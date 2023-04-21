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|ОАЭ учреждают в Киргизии инвестиционную компанию - АО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент"
07:46 24.04.2023
Абу-Даби учреждает в Киргизии инвестиционную компанию
Какие проекты интересны ОАЭ?
Киргизия и ОАЭ создали акционерное общество "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент". Его задачей будет привлечение инвестиций в киргизскую экономику. Средства предполагают направить на развитие инфраструктуры и энергетики, поддержку экспорта, привлечение новых технологий, модернизацию промышленности.
В конце 2022 - начале 2023 гг. ОАЭ начали продвигать свои проекты в Центрально-Азиатском регионе и на Каспии.
В октябре 2022 г. Абу-Даби и Бишкек учредили холдинг с уставным фондом в $100 млн.
В январе 2023 г. компания Masdar и азербайджанская SOCAR решили развивать ветряные и солнечные электростанции.
Тогда же Abu Dhabi Ports и "КазМунайГаз" договорились о строительстве многофункционального терминала в порту Курык и танкерного флота.
ОАЭ опираются на свои масштабные финансовые возможности, которые позволяют им нанимать подрядчиков для крупных проектов, если у арабских компаний не хватает квалификации. По мнению экспертов, таким образом будет строиться танкерный флот для Каспия.
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