Без коммунизма, без либерализма: Россия ищет свое будущее, - МК

14:46 23.04.2023

Как стране определиться со своей национальной идентичностью



На мой взгляд, главные проблемы нашей коллективной психологии - низкая национальная самооценка, скептическое отношение к собственной стране, отчужденность и размывание общероссийской идентичности.



Как стране определиться со своей национальной идентичностью



Самооценка россиян сильно пострадала из-за распада СССР и последующего краха либерального проекта. Возникла растерянность: что теперь строить, если и "коммунизм", и "демократия" не получились? Сказалось непонимание сути обоих явлений и неумение интегрировать их, взяв у каждого лучшее. Что это нужно было сделать, мы поняли только сейчас, спустя тридцать лет.



Оказалась не особо дальновидной и идея подружиться с Западом (а вернее, сдать ему позиции в обмен на матпомощь). "Друзья" оказались лицемерами, и это стало травмой, вызвавшей волну отрицания - теперь для нас плохо все, что связано с Западом. Конечно, дурной опыт тоже опыт, но зачем впадать из крайности в крайность?



Скепсис россиян относительно своей страны одно из следствий проблем с самооценкой. Он сформирован традиционными для нас сравнениями России с "передовыми странами" (раньше с Западом, а теперь еще и с Китаем) и самобичеванием по поводу несоответствия ее "идеалу", каждый раз разному.



Это самоедство традиционно ничем не заканчивается: мы даже придумали миф о том, что россияне - какой-то "особый народ", не подвластный законам истории. "Место здесь проклятое" - говорили герои известного анекдота про "АвтоВАЗ". Но причина, конечно, проще: мы не умеем проводить работу над ошибками и не учимся на опыте других народов. Так что тут уместнее анекдот про грабли.



Наконец, дисбаланс идентичностей - это извечная "центробежность", сопровождающая историю России и во многом определившая ее социально-политическое устройство. И сейчас она вновь проявляется в расстановке приоритетов: на вопрос "кто я?" многие жители регионов сначала называют свою национальную, религиозную, местную принадлежность и лишь потом говорят о том, что они россияне.



Особенно проблема отчужденности и размытости идентичности проявляется у молодежи, ищущей себя в формальных и неформальных субкультурах. Как показывают соцопросы, молодое поколение наиболее дезинтегрировано, а ведь именно ему создавать будущую Россию.



Что сделать, чтобы решить эти проблемы?



Все и просто, и сложно одновременно. В стране издавалось множество стратегических планов, однако так и не было сформировано цельное представление о будущем России. Точнее, не был создан сам процесс планомерного развития и процесс вовлечения в него людей. Есть успехи, прорывы, но во всем этом нет системы, нет единой понятной людям концепции, стратегии, к которым они могли бы почувствовать свою сопричастность. И если задать россиянам вопрос, какой будет Россия через 10, 20, 30 лет, они не смогут на него однозначно ответить.



У нас наработан большой исторический нарратив, мы дискутируем о российской цивилизации, но не продвигаем идею внутреннего прогресса, движения страны вперед, из-за чего вся эта дискуссия остается чем-то отвлеченным.



Полагаю, сейчас важно начать смотреть не в прошлое, а в будущее. И начинать его конструировать - как будущее единой, великой, уважаемой, успешной России, вовлекая в эту работу все поколения россиян.



Людям надо дать конкретный, осязаемый ориентир. Их личные судьбы надо связать с судьбой страны - через стратегические задачи в учебе, работе, службе, повседневной жизни. Служение Отечеству без вовлеченности и оптимизма невозможно. Осознание себя частью великого народа также не придет без понимания, что мы один корабль, одна команда и у нас один путь. А молодой человек не откажется от пресловутого "эгоизма" и "потребительства", если не связать его личное счастье и самореализацию со счастьем и развитием страны.



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"Я Россиянин" - эта главная смысловая установка и идентичность должна быть наполнена конкретным жизнеутверждающим, созидательным и консолидирующим смыслом, идеологией развития, прогресса и сопричастности.



Идеология развития опирается на несколько важных базовых постулатов. Первый - это социально-экономические цели. Мы должны детально прорисовать структуру будущей экономики, понять, как развивать те или иные отрасли, где сделать ставку на экспорт, а где на внутренний рынок, и, соответственно, определить управленческие, социальные, политические ориентиры.



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Многое в этом направлении уже делается в связи с острой потребностью в импортозамещении и устранении дефицита бюджета. В плане текущего поддержания экономики правительство совершает настоящие чудеса, и это нельзя не отметить. Однако необходимо выстраивать национальное стратегическое планирование на перспективу, кардинально повышать эффективность госаппарата, привлекать к работе талантливую молодежь.



Важнейший вопрос - кадры. Нужно переформатировать подходы к тому, как мы набираем людей на ключевые позиции. В Указе президента о традиционных ценностях есть посыл о служении Отечеству, и он очень верен! Но он не сработает, пока его не воспримут все слои населения: прежде всего "элита" должна подавать положительный (а не отрицательный) пример своим патриотизмом, гражданственностью, служением и компетентностью. В свою очередь, это требует укрепления дисциплины и порядка в госаппарате и госсекторе экономики. И восстановления качества образования, пока оно, увы, на очень низком уровне.



Исторический пример, раз уж мы заговорили о прошлом. При Петре I была построена правильная система подготовки управленцев: дворяне должны были учиться и служить, они не имели права надолго уезжать за границу. К сожалению, затем этот принцип был отменен, из-за чего ухудшилось качество управления и начался застой крепостничества. В истории так происходило всегда: как только элита "бронзовела", выключалась из служения, переставала учиться, сразу начинались сбои в управлении и системные провалы.



Пришло время для меритократической кадровой политики. Мы долгое время выявляли таланты, проводили конкурсы лидеров. Пора полноценно интегрировать их в систему управления так, чтобы образовалась критическая масса людей со стратегическим мышлением и патриотическим нравственным настроем.



Конечно же, это "не полетит", если не поставить перед управленцами стратегические задачи и не дать им возможность их реализовать. Тут мы вновь возвращаемся к национальным целям развития.



И еще один важный аспект - кадровые дисбалансы между Москвой и регионами. Важно обеспечить кадрами прежде всего субъекты РФ и муниципалитеты, потому что именно тут, как правило, вязнут все благие цели и задачи. Нелишним было бы вообще провести аудит управленческой системы страны, устранив в ней лишние, дублирующие звенья и атавизмы, а также проведя кадровые ротации.



Ранее мы говорили о молодежи. В части молодежной политики нужны проработанные ценностные ориентиры, способствующие преодолению отчужденности молодого поколения, и система продвижения талантливой молодежи в госаппарат, экономику и науку.



Между прочим, я бы обратил внимание на недостаток жизнеутверждающих смыслов и идей и, напротив, на избыток отсылок к смерти в современном дискурсе. Приоритет духовного над материальным, самопожертвование - это ведь не обязательно про аскетизм и смерть? Конечно, эгоизм и потребительство зло, но зачем нам другая крайность? Так мы молодежь не привлечем и не объединим.



Давайте создадим понятную молодым людям жизненную траекторию: полноценная самореализация в соответствии с талантами и компетенциями; сопричастность к созидательным процессам в стране, возможность сделать ее лучше; жизненное счастье.



И снова хочется напомнить про "мажоров": они подают отнюдь не положительный и не патриотический пример нашей молодежи.



Ценности самореализации человека, его благосостояния закреплены в Конституции и указах (например, в указе 2020 года о национальных целях), однако пока они де-факто не рассматриваются как базис для политики государства.



Поэтому, как итог, предлагается сформировать национальные стратегические ориентиры развития и соответствующие им блоки ценностей, воспитания, формирования личности, кадровой и социальной политики: поддержка талантов, меритократический принцип отбора и продвижения кадров, формирование новых управленческих команд, структурированных под конкретные стратегические проекты, сбалансированное кадровое развитие регионов страны.



Дорогу осилит идущий. Чтобы укрепить национальную самооценку, долгосрочно консолидировать нацию, нужен не только "разворот над Атлантикой", но и "разворот во времени". Вектор на движение в будущее, ориентация на победу и успех - вот то, что даст нам новых героев, передовиков и новые достижения. И это будет вызывать уважение - у нас к себе, а у дружественных народов к нам.



Николай Миронов