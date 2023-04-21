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|Помощник госсекретаря США Дональд Лу вновь вояжирует Киргизию и Таджикистан
15:37 23.04.2023
Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Киргизию и Таджикистан 22-27 апреля, сообщили в государственном департаменте США.
"Лу отправится в Душанбе, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками с акцентом на углубление американо-таджикского партнерства и обсудить общие проблемы и цели, в том числе, в сфере безопасности",
- говорится в сообщении на сайте госдепа.
Лу также встретится с представителями прессы и гражданского общества Таджикистана, "чтобы подчеркнуть важность свободы прессы и необходимость сильного гражданского общества".
"Находясь как в Бишкеке, так и в Душанбе, помощник госсекретаря Лу подчеркнет неизменную приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Кыргызской Республики и Таджикистана",
- говорится в сообщении.