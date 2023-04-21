Помощник госсекретаря США Дональд Лу вновь вояжирует Киргизию и Таджикистан

15:37 23.04.2023

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Киргизию и Таджикистан 22-27 апреля, сообщили в государственном департаменте США.



"Лу отправится в Душанбе, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками с акцентом на углубление американо-таджикского партнерства и обсудить общие проблемы и цели, в том числе, в сфере безопасности",

- говорится в сообщении на сайте госдепа.

Лу также встретится с представителями прессы и гражданского общества Таджикистана, "чтобы подчеркнуть важность свободы прессы и необходимость сильного гражданского общества".



"Находясь как в Бишкеке, так и в Душанбе, помощник госсекретаря Лу подчеркнет неизменную приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Кыргызской Республики и Таджикистана",

- говорится в сообщении.