 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ОАЭ учреждают в Киргизии инвестиционную компанию - АО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент"
07:46 24.04.2023

Абу-Даби учреждает в Киргизии инвестиционную компанию
Какие проекты интересны ОАЭ?

Киргизия и ОАЭ создали акционерное общество "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент". Его задачей будет привлечение инвестиций в киргизскую экономику. Средства предполагают направить на развитие инфраструктуры и энергетики, поддержку экспорта, привлечение новых технологий, модернизацию промышленности.

В конце 2022 - начале 2023 гг. ОАЭ начали продвигать свои проекты в Центрально-Азиатском регионе и на Каспии.

В октябре 2022 г. Абу-Даби и Бишкек учредили холдинг с уставным фондом в $100 млн.

В январе 2023 г. компания Masdar и азербайджанская SOCAR решили развивать ветряные и солнечные электростанции.

Тогда же Abu Dhabi Ports и "КазМунайГаз" договорились о строительстве многофункционального терминала в порту Курык и танкерного флота.

ОАЭ опираются на свои масштабные финансовые возможности, которые позволяют им нанимать подрядчиков для крупных проектов, если у арабских компаний не хватает квалификации. По мнению экспертов, таким образом будет строиться танкерный флот для Каспия.
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Источник - ia-centr.ru
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