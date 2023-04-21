Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов умер в 77 лет

17:18 23.04.2023

Дмитрий Лемеш



Депутат Государственной думы Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.



