердца в 39 лет. Не выдержал коммунальной катастрофы
09:50  Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок
09:48  Самая вкусная синекура для кыргыза. Утверждено Положение о представительстве Минэкономики КР по вопросам ВТО в Женеве
09:39  Ничего святого... Замминкультуры РФ Ярилова задержана за аферы с "Пушкинской картой"
00:28  Китай и США в Центральной Азии – в поисках подходов, - В.Нежданов
00:22  Изживание ада, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В гонке за лидером: китайские чипы захватят мир быстрее авианосцев
13:31 23.04.2023

В "чиповой войне" с Пекином проигравшим окажется Вашингтон

Константин Ольшанский

Между китайцами и американцами пробежала очередная черная кошка. На сей раз из-за логистики. США заявили, будто Китай будет использовать свое влияние в глобальных цепочках поставок для усиления своей политической и военной мощи. Об этом говорится в "Докладе об оценках угроз" (Annual Threat Assessment).

Такой доклад ежегодно представляет президенту член его администрации - глава Национальной разведки (это собирательное название, объединяющее все американские спецслужбы: ЦРУ, ФБР, АНБ и множество других, мало известных широкой публике).

Американские шпионы искренне боятся, будто Китай уже использует свое доминирование в цепочке поставок, чтобы заставить иностранные компании и страны передавать ему технологии и интеллектуальную собственность.

Причем американцы искренне, на полном серьезе, верят, будто Китай захватит Тайвань. А это якобы сделает Китай абсолютным монополистом на рынке полупроводниковых чипов: сейчас лидером по из производству в мире считается именно Тайвань.

Китай назвал доклад "клеветой" и заявил, что американцы, как всегда, "путают черное с белым".

Xinhua: в Китае будет создана единая платформа для торговли редкоземельными металлами

Как бы американцы ни пытались преувеличить китайскую угрозу, очевидно одно: Китай уже сейчас доминирует во многих технологических секторах. Это производство полупроводников, аккумуляторов, солнечных панелей, а также фармацевтика и даже добыча редкоземельных металлов.

Скоро Китай будет лидировать и в других сферах. Например, в производстве баллистических ракет или космических технологиях.

Именно Китай располагает крупнейшими залежами редкоземельных металлов. Только месторождение Баян-Обо (на границе с Монголией) дает половину всей мировой добычи. Китай, конечно, и крупнейший производитель. Более того, именно от китайского сырья критически зависит вся американская индустрия. Даже производство боевых самолетов.

Ресурсы Баян-Обо оцениваются в 120 млн тонн. Причем это единственный рудник на планете, который содержит одновременно 17 редкоземельных элементов. Баян-Обо - не только уникальный природный объект, но и символ технологического превосходства Китая.

Из добытой руды (это минералы монацит и бастнезит) уже извлекается 99% всех металлов. Для этого ученые пекинского НИИ цветных металлов разработали так называемую "сернокислотную плавку": она дешевле и проще всех похожих технологий, используемых в мире. А еще - экологичнее.

Китайцы задумались о новой геологоразведке Баян-Обо (предыдущую проводили в шестидесятые годы) и новых научных исследованиях. А также - о создании "Единой национальной торговой платформы" для редкоземельных металлов, пишет Xinhua.

Ведь редкоземельные металлы Китая - это еще и залог "зеленой революции", о которой сейчас грезят все мировые лидеры. Только Си Цзиньпину можно не грезить, а делать: из металлов Баян-Обо можно делать солнечные панели, турбины для ветрогенераторов, аккумуляторы для электромобилей. Большинство западных стран вынуждены все это у Китая закупать.

Между тем, уже пандемия показали всему миру важность цепочек поставок. Прежде, чем готовая продукция попадет на рынок, все ее компоненты поступают из множества источников по всему миру через различные страны для предварительной и окончательной сборки. И во время пандемии сбой в работе одного завода в Китае или где-либо еще может остановить работу крупных промышленных предприятий по всей планете.

Foreign Policy: американцы уже отстают от Китая в производстве даже 28-нанометровых чипов

Американцы всячески пытаются защититься от китайского доминирования. Получается слабо. Еще в августе 2022 года Джо Байден подписал так называемый "закон о чипах". Продиктован он был тем, что США усилили конкуренцию с Китаем в полупроводниковой промышленности. А следом за принятием закона американцы хитроумно ввели санкции против Китая: якобы он присваивает чужую интеллектуальную собственность в чиповой индустрии.

Администрация Байдена, однако даже не попыталась пойти на диалог с Китаем, чтобы положить конец технологической войне. Вместо этого американцы продолжили поносить китайских производителей чипов. Видимо, забывая, из чьего металла созданы американские чипы.

Вполне понятное желание Вашингтона превзойти Пекин в производстве ультрасовременных полупроводников размером 16 нанометров или меньше, пишет Foreign Policy. Это самая передовая на сегодняшний день технология, которая и определяет инженерный суверенитет страны. Именно такие полупроводники нужны для создания искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Чипы среднего класса (от 16 до 40 нанометров) нужны для создания повседневных продуктов, таких как автомобили, ноутбуки, игровые консоли и планшеты.

И Китай находится на пути к производству все большего количества этих чипов. Возьмем, к примеру, 28-нанометровый чип: китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) намерена уже строит новые чиповые заводы в Шанхае, Пекине, Тяньцзине и Шэньчжэне.

Министр торговли США Джина Раймондо недавно заявила, что Китай явно пытается получить доступ к американским технологиям для использования в своих Вооруженных силах. Да и в американском разведывательном докладе торговый конфликт Китая с США определяется как "главное экономическое поле битвы". Причем американцы обещают достичь "технологической самостоятельности высокого уровня" путем устранения узких мест и завоевания ключевых технологий.

Заметим, однако, что о том же самом шла речь на сессии Всекитайского собрания народных представителей, где Си Цзиньпин был одобрен на очередной пятилетний срок. То есть США в любом случае остается роль лишь догоняющего в гонке за лидером.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682245860


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года №195
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2023 года №196
- Сенаторы одобрили соглашение о режиме Казахстанско-Туркменской государственной границы
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Поддержать и защитить инвестиции требует Демпартия "Ак жол"
- Специальная рабочая группа создана для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий Жанаозена
- Обеспечить "зеленый коридор" скоропортящимся грузам на границе с КНР
- Кадровые перестановки
- Цифровая маркировка - очередная олигополия на шее потребителей, бизнеса и государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  