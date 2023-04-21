В один день скончались два депутата РосДумы - Николай Борцов и Джашарбек Узденов

19:18 23.04.2023

На 57-м году жизни умер депутат Госдумы и член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов. Об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, передает ТАСС.



Парламентарий скончался после продолжительной болезни. Васильев выразил соболезнования родным Узденова от лица всех депутатов фракции. "Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", - заявил Васильев.



Узденов был избран депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года по избирательному округу № 16 (Республика Карачаево-Черкесская).



В этот же день стало известно о смерти еще одного депутата Госдумы. Почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области, представлявший область в Госдуме России, Николай Борцов умер в возрасте 77 лет.



Борцов занимался помощью в обустройстве детских площадок, скверов, помогал с поставками медицинского оборудования, оказывал помощь монастырям и храмам. Он стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года и являлся членом комитета Госдумы по делам национальностей.