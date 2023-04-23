Зачем Доналд Лу копошит в ЦентрАзию? - Виктория Панфилова

08:09 24.04.2023

Интерес Вашингтона к Центральной Азии растет



США не могут стать полноценной заменой России и Китаю в сотрудничестве со странами региона

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



23.04.2023

Дональд Лу посетит Киргизию и Таджикистан.

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу начал очередное турне по странам Центральной Азии. За рабочую неделю он побывает в Киргизии и Таджикистане. В Бишкеке он обсудит экономическую повестку и свободу слова. В Душанбе Лу планирует уделить внимание "углублению американо-таджикского партнерства" и проблемам в сфере безопасности.

Визит Дональда Лу в Киргизию и Таджикистан продлится пять дней, с 22 по 27 апреля, и является продолжением прошлогодней поездки в Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Госдеп США тогда объявил, что целью его визита было "укрепление приверженности США независимости, суверенитету и территориальной целостности каждой страны и нашей общей цели процветающей, безопасной и демократической Центральной Азии". Одновременно был запущен проект "Инициатива экономической устойчивости в Центральной Азии" стоимостью 25 млн долл.



В ходе нынешнего визита Дональда Лу (обсуждение антироссийских санкций) странам региона США неоднократно рекомендовали не оказывать помощь России обходить ограничения. Вашингтон также обращает внимание на сближение Киргизии с Россией по ряду направлений, прежде всего в военной сфере.



Напомним, Бишкек и Москва завершают внутригосударственные процедуры, связанные с согласованием подписанного летом 2022 года договора о создании объединенной системы ПВО. На днях правительство России представило проект соглашения президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии. Как сказал "НГ" военный эксперт Виктор Литовкин, "Россия и Киргизия становятся ближе не только в военном, но и в политическом плане, поскольку без политики никакие военные союзы невозможны". По его словам, военную технику Киргизии будет поставлять Россия, хотя у США были другие планы – перевести республику на стандарты НАТО. "Объединенная система ПВО позволит укрепить безопасность не только Киргизии, но и региона в целом. По условиям договора Бишкек передает России участок площадью 5 га на период действия соглашения для размещения инфраструктуры ПВО. Не исключено, что если Москва поставит системы С-300 или С-400, радиус действия которых 600 км, то из Киргизии можно будет защищать небо Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Укрепление российских позиций в Центральной Азии явно раздражает американцев", – считает эксперт.



Вашингтон, как ранее сообщала "НГ" (см. номер от 24.05.22), вероятно, отрабатывает варианты возврата в регион не только через программы USAID, но и, возможно, идет мягкое прощупывание возобновления в Центральной Азии деятельности транзитных и даже полноценных военных авиабаз.



Впрочем, как отметил Литовкин, обслуживать современную военную технику будут российские военнослужащие со всеми вытекающими последствиями, места американцам в Центральной Азии уже нет.



Более того, нет шансов и на возобновление расторгнутого ранее президентом Алмазбеком Атамбаевым в 2013 году договора о сотрудничестве между Киргизией и США. Напомним, что этот вопрос остается на повестке киргизско-американских отношений последние несколько лет. Приезжавшая в Бишкек год назад заместитель государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея говорила о готовности подписать новое соглашение о сотрудничестве, тем самым открыть новую главу взаимоотношений между Бишкеком и Вашингтоном по вопросам демократических прав.



Судя по сообщению Госдепа, на переговорах Дональда Лу в Бишкеке также будет обсуждаться тема прав человека и развития гражданского общества. Планируется, что он встретится с представителями гражданского общества, чтобы обсудить, "как США могут лучше поддержать развитие креативной экономики Киргизии, расширение экономических прав и возможностей женщин, права человека и свободу прессы". Не исключено, что американский чиновник на переговорах с киргизской властью поставит вопрос снятия блокировки с сайта радио "Азаттык" (в РФ признано СМИ-иноагентом) и его банковских счетов, а также освобождения арестованных 24 активистов по "Кемпир-Абадскому делу", которых власть обвиняет в подготовке госпереворота. Затем Лу отправится в Душанбе, где проведет консультации по вопросам "углубления американо-таджикского партнерства и решения общих проблем и задач, в том числе в сфере безопасности". С представителями СМИ и гражданского общества Таджикистана обсудит "важность свободы прессы и необходимость создания крепкого гражданского общества", отмечается в сообщении Госдепартамента США.



Эксперты обращают внимание, что визит Дональда Лу в регион проходит накануне саммита "Китай – Центральная Азия", проведение которого запланировано на 18 мая в Сиане. Сближение стран региона с Китаем не может не беспокоить США.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что США хотели бы использовать Центральную Азию как плацдарм и против России, и против Китая. "Но их инструментарный подход ограничен. Он заключается в том, чтобы без особых затрат, используя "мягкую силу" – НПО, своих лоббистов, чиновников, которые прошли их школу подготовки, с минимальными затратами осложнить жизнь России и Китаю в сотрудничестве со странами Центральной Азии по совместным проектам и другим направлениям". По словам эксперта, у США нет задачи сделать регион более устойчивым. США не могут стать полноценной заменой России и Китаю в регионе по инвестициям, по торговле, по мигрантам. Понятно, что ни Киргизия, ни Таджикистан не будут сворачивать сотрудничество с Россией. Это вопрос их безопасности.