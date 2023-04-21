Новыми зампредами национально-декоративной Ассамблеи народа Казахстана стали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк

08:01 24.04.2023

Назначены новые заместители председателя АНК



24 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ими стали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк.



"Распоряжениями главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что распоряжениями главы государства Тауфик Каримов и Наталья Дементьева освобождены от должности заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана.



Динара Халдарова