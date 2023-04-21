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Взвешенная стратегия: Китай распродает американский госдолг
00:14 24.04.2023

Вложения КНР в трежерис США упали до минимума

Оксана Белкина

Вложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали до минимума за 12,5 лет. Еще пять лет назад КНР хранила в гособлигациях США свыше $1,1 трлн и была крупнейшим держателем американского долга. Почему некогда крупнейший внешний кредитор Америки все больше охладевает к трежерис - в материале "Известий".

Меньше триллиона

По данным минфина США, в феврале китайский портфель инвестиций в американский госдолг уменьшился еще на $10,6 млрд - до $848,8 млрд. Вложения Пекина в американский госдолг сократились до минимума за последние 12,5 лет. Китай выводит из этих бумаг деньги седьмой месяц подряд.

Еще до 2018 года Пекин хранил в американских гособлигациях свыше $1,1 трлн и был крупнейшим держателем госдолга США. Впрочем, психологическую отметку в триллион Пекин преодолел еще в июле прошлого года - тогда вложения сократились до $980. Теперь за семь месяцев - еще минус $130 млрд.

Триггером для снижения вложений в трежерис изначально послужила развязанная Вашингтоном торговая, а позже и технологическая война. С пиковых значений в 1,32 трлн в ноябре 2014-го инвестиции начали последовательно сокращаться. И уже к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей американского госдолга перешло к Японии.

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Высокие ставки

Сейчас вложения в американский долг обесцениваются. Повышение ключевой ставки ФРС США привело к падению стоимости американских облигаций на рынке. Следовательно, стоимость резервов Национального банка Китая также снизилась. Эксперты сходятся в том, что ужесточение монетарной политика ФРС США - самая главная причина вывода средств из государственных облигаций США.

- Отвечая на инфляционные вызовы (инфляция в Америке достигла рекорда за последние 30 лет), ФРС США провела в 2022 году серию повышений процентной ставки, увеличив ее с околонулевого уровня до 4,5% годовых. Как реагируют цены на облигации при увеличении их доходности к погашению? Они падают. И чем более долгосрочные облигации находятся в портфеле, тем больше снижается его стоимость. Скорее всего, именно снижением стоимости облигаций правительства США в портфеле Китая в основном и вызвана такая ситуация, - говорит Алексей Виноградов, первый заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".

Как добавляет Максим Романчук, независимый эксперт по Китаю, снижение стоимости казначейских облигаций США вызвало переток китайского капитала в активы других развитых экономик, таких как ЕС и Япония, где процентные ставки ниже, чем в США.

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Российский сценарий

Доверия к американским бумагам не прибавила и прошлогодняя заморозка международных резервов России на сумму порядка $300 млрд. Уже тогда в КНР начали появляться опасения, что в случае регионального военного конфликта или другого кризиса так же могут поступить и с их активами.

- Сценарий заморозки российских активов нанес западной коалиции больше вреда, чем нашему государству, подорвав и без того пошатнувшееся доверие институциональных инвесторов к трежерис как высоколиквидному и сверхнадежному финансовому инструменту. Очевидно, что в случае обострения обстановки на мировой арене развертывание подобных действий может быть направлено на любую страну, ведущую самостоятельную политику в национальных интересах, - отмечает Сергей Гатауллин, декан факультета "Цифровая экономика и массовые коммуникации" МТУСИ.

Другое дело, что на китайские резервы США вряд ли покусятся - ввиду колоссальной торгово-экономической взаимозависимости Пекина и Вашингтона. Торговля США и Китая по итогам 2022-го достигла исторического рекорда почти $700 млрд.

Разумеется, для обслуживания такого оборота нужен солидный объем долларовых активов. Поэтому о тотальной распродаже речи, конечно же, не идет. Однако взвешенной стратегии диверсификации своих резервов Китай определенно следует.

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Диверсификация резервов

Эту стратегию финансовые власти КНР сформулировали как диверсификацию номинированных в долларах активов, ускорение международного признания китайской валюты, расширение использования цифрового юаня в трансграничных платежах.

Здесь есть и политическая составляющая: Китаю необходимо диверсифицировать свои резервы из-за ужесточившегося противостояния с США.

- Америка подначивает европейских глав государств к тому, чтобы те отказались от закупок в Китае столь необходимой Европе продукции. Поэтому Китай и выходит из американских трежерис. Но делает это не быстро, чтобы не обвалить рынок. Если он его обвалит, то потеряет все остальные деньги, вложенные ценные бумаги. Вдобавок из-за поддержки американцами Тайваня китайцы ищут различные способы уязвить США, уколоть и лишить их могущества. Теперь уже вместе с Россией, - указывает политолог Дмитрий Раевский.

Сама Россия уже практически обнулила свои вложения в американский долг. Сейчас это всего лишь порядка $65 млн, хотя ранее Москва входила в тридцатку крупнейших держателей. А вот доля юаня в российских резервах непрерывно растет. Впереди и саммит БРИКС, на котором страны альянса обсудят создание единой валюты.

Источник - Известия
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