Как американцы обезглавили японский флот, убив адмирала Ямамото (история)

00:04 24.04.2023 Как американцы обезглавили японский флот, убив адмирала Ямамото



18.04.2023

Владимир Нагирняк



18 апреля исполняется 80 лет со дня гибели Исороку Ямамото – японского адмирала, разработавшего планы нападения на Перл-Харбор и Мидуэйского сражения. Ямамото считался самым опасным противником США на Тихом океане. Поэтому, как только у них появилась такая возможность, американцы организовали спецоперацию, результатом которой стало уничтожение адмирала.







От наступления к обороне



9 февраля 1943-го завершилась Гуадалканалская кампания, ставшая переломным моментом в войне на Тихом океане. В течение полугода США и их союзники сражались с Японией за остров Гуадалканал. Бои были настолько ожесточенными, что пролив у острова получил прозвище Железное Дно из-за огромного числа кораблей, погибших там. Союзники выиграли кампанию, остановив японскую экспансию на юг. Последовавшие неудачи японцев на Новой Гвинее остудили их наступательный пыл. В результате империи пришлось перейти к обороне.



Однако главком Объединенного флота адмирал Исороку Ямамото, как и положено настоящему самураю, все еще жаждал "решающего сражения". В начале апреля 1943-го он начал операцию "I", обещанную императору в качестве компенсации за потерю Гуадалканала. В рамках этой операции японская авиация, базирующаяся в Рабауле, Бугенвиле и на Шортлендских островах, должна была нанести серию ударов по базам союзников на недавно завоеванных ими Соломоновых островах и Новой Гвинее. Эта акция призвана была задержать их ожидаемое весеннее наступление и выиграть время для укрепления японского оборонительного рубежа на архипелаге Бисмарка.



Для проведения операции "I" японцы усилили свою авиацию берегового базирования самолетами с авианосцев Третьего флота. В течение первой половины апреля 1943-го они наносили удары по противнику. Самой значимой атакой стала бомбежка Порта-Морсби – крупнейший японский воздушный налет в юго-западной части Тихого океана. 12 апреля этот пункт повергся нападению 174 самолетов, но японские летчики встретили там достойный отпор американских зенитчиков и истребителей.



16 апреля адмирал Ямамото объявил о завершении операции "I" и приказал самолетам Третьего флота вернуться на свои корабли. Он счел операцию успешной, так как, согласно победным реляциям пилотов, противник лишился крейсера, двух эсминцев, 25 транспортов и 175 самолетов. В реальности же результат был гораздо скромнее: уничтожены эсминец, корвет, несколько транспортов и около 25 самолетов союзников. Иначе говоря, цели операции достигнуты не были.



Но Ямамото этого так и не узнал. По окончании операции "I" адмирал решил проинспектировать авиабазы рядом с Рабаулом и на верхних Соломоновых островах и заодно поднять боевой дух японских пилотов. Каждая база на линии фронта получила шифрограмму, в которой содержался поминутный план инспекции. Как оказалось, это было большой ошибкой.



Успех радиоразведки



14 апреля 1943-го американцы перехватили кодированное японское военно-морское сообщение. Шифровальщики ВМС США в Вашингтоне и станции Тихоокеанского флота в Перл-Харборе немедленно принялись взламывать его. Однако это было не так просто, поскольку японцы обновили шифры после гибели субмарины "I-1" 29 января. Справедливо полагая, что на ней противник нашел кодовые книги, они подстраховались, усилив защиту радиосообщений.



Станция в Перл-Харборе стала первой, кто расшифровал часть японского сообщения, хотя в его тексте все еще оставалось множество пробелов и потребовалось еще 18 ч., чтобы получить более полную расшифровку. Одержав победу над японским кодом, шифровальщики уведомили об этом офицера разведки Тихоокеанского флота коммандера Эдвина Лейтона. Как только перевод был готов, его передали Лейтону, а тот отнес его главнокомандующему Тихоокеанским флотом адмиралу Честеру Нимицу.



То, что принес Лейтон, оказалось настоящей "бомбой". Перед Нимицем лежало расписание полетов его главного противника Ямамото. В расшифрованном сообщении содержались точные детали и сроки запланированного на 18 апреля визита Ямамото на аэродромы острова Бугенвиль и вблизи него. Также в сообщении указывалось, сколько японских самолетов будет задействовано: два двухмоторных бомбардировщика с пассажирами на борту и шесть истребителей сопровождения.



Ямамото был хорошо известен своим противникам, но Нимиц хотел убедиться, что игра стоит свеч. Он обсудил с Лейтоном плюсы и минусы ликвидации адмирала. Обширные познания Лейтона в японском языке и культуре, а также личное знакомство с Ямамото оказались весьма кстати. По мнению Лейтона, ни один другой японский военачальник не обладал таким авторитетом, опытом, новаторской мыслью и харизмой, как Ямамото. Его смерть стала бы серьезным ударом по моральному духу японского флота, который и так еще не оправился от поражений при Мидуэе и Гуадалканале.



Неизвестно, кто именно принял окончательное решение о ликвидации Ямамото. В канонической версии это был Нимиц. Но, вероятно, он должен был уведомить об этом Вашингтон. Президента Рузвельта в тот момент в столице не было. Возможно, Нимиц изложил свои соображения морскому министру Фрэнку Ноксу, но нет доказательств того, что Нокс или Рузвельт приказали Нимицу ликвидировать Ямамото. Как бы то ни было, именно Нимиц поручил адмиралу Холси, командующему силами США в южной части Тихого океана, спланировать и провести операцию по уничтожению Ямамото, получившую название "Возмездие".



Операция "Возмездие"



За операцию отвечал командующий авиацией Соломоновых островов Марк Митшер. Главной сложностью было то, что расстояние от Гуадалканала до Бугенвиля составляло 400 миль, а самолетам, чтобы не быть обнаруженными японцами, надо было лететь кружным путем. На такой перелет были способны только двухмоторные истребители "Лайтнинг" 339-й эскадрильи Джона Митчелла из армейских ВВС. Да и то лишь с дополнительными топливными баками.



Для миссии отобрали 18 самолетов, в том числе два запасных. Нападение на бомбардировщики должны были осуществить четыре самолета, управляемые опытными пилотами. При этом летчикам сказали только, что их целью будет важная персона, а также рассказали легенду о том, что разведданные были получены через береговых наблюдателей возле Рабаула. Впрочем, летчики быстро догадались, что информация была предоставлена радиоразведкой.



17 апреля Холси одобрил план действий. Двум "Лайтнингам" пришлось вернуться из-за проблем с двигателем, и вместо них полетели запасные машины. Согласно перехваченному сообщению, первый этап полета Ямамото был из Рабаула на аэродром острова Баллале недалеко от Бугенвиля. Митчелл рассчитал, что перехват произойдет 18 апреля в 9:34 по местному времени. Позже выяснилось, что шифровальщики ошиблись: первым пунктом назначения Ямамото, по-видимому, был город Буин на Бугенвиле, а не Баллале, но он оказался достаточно близко от места перехвата.



Японцы подозревали, что сообщение о турне Ямамото было перехвачено. Подчиненные пытались убедить адмирала отменить вояж или хотя бы изменить расписание. Но Ямамото отказался. Не захотел он и усиливать истребительный эскорт. А в последнюю минуту он приказал своему начальнику штаба Матомэ Угаки лететь на втором самолете, хотя раньше они всегда летали вместе.



Ямамото и члены его штаба вылетели в 8:00 18 апреля под защитой шести истребителей. К этому времени 16 "Лайтнингов" уже летели над западным побережьем Новой Джорджии. Расчет оказался верным, и они прибыли в указанное время и место, как раз, когда появились японские самолеты. В завязавшемся бою оба бомбардировщика были сбиты.



Самолет с Ямамото упал в джунгли, а машина Угаки – в море. Последний выжил, а вот японский главком нет. 19 апреля его тело нашла японская поисково-спасательная группа во главе с лейтенантом Хамасуной. По его словам, он обнаружил Ямамото выброшенным из-под обломков, сидящим прямо под деревом, и рука адмирала в белой перчатке сжимала рукоять меча.



Цена победы



Японцы не объявляли о смерти Ямамото до 21 мая, хотя разведка ВМС США по изменениям в японских сообщениях быстро определила, что он был убит. Тело адмирала кремировали, его прах доставил в Токио линкор "Мусаси" – последний флагман Ямамото. Похороны состоялись 5 июня. В последний путь адмирала пришли проводить десятки тысяч японцев.



Смерть Ямамото стала серьезным ударом по моральному духу японского флота, оказав именно тот эффект, который предсказал Лейтон. Новым главкомом стал адмирал Минэити Кога – последователь стратегии Ямамото. Однако в Японии хорошо понимали, что "может быть только один Ямамото, и заменить его никто не сумеет".



Смерть Ямамото была болезненно воспринята не только флотом, но и всеми вооруженными силами Японии. Любопытно, что даже Лейтон и ряд сотрудников разведки ВМС США, участвовавших в операции, позже выражали смешанные чувства по поводу гибели японского адмирала. Независимо от того, встречались они с ним лично или нет, благодаря анализу разведданных они узнали Ямамото, прониклись к нему уважением и считали его достойным противником.



Операция "Возмездие" по своему значению стала для американцев равнозначна крупной победе: одним точным ударом и ценой потери всего одного истребителя они обезглавили вражеские ВМС. Изначально уничтожение бомбардировщика, на котором летел Ямамото, приписывал себе пилот Томас Ланфье. Однако другой летчик, Рекс Барбер, утверждал, что это он сбил тот самолет. Ланфье и Барбер многие годы спорили друг с другом, но так и не сошлись во мнении, кто же из них должен занести эту победу себе в актив. Однако другие участники операции считали: неважно, кто сделал решающий выстрел, поскольку гибель Ямамото стала результатом командной работы, за которую все получили равные награды. Источник - profile.ru

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