Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин приказал укров больше в плен не брать. В ответ на расстрел раненого пленного

16:25 23.04.2023

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин приказал не брать в плен украинских военных и уничтожать всех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Комментарий предпринимателя опубликовала его пресс-служба.



Таким образом Пригожин прокомментировал появившуюся в сети запись, где ВСУ принимают решение застрелить попавшего в плен раненого бойца ЧВК "Вагнер". "Конечно, я слышал этот аудиоперехват и задолго до того, как он попал в СМИ. Я могу сказать одно, что этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, он имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма", - подчеркнул Пригожин.



По его словам, о пленных необходимо заботиться и в будущем передать их противнику в рамках обмена или "просто так". Основатель ЧВК также отдал приказ не брать в плен и уничтожать всех украинских военных на поле боя. "Поэтому этот закон будет называться закон 300-го. Мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненного расстреляли украинские негодяи", - добавил он.



В начале января Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли в плен большое число украинских военных. По его словам, к ним нет жестокого отношения.