США на пороге неофашизма, - Сергей Кожемякин

17:28 23.04.2023 США на пороге неофашизма



Размах политического противостояния в США бьет рекорды. Конкуренция двух основных партий скрывает борьбу внутри капиталистического класса за выбор пути дальнейшего развития.



"Капитализм для бедных"



Метод исторических аналогий помогает сделать любопытные выводы. Его эффективность особенно высока, если речь идет о схожих явлениях - например, капиталистических кризисах. В прошлом столетии такие кризисы привели к двум мировым войнам и громадным жертвам.



В 1930 году немецким рейхсканцлером стал представитель партии Центра Генрих Брюнинг. Его политика отражала метания буржуазии в условиях Великой депрессии, роста рабочего и коммунистического движения. Тесно связанный с католической церковью, канцлер прибегал к социальной демагогии и изображал из себя защитника демократии. Для этого были запрещены боевые организации фашистов - СА и СС, гитлеровцев обвинили в подготовке переворота. Вместе с тем власти сами раздували шовинизм и вели тайные переговоры с нацистской партией. Заявляя о "большевистской угрозе", они требовали от западных держав уважения к "национальным интересам" Германии. Также при Брюнинге были введены меры жесткой экономии. Сокращение госрасходов, снижение зарплат привели к росту безработицы и только обострили кризис. Все вместе это подготовило почву для победы фашистов.



Нечто похожее происходит в США. Монополиям, которые столько лет были безраздельными хозяевами страны, все труднее манипулировать народными массами. Согласно опросам, три четверти американцев выступают за расширение социальных программ, в то время как за сокращение дефицита бюджета путем экономии - только четверть. Даже среди сторонников Республиканской партии, придерживающейся концепции "минимального государства", голоса разделились в пропорции 59 и 39 процентов. Согласно другому исследованию, большинство молодых республиканцев выступают за сокращение неравенства. Интересно и отношение граждан к капитализму. Доля положительных оценок снизилась с 61 процента в "допандемийном" 2019 году до 57 процентов. Среди электората республиканцев изменение еще выразительнее - с 81 до 66 процентов.



Причины, разумеется, не в "марксистской пропаганде", как утверждают некоторые представители консервативного лагеря, а в пороках господствующей системы. Даже по официальной, откровенно заниженной методике, за порогом бедности проживают 40 млн человек - каждый восьмой житель страны. Более приближенные к реальности оценки относят к малоимущим треть населения. Доля наиболее обеспеченных 20 процентов населения в национальном богатстве превышает 80 процентов, в то время как 40 процентов жителей, или 133 млн человек, довольствуются 0,3 процента. Источником разрыва является положение, которое писатель и основатель движения "Демократические социалисты Америки" (ДСА) Майкл Харрингтон называл "социализмом для богатых, капитализмом для бедных". Другими словами, имущий класс пользуется налоговыми льготами и другими благами, в то время как трудящиеся вынуждены нести бремя инфляции, высоких налогов, эксплуатации, оплачивая своими страданиями процветание верхушки общества.



Плутократы-популисты



Положение простых жителей ухудшается. Срок действия антикризисных мер, введенных после победы Джо Байдена, истек, а потеря демократами большинства в палате представителей не позволяет их продлить. С 1 марта прекращено повышенное финансирование программы продовольственной помощи, в рамках которой нуждающиеся получают продуктовые талоны. Перестали действовать налоговые вычеты для семей с детьми, позволившие снизить уровень детской бедности с 9,7 до 5,2 процента. Рост цен опережает увеличение доходов, в самых разных сферах - от ресторанов быстрого питания до технологических компаний-гигантов - продолжаются массовые увольнения.



Люди отказываются мириться с ухудшением жизни. Если за последние два десятилетия в США происходило в среднем 16 крупных забастовок в год, то в прошлом году их число выросло до 23. В них участвовало более 120 тыс. человек (для сравнения: в 2021 году - 81 тыс., в 2020 году - 27 тыс.). Напомним, что публикуемые Бюро статистики труда данные фиксируют выступления с числом участников более 1 тыс. и продолжающиеся дольше одной полной смены. Подробнее рабочую активность отслеживает Корнельский университет. По его подсчетам, в 2022 году произошло почти 420 забастовок с 224 тыс. участников, а число потерянных рабочих дней достигло 4,5 млн.



В этом году бастовали рабочие заводов сельхозмашин CNH Industrial в штатах Айова и Висконсин, соцработники в Калифорнии, медики в Нью-Йорке. В течение трех дней продолжалась забастовка 65 тыс. работников сферы образования в Лос-Анджелесе. При этом нужно иметь в виду, что выступления сковываются массой преград. Так, забастовки сельхозработников разрешены лишь в 14 штатах, законы позволяют лишать протестующих медстраховки и других выплат. Единственным выходом является рост организованности и сознательности рабочего класса. Число членов профсоюзов увеличилось за прошлый год на 273 тыс., более твердой становится позиция рабочих объединений. "Мы должны быть готовы к войне против единственного истинного врага - многомиллиардных корпораций и работодателей, которые отказываются отдавать справедливую долю работникам", - заявил новый глава Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности Шон Фейн.



Меняется и политический расклад. 4 апреля на выборах мэра Чикаго победил Брэндон Джонсон, выдвинутый профсоюзами, ДСА и другими левыми организациями. "Ошеломляющим ударом по истеблишменту" назвала это газета "Чикаго трибьюн". До последнего момента фаворитом гонки считался Пол Валлас, поддержанный руководством Демократической партии.



Правящий класс вынужден подстраиваться под свежие порывы. Байден допускает выпады, еще недавно казавшиеся немыслимыми. В послании конгрессу он обрушился на корпорации, потребовав от них перестать обогащаться и "наконец-то внести свой вклад в Америку будущего". Эти идеи получили развитие в бюджетном плане. Президент пообещал не просто увеличить финансирование соцпрограмм, но и сократить бюджетный дефицит почти на 3 трлн долл. Средства должна дать фискальная реформа. Жителей с состоянием более 100 млн долл. обложат налогом, ставка которого будет начинаться с 25 процентов. Для тех, чей годовой доход превышает 400 тыс. долл., предусматриваются дополнительные сборы в пользу программы медстрахования "Медикэр". Помимо этого, планируется повышение корпоративного налога с 21 до 28 процентов, ликвидация налоговых лазеек и т.д. Сюда же можно отнести обещания возродить национальную промышленность.



Преувеличивать значение этих мер нельзя. Так, корпоративный налог не вернулся даже к уровню 35 процентов, на котором он находился до неолиберальных реформ Дональда Трампа. Половинчатый характер политики Белого дома доказывает ситуация вокруг лопнувших банков. Закрыв глаза на масштабные спекуляции, власти теперь спасают их миллиардными вливаниями. Вдобавок в Белом доме прекрасно понимают, что реформы наверняка будут заблокированы. Как уже заявил спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, "раздувание государства во вред бизнесу недопустимо".



Оппозиция, впрочем, тоже оказалась в непростой ситуации. Оппонируя повышению налогов, она не решается выступить против социальных программ. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл назвал недопустимым урезание расходов на программы "Медикэр" и "Сошиал секьюрити". Популизм доходит до гротеска. После крушения поезда с химическими веществами в Огайо республиканцы обвинили демократов в пренебрежении правилами безопасности и условиями труда. Это при том, что именно при Трампе были резко сокращены требования к перевозке опасных грузов и финансирование управления по охране труда и здоровья!



Активно прибегают к демагогии вероятные кандидаты в президенты. Губернатор Флориды Рон Десантис - ярый антикоммунист - провозгласил, что "политика, которая приносит пользу корпорациям, не обязательно служит интересам Америки". Политологи Джейкоб Хакер и Пол Пирсон предложили для такого поведения термин "плутократический популизм". По их словам, будучи ставленниками корпораций, элиты не могут открыто защищать интересы капитала из-за недовольства большинства населения. Это приводит к лавированию, которое, однако, не может продолжаться бесконечно. У истеблишмента есть единственный путь, как удержать электорат при неизменности своей классовой сущности, - навязывание образа врага.



Канун диктатуры



Интересы элит здесь полностью совпадают - различия есть лишь в формах и сроках "авторитарного поворота". Назвав Китай "главным вызовом", администрация Байдена допустила использование всех средств, включая военные, и вернулась к мифам о COVID. Директор ФБР Кристофер Рэй назвал источником пандемии лабораторию в Ухане.



Республиканцы если и критикуют антикитайскую политику, так это за ее мягкость. То же самое касается Украины. Руководство Республиканской партии обвиняет Белый дом не в поддержке киевского режима, а в том, что она недостаточно прозрачна и эффективна. Упомянутый Макконнелл призвал увеличить помощь, поскольку "на карту поставлены национальные интересы Америки", а глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол возмутился, что нынешние объемы помощи помогают Украине выжить, но не победить.



Есть среди республиканцев и приверженцы других взглядов, но они остаются в меньшинстве. Представленная в феврале резолюция о прекращении помощи Украине нашла отклик у 11 конгрессменов. Схожие настроения и в массовом сознании. Как установил опрос службы "Гэллап", 62 процента сторонников Республиканской партии считают события на Украине серьезной угрозой интересам США - больше, чем среди электората демократов. Это учитывают вероятные кандидаты в президенты. Экс-вице-президент Майк Пенс призвал помогать Киеву "до победы", о праве Украины отвоевать свои территории, включая Крым, заявил Десантис. Не сильно отличается позиция Трампа. Заключатся она в том, что "Россия напала на Украину от чувства безнаказанности". Как утверждает политик, никто не был так строг с Москвой, как он, и Путин-де был предупрежден о суровом возмездии в случае атаки. На страхе перед мощью США основывается и похвальба Трампа, что он сможет "остановить конфликт за 24 часа". Действия России экс-президент называет "преступлением против человечности" и напоминает, что это он начал поставки Киеву оружия.



Вторая группа "врагов" находится внутри. На эту роль выбраны иммигранты и представители левых взглядов. Как заявил Трамп, "США становятся социалистической свалкой для преступников, наркоманов, марксистов, головорезов, радикалов, опасных беженцев", а политика Байдена превращает страну в "грязный коммунистический кошмар с открытыми границами". Эти идеи, пусть не так экспрессивно, проводят другие политики. Палата представителей приняла резолюцию "Осуждение ужасов социализма". О ее "глубине" говорит одна из начальных фраз: "десятки миллионов погибли во время большевистской революции". Под стать и завершение. "Принимая во внимание, что США были основаны на вере в неприкосновенность личности… конгресс осуждает социализм во всех его формах и выступает против осуществления социалистической политики в США", - заявляет резолюция. Документ поддержали все без исключения республиканцы и больше половины демократов. Это при том, что комитет по регламенту отклонил поправку последних о неприменении положений документа к социальным программам наподобие "Медикэр". В свою очередь сенат начал рассмотрение законопроекта, запрещающего выдачу виз сторонникам властей Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Боливии.



Философ и публицист Ноам Хомский считает, что США находятся "на пути к неофашизму". Неолиберализм, заявил он, создал благодатную почву для авторитарных фигур, которые изображают из себя спасителей нации, а на самом деле спасают капиталистический класс. Это заставляет внимательнее взглянуть на судебное преследование Трампа. Напомним: он обвинен в подлоге финансовых документов в связи с выплатой "отступных" порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их интрижке. Хотя возбужденное дело изначально не подразумевало взятия под стражу, из этого был раздут грандиозный скандал, повысивший шансы политика на победу. Как тут не вспомнить мнимую борьбу деятелей Веймарской республики с фашизмом! Методы господства капитала не меняются, грозя миру новыми потрясениями.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682260080





Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года №195

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2023 года №196

- Сенаторы одобрили соглашение о режиме Казахстанско-Туркменской государственной границы

- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права

- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Поддержать и защитить инвестиции требует Демпартия "Ак жол"

- Специальная рабочая группа создана для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий Жанаозена

- Обеспечить "зеленый коридор" скоропортящимся грузам на границе с КНР

- Кадровые перестановки

- Цифровая маркировка - очередная олигополия на шее потребителей, бизнеса и государства

