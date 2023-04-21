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|Можно чередовать: в Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю
15:45 23.04.2023
В Казахстане работодатели смогут вводить четырехдневную рабочую неделю для сотрудников. Такая норма с 1 июля появится в Трудовом кодексе республики. Соответствующий закон подписал президентом Касым-Жомарт Токаев.
Как передает 23 апреля ТАСС, четырехдневку можно будет при желании чередовать с пяти- или шестидневной рабочей неделей.
"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей",
- отмечается в дополнении к статье Трудового кодекса о режиме рабочего времени.
Согласно поправкам, общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневке и/или четырехдневке устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.
Отмечается, что до нововведения в Трудовом кодексе Казахстана речь шла только о пятидневной или шестидневной рабочей неделе, а также неполной. Продолжительность последней определялась соглашением сторон.