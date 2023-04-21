Можно чередовать: в Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю

15:45 23.04.2023

В Казахстане работодатели смогут вводить четырехдневную рабочую неделю для сотрудников. Такая норма с 1 июля появится в Трудовом кодексе республики. Соответствующий закон подписал президентом Касым-Жомарт Токаев.



Как передает 23 апреля ТАСС, четырехдневку можно будет при желании чередовать с пяти- или шестидневной рабочей неделей.



"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей",

- отмечается в дополнении к статье Трудового кодекса о режиме рабочего времени.



Согласно поправкам, общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневке и/или четырехдневке устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.



Отмечается, что до нововведения в Трудовом кодексе Казахстана речь шла только о пятидневной или шестидневной рабочей неделе, а также неполной. Продолжительность последней определялась соглашением сторон.