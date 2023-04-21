ОАЭ учреждают в Киргизии инвестиционную компанию - АО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент"

07:46 24.04.2023

Абу-Даби учреждает в Киргизии инвестиционную компанию

Какие проекты интересны ОАЭ?



Киргизия и ОАЭ создали акционерное общество "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент". Его задачей будет привлечение инвестиций в киргизскую экономику. Средства предполагают направить на развитие инфраструктуры и энергетики, поддержку экспорта, привлечение новых технологий, модернизацию промышленности.



В конце 2022 - начале 2023 гг. ОАЭ начали продвигать свои проекты в Центрально-Азиатском регионе и на Каспии.



В октябре 2022 г. Абу-Даби и Бишкек учредили холдинг с уставным фондом в $100 млн.



В январе 2023 г. компания Masdar и азербайджанская SOCAR решили развивать ветряные и солнечные электростанции.



Тогда же Abu Dhabi Ports и "КазМунайГаз" договорились о строительстве многофункционального терминала в порту Курык и танкерного флота.



ОАЭ опираются на свои масштабные финансовые возможности, которые позволяют им нанимать подрядчиков для крупных проектов, если у арабских компаний не хватает квалификации. По мнению экспертов, таким образом будет строиться танкерный флот для Каспия.

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