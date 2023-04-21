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|Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов умер в 77 лет
17:18 23.04.2023
Дмитрий Лемеш
Депутат Государственной думы Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов", - написал он.
По словам главы региона, Борцов "очень много сделал для развития и родного района, и области в целом".
"Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одаренных детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям - далеко не полный список того, что делал Николай Иванович (Борцков - "Газета.Ru") для своих земляков", - отметил глава региона.
Позднее пресс-служба фракции "Единой России" подтвердила смерть депутата.
Борцов являлся депутатом Государственной думы пяти созывов, был членом фракции "Единая Россия", а также членом комитета Госдумы по делам национальностей. В 1997 году получил звание заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации. Был почетным профессором Государственного университета по землеустройству. Весной 2022 года попал под санкции США, ЕС и других стран Запада.