В гонке за лидером: китайские чипы захватят мир быстрее авианосцев

13:31 23.04.2023

В "чиповой войне" с Пекином проигравшим окажется Вашингтон



Константин Ольшанский



Между китайцами и американцами пробежала очередная черная кошка. На сей раз из-за логистики. США заявили, будто Китай будет использовать свое влияние в глобальных цепочках поставок для усиления своей политической и военной мощи. Об этом говорится в "Докладе об оценках угроз" (Annual Threat Assessment).



Такой доклад ежегодно представляет президенту член его администрации - глава Национальной разведки (это собирательное название, объединяющее все американские спецслужбы: ЦРУ, ФБР, АНБ и множество других, мало известных широкой публике).



Американские шпионы искренне боятся, будто Китай уже использует свое доминирование в цепочке поставок, чтобы заставить иностранные компании и страны передавать ему технологии и интеллектуальную собственность.



Причем американцы искренне, на полном серьезе, верят, будто Китай захватит Тайвань. А это якобы сделает Китай абсолютным монополистом на рынке полупроводниковых чипов: сейчас лидером по из производству в мире считается именно Тайвань.



Китай назвал доклад "клеветой" и заявил, что американцы, как всегда, "путают черное с белым".



Xinhua: в Китае будет создана единая платформа для торговли редкоземельными металлами



Как бы американцы ни пытались преувеличить китайскую угрозу, очевидно одно: Китай уже сейчас доминирует во многих технологических секторах. Это производство полупроводников, аккумуляторов, солнечных панелей, а также фармацевтика и даже добыча редкоземельных металлов.



Скоро Китай будет лидировать и в других сферах. Например, в производстве баллистических ракет или космических технологиях.



Именно Китай располагает крупнейшими залежами редкоземельных металлов. Только месторождение Баян-Обо (на границе с Монголией) дает половину всей мировой добычи. Китай, конечно, и крупнейший производитель. Более того, именно от китайского сырья критически зависит вся американская индустрия. Даже производство боевых самолетов.



Ресурсы Баян-Обо оцениваются в 120 млн тонн. Причем это единственный рудник на планете, который содержит одновременно 17 редкоземельных элементов. Баян-Обо - не только уникальный природный объект, но и символ технологического превосходства Китая.



Из добытой руды (это минералы монацит и бастнезит) уже извлекается 99% всех металлов. Для этого ученые пекинского НИИ цветных металлов разработали так называемую "сернокислотную плавку": она дешевле и проще всех похожих технологий, используемых в мире. А еще - экологичнее.



Китайцы задумались о новой геологоразведке Баян-Обо (предыдущую проводили в шестидесятые годы) и новых научных исследованиях. А также - о создании "Единой национальной торговой платформы" для редкоземельных металлов, пишет Xinhua.



Ведь редкоземельные металлы Китая - это еще и залог "зеленой революции", о которой сейчас грезят все мировые лидеры. Только Си Цзиньпину можно не грезить, а делать: из металлов Баян-Обо можно делать солнечные панели, турбины для ветрогенераторов, аккумуляторы для электромобилей. Большинство западных стран вынуждены все это у Китая закупать.



Между тем, уже пандемия показали всему миру важность цепочек поставок. Прежде, чем готовая продукция попадет на рынок, все ее компоненты поступают из множества источников по всему миру через различные страны для предварительной и окончательной сборки. И во время пандемии сбой в работе одного завода в Китае или где-либо еще может остановить работу крупных промышленных предприятий по всей планете.



Foreign Policy: американцы уже отстают от Китая в производстве даже 28-нанометровых чипов



Американцы всячески пытаются защититься от китайского доминирования. Получается слабо. Еще в августе 2022 года Джо Байден подписал так называемый "закон о чипах". Продиктован он был тем, что США усилили конкуренцию с Китаем в полупроводниковой промышленности. А следом за принятием закона американцы хитроумно ввели санкции против Китая: якобы он присваивает чужую интеллектуальную собственность в чиповой индустрии.



Администрация Байдена, однако даже не попыталась пойти на диалог с Китаем, чтобы положить конец технологической войне. Вместо этого американцы продолжили поносить китайских производителей чипов. Видимо, забывая, из чьего металла созданы американские чипы.



Вполне понятное желание Вашингтона превзойти Пекин в производстве ультрасовременных полупроводников размером 16 нанометров или меньше, пишет Foreign Policy. Это самая передовая на сегодняшний день технология, которая и определяет инженерный суверенитет страны. Именно такие полупроводники нужны для создания искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Чипы среднего класса (от 16 до 40 нанометров) нужны для создания повседневных продуктов, таких как автомобили, ноутбуки, игровые консоли и планшеты.



И Китай находится на пути к производству все большего количества этих чипов. Возьмем, к примеру, 28-нанометровый чип: китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) намерена уже строит новые чиповые заводы в Шанхае, Пекине, Тяньцзине и Шэньчжэне.



Министр торговли США Джина Раймондо недавно заявила, что Китай явно пытается получить доступ к американским технологиям для использования в своих Вооруженных силах. Да и в американском разведывательном докладе торговый конфликт Китая с США определяется как "главное экономическое поле битвы". Причем американцы обещают достичь "технологической самостоятельности высокого уровня" путем устранения узких мест и завоевания ключевых технологий.



Заметим, однако, что о том же самом шла речь на сессии Всекитайского собрания народных представителей, где Си Цзиньпин был одобрен на очередной пятилетний срок. То есть США в любом случае остается роль лишь догоняющего в гонке за лидером.