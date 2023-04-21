Китайский дипломат заявил, что Крым - российский, а постсоветские государства "нелегитимны"

23:09 23.04.2023

Украина и прибалтийские страны обиделись на высказывания китайского посла в Париже



Юлия Ковалева



Крым всегда принадлежал России, а страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве"



Посол КНР в Париже Лю Шайе в интервью французскому каналу LCI заявил, что государства, которые образовались после распада СССР "не имеют эффективного статуса в глобальном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". Посол КНР также выразил свою позицию относительно Крыма – он указал французским журналистам на то, что каждый воспринимает проблему по-своему, однако полуостров "изначально принадлежал России", во времена же Союза "бывший Глава правительства СССР Никита Хрущев отдал его Украине".







Интервью вызвало негативную реакцию у представителей стран Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Посол Украины во Франции заявил, что у Лю Шайе "проблемы с географией", МИД Эстонии в свою очередь назвал позицию посла КНР "прискорбной и непонятной".



Ранее Readovka писала о том, что Кремль не знает о планах Макрона работать над переговорами России и Украины.



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Евродепутаты потребовали от главы МИД Франции изгнать посла КНР

Татьяна Марченко



Причиной стали его высказывания об изначально российском Крыме



Европейские политики потребовали от французского МИД объявить персоной нон грата посла КНР в Париже Лю Шайе за его высказывания о изначально российском Крыме и нелегитимности постсоветских государств. Такое обращение подписало больше 80 европейских парламентариев, сообщает газета Le Monde.



Примечательно, что даже простое озвучивание фактов современный европейский политикум выводит из себя. Китайский посол не сказал ничего, чтобы не соответствовало действительности.



Очевидно, что Брюссель настолько боится правды, что готов буквально отменить посла важнейшего торгового партера ЕС. Евросоюз отказывается признавать правоту Пекина.



Ранее Readovka писала о том, что Украина и прибалтийские страны обиделись на высказывания китайского посла в Париже.



