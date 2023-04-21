 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.04.2023
19:18  В один день скончались два депутата РосДумы - Николай Борцов и Джашарбек Узденов
17:28  США на пороге неофашизма, - Сергей Кожемякин
17:19  Foreign Affairs: Американская гегемония в опасности. Грядет многополярный мир
17:18  Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов умер в 77 лет
16:25  Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин приказал укров больше в плен не брать. В ответ на расстрел раненого пленного
15:45  Можно чередовать: в Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю
15:37  Помощник госсекретаря США Дональд Лу вновь вояжирует Киргизию и Таджикистан

14:46  Без коммунизма, без либерализма: Россия ищет свое будущее, - МК
13:31  В гонке за лидером: китайские чипы захватят мир быстрее авианосцев
07:21  Земля горит под ногами Зеленского: украинские военные бунтуют и не хотят воевать, - КП
01:13  Иранский ВПК, удивив мир "кустарным" мопедом, выкатил "Харлей", - В.Орлов
01:03  Le Monde: в Самарканде Путин и Си создали альянс, способный бросить вызов Западу
00:45  Польша начала подготовку к войне. С Россией за Львов, - СП
00:30  Найдено японское судно "Монтевидео Мару", потопленное американцами вместе с пленными австралийцами (военная трагедия)
00:15  Турция обвинила США в намерениях создать террористическое государство рядом с ней
Суббота, 22.04.2023
22:07  В ходе гражданской войны в Судане, похоже, победил армейский генерал аль-Бурхан (но это - не точно)
19:59  Западные либералы отказываются считать иные европейские народы "демократическими", - Святослав Князев
19:51  Второй фронт Зеленского в Сирии рухнул, - Дм.Минин
13:16  Мексика продала президентский самолет Таджикистану за $92 млн и построит на эти деньги 2 больницы
13:12  Макрон превращается в Enfant terrible Запада
13:10  Воевать за Россию на Донбассе просятся... монголы
13:08  Требуют ухода: демократические элиты недовольны администрацией Байдена, - А.Кузмак
10:14  Украинский криминал активен в Казахстане, - Алма Бектенова
09:21  Каской об рельсы. Германия встала от забастовки железнодорожников
08:16  Сын Пескова - Чоулз-Буденный воевал простым артиллеристом в ЧВК "Вагнер"
00:49  Российский "Газпром" вдвое сократил закупки газа в Туркменистане в 2022 году
00:02  Уволен вице-премьер Великобритании Рааб - колоритнейший фрик (или просто идиот?)
Пятница, 21.04.2023
21:53  Токаев обещает Казахстану "большие экономические реформы", - НГ
19:20  Халк Маслахаты работает с народом, Меджлис – с министерствами, - два аркадага окончательно запутали систему управления Туркмении
18:10  В Узбекистане решили принять "более человеческую" конституцию. И увеличить президентский срок, - МК
17:21  Кыргызка Бермет Абдрахманова баллотируется в депутаты... германского Мурнау
15:45  Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:44  Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин
15:40  Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:38  Украинское зерно ломает Евросоюз
14:56  Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:37  В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек
14:33  Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы
14:27  Уулжан Онолбекова выиграла конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023" (видео)
14:25  Генерал наркоконтроля РФ Кандиков добровольно стал сержантом и ушел на Украинскую войну
14:20  Имперский флот: вместо армянина Авакянца Тихоокеанский флот возглавил эстонец адмирал Лиина
12:59  Редкоземельные металлы – оружие Китая и России, - В.Малышев
12:46  Роберт Кеннеди: Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США
11:24  КырПарламент. Век XXI-й... Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
11:02  Пришел конец соглашению на "Куинси". Началось сближение стран Ближнего Востока
10:39  Ничтожная Германия. Кризис национальной идентичности немцев фатален, - В.Волков
10:36  Машкевич и К высосали и отжали энергоотрасль Северного Казахстана, - даже до Тютебаева дошло
10:29  Латиница и/или кириллица для Кыргызского языка? - Аскарбек Мамбеталиев
09:59  Алматы. Задержан и обвинен в коррупции (вместе с женой) известный журналист-военкор Владимир Северный
09:54  Аким Риддера Дмитрий Горьковой умер от разрыва сердца в 39 лет. Не выдержал коммунальной катастрофы
09:50  Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В один день скончались два депутата РосДумы - Николай Борцов и Джашарбек Узденов
19:18 23.04.2023

На 57-м году жизни умер депутат Госдумы и член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов. Об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, передает ТАСС.

Парламентарий скончался после продолжительной болезни. Васильев выразил соболезнования родным Узденова от лица всех депутатов фракции. "Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", - заявил Васильев.

Узденов был избран депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года по избирательному округу № 16 (Республика Карачаево-Черкесская).

В этот же день стало известно о смерти еще одного депутата Госдумы. Почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области, представлявший область в Госдуме России, Николай Борцов умер в возрасте 77 лет.

Борцов занимался помощью в обустройстве детских площадок, скверов, помогал с поставками медицинского оборудования, оказывал помощь монастырям и храмам. Он стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года и являлся членом комитета Госдумы по делам национальностей.

Источник - Лента.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682266680


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года №195
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2023 года №196
- Сенаторы одобрили соглашение о режиме Казахстанско-Туркменской государственной границы
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Поддержать и защитить инвестиции требует Демпартия "Ак жол"
- Специальная рабочая группа создана для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий Жанаозена
- Обеспечить "зеленый коридор" скоропортящимся грузам на границе с КНР
- Кадровые перестановки
- Цифровая маркировка - очередная олигополия на шее потребителей, бизнеса и государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  