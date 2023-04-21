Получится ли у Токаева заставить работать КазЧиновничество? - Данияр Ашимбаев

08:30 24.04.2023 Политолог Данияр Ашимбаев: Президент – самый информированный человек в стране

К сожалению, определенные задачи Президента имеют тенденции не выполняться или выполняться фиктивно. Есть проблемные факторы: с одной стороны – неблагоприятная конъюнктура, с другой стороны – традиционный саботаж чиновничества



АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 19 апреля



Касым-Жомарт Токаев провел расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Наряду с министрами и акимами, в заседании впервые приняли участие депутаты маслихатов. На какие месседжи Президента стоит обратить пристальное внимание, корреспонденту МИА "Казинформ" рассказал политолог Данияр Ашимбаев.

По словам собеседника, из анализа сегодняшнего выступления Президента, как из выступлений на заседаниях Правительства, в его Посланиях народу и совещаниях по региональным вопросам, становится очевидно, что Глава государства является одним из, если даже не самым информированным человеком в стране.

"Понятно, что Администрация очень оперативно собирает данные, дает предложения. К сожалению, определенные задачи Президента имеют тенденции не выполняться или выполняться фиктивно. Есть проблемные факторы: с одной стороны – неблагоприятная конъюнктура, с другой стороны – традиционный саботаж чиновничества. Понятно, что Глава государства в ручном режиме вынужден напоминать, на каких задачах нужно сосредоточиться, лишний раз показывая, что какие бы приглаженные цифры ему ни давались Правительством или министрами, информация у него есть достаточно полная и отражающая те аспекты, о которых зачастую наши чиновники не любят говорить вслух", – отметил Данияр Ашимбаев.



Особое внимание Глава государства обратил на усиление так называемой обратной связи с населением. Именно поэтому, как считает Данияр Ашимбаев, на совещание с участием Президента впервые были приглашены и депутаты маслихатов всех уровней.

"Маслихаты – это первая основная линия взаимодействия населения и государства на местном уровне. Мы видим, что в последние годы, если не десятилетие, маслихаты "выпали" из системы диалога. После выборов о них все забывали, и сообщений, что маслихат провел слушания или проконтролировал работу акиматов, особо не было. Поэтому, в прошлом году в рамках политической конституционной реформы был изменен порядок формирования маслихатов, были расширены их полномочия. Сейчас от маслихатов зависит очень большой вопрос: именно они должны актуализировать и контролировать решение местных проблем, а не быть филиалом акимата по штамповке его решений. Президент так и сказал в своем обращении к присутствующим председателям маслихатов, что их первоочередная задача – отстаивать интересы местных жителей, при этом не скатываться на рельсы легковесного популизма. К слову, напомню, что с 1 января должность секретаря маслихата была переименована на должность председателя, повышается даже на вербальном уровне его статус, и приглашение их на такой диалог впервые, показывает, что те задачи, которые Президент ставил перед акимами – они касаются и маслихатов. Именно на них лежит огромная работа по работе с населением и акиматами", – считает Ашимбаев.



Политолог также напомнил, что Касым-Жомарт Токаев в начале своего президентства объявил концепцию "Слышащего государства", в рамках которой в Администрации Президента был создан отдельный блок по вопросам и обращениям граждан, а контроль был закреплен за помощником Президента.



Только с начала года в общественной приемной Администрации Президента было принято 811 человек, из них 730 – вне графика. Это представители практически всех регионов. Поток обращений на имя Президента за последние три года вырос в два раза.

"Мы видим, что в своем выступлении Глава государства неоднократно обращал внимание и актуализировал вопросы именно на ту информацию, которая поступает к нему и на его имя. Сейчас этот формат расширяется: Президент объявил о создании нового Единого центра приема граждан. В рамках той же политики в прошлом году был введен новый формат отчетных встреч министров и акимов с населением в выездном и диалоговом формате. Таким образом, концепция "Слышащего государства" постоянно наполняется новым содержанием. Расширение формата работы с обращениями граждан можно отметить и по работе платформы E-Otinish в рамках портала электронного Правительства. Все это говорит о том, что государство, может быть не так быстро, но системно перестраивает свою политику по отношению к учету мнения казахстанцев. Государство становится не просто слышащим, но и принимающим меры по тем или иным вопросам, которые гражданами ставятся", – отметил политолог.



Напомним, что Касым-Жомарт Токаев также указал на слабую реализацию запланированных реформ, отсутствие ответственного подхода к работе и низкую активность многих руководителей госорганов.

Некоторые из президентских поручений были инициированы еще в 2010 году и до сих пор не реализованы. Поэтому Глава государства инициировал соответствующую ревизию.

Недостаточными назвал Президент и принимаемые действия в решении проблем продовольственной инфляции.



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Задача не в том, чтобы увольнять и менять чиновников, а заставить всех их работать – Данияр Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 19 апреля



Касым-Жомарт Токаев в рамках расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития страны критично высказался о реализации проводимых реформ чиновникам различного уровня. В интервью корреспонденту МИА "Казинформ" политолог Данияр Ашимбаев заявил, что слова Президента стали тревожным звонком для тех госслужащих, кто не намерен работать эффективно.

"По большому счету, члены Правительства, корпус акимов, руководители квазигосударственного сектора – достаточно опытные и квалифицированные специалисты. С другой стороны – общая работа и эффективность оставляет желать лучшего. Можно сколько угодно увольнять министров и акимов, но толку от этого, как показала предыдущая практика, особо нет. Глава государства исходит не из того, чтобы увольнять и наказывать, а из того, чтобы методично настаивать и контролировать выполнение своих поручений. И это видно по его политике в целом", – считает Данияр Ашимбаев.

Он напомнил, что акимы были переназначены в ноябре прошлого года, и Правительство, с небольшими изменениями, было утверждено меньше месяца назад.

"Понятно, что претензии к некоторым есть и у Акорды, и у населения. Но задача стоит не в том, чтобы увольнять и менять, а заставить всех их работать. Тем более мы понимаем, что зачастую критика в адрес нового чиновника не связана с тем, что он плохо работает, а с тем, что он затрагивает конкретные интересы, которые иногда нужно "ломать". И те, чьи интересы затрагиваются, как правило могут организовать информационное воздействие и проводить атаки на тех или иных чиновников. К работе Карашукеева (Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК – прим. ред.) претензий много, но зачастую мы видим, что немалая часть критики исходит от тех, кто хотел бы работу субсидий сельского хозяйства забрать в свои руки. Понятно, что у Президента информация есть: Карашукеев далеко не самый сильный министр сельского хозяйства, но это тот случай, когда необходимо аграрное лобби заставлять работать не просто на субсидиях, а заниматься производственными комплексами", – считает Ашимбаев.

При этом политолог не исключает дальнейшие кадровые перестановки.

"Я думаю, что осенью какие-то изменения возможны, даже, скорее всего, очевидны. Но сейчас, так как все были недавно переназначены, получив тем самым мандат доверия от Главы государства, – от всех требуется показать работу. Проблем много, и полномочия министров в рамках недавней административной реформы были существенно увеличены, в этой связи увеличен и контроль исполнения. Тем более, что Администрация Президента жестко некоторые вопросы контролирует. Это не всегда видно, но мы даже по выступлению Президента видим, что он знает ситуацию буквально в каждом районе и каждой отрасли. Президент коснулся вопросов не только экономики, но и сельских территорий, городского развития, а также задачи по совершенствованию кадрового состава государственной службы и поддержки предпринимательства. Социальная сфера не может развиваться без экономической. Это не просто создание новых рабочих мест, а постоянная модернизация экономики", – говорит политолог.

Напомним, ранее Глава государства отметил, что государственным управленцам нельзя сидеть просто сложа руки, а надо работать на благо каждого гражданина страны.

"Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды. Для решения всех поставленных задач нам нужно незамедлительно приступить к работе. Все поручения должны быть исполнены четко и своевременно. Каждый гражданин нашей страны должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев также указал на слабую реализацию запланированных реформ, отсутствие ответственного подхода к работе и низкую активность многих руководителей госорганов. Источник - nomad.su

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