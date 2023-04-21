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|Ош. КырПравоохранители схватили скрывавшуюся 13 лет узбекскую полевую командиршу Караматхон Абдуллаеву
08:52 24.04.2023
В Кыргызстане задержали организатора трагических июньских событий 2010 года
Июньские беспорядки на юге Кыргызстана в 2010 году Фото: wikimedia
Заочно осужденную за организацию трагических июньских событий 2010 года на юге Кыргызстана Караматхон Абдуллаеву задержали в Оше, сообщает Zakon.kz.
22 апреля сотрудники ГКНБ и милиционеры УВД Оша задержали подозреваемую Караматхон Абдуллаеву, сообщает Kaktus.media.
Абдуллаева находилась в розыске с 2010 года по подозрению в организации массовых беспорядков и межнациональной розни в июне 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана.
Караматхон Абдуллаеву заочно приговорили к 16 годам лишения свободы. Фигурантов уголовного дела по запросу властей Кыргызстана объявили в розыск по линии Интерпола.
Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие вели по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР.
Дело возбудили в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны экс-депутата Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин трагических последствий.
Летом 2010 года, вскоре после апрельской революции, на юге КР произошел межнациональный конфликт, в ходе которого погибли больше 400 человек. В 2021-м стало известно, что ГКНБ возобновил следствие по тем событиям. Дело передали в суд.
Данияр Кунафин