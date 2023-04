Дефибриллятор для доллара, - Елена Пустовойтова

09:09 24.04.2023

На этой неделе МВФ решил все наши проблемы платежей разом

Елена Пустовойтова

21.04.2023

Дефибриллятор для доллара

На весенней встрече глав центробанков МВФ стараниями Управления денежно-кредитной политики в области цифровых валют (DCMA) объявил об официальном запуске цифровой валюты (UMU) международного центрального банка (CBDC).



Разумеется, сделано это из лучших побуждений, чтобы "укрепить денежный суверенитет участвующих центральных банков" в соответствии с недавними рекомендациями в отношении криптоактивов.



Притом что в МВФ входит 190 центральных банков (кроме банков Кубы, КНДР, Лихтенштейна, Монако и Ватикана), нетрудно понять, что все "входящие" безоговорочно "укрепят свой суверенитет" по команде выпускницы софийского Института "Карл Маркс" Кристалины Георгиевой.



Универсальная денежная единица (UMU) теперь стала "денежным товаром и может использоваться в любой валюте расчетов в качестве законного платежного средства и функционирует подобно CBDC для обеспечения соблюдения банковских правил и защиты финансовой целостности международной банковской системы". Значит, все банки могут привязывать SWIFT-коды и банковские счета к цифровому валютному кошельку UMU и осуществлять трансграничные платежи, подобные SWIFT, по цифровым валютным линиям, полностью минуя банковскую систему-корреспондента, по оптовым валютным курсам по самым выгодным ценам и с мгновенными расчетами в режиме реального времени. Браво? Но если даже слегка "разжевать" эту радостную весть МВФ, то обнаружится, что UMU просто-напросто отвязывает ваши финансы, в какой бы то ни было валюте, от вашего же корреспондентского счета (и банковской системы в целом) при любых трансграничных платежах, обещая "выгодный курс" валютного обмена и "мгновенное" проведение платежа по цифровым валютным линиям, принадлежащим МВФ.



Что такое "выгодный курс" валютного обмена в крупнейшем финансовом институте мира, если он согласно доле собственности государств-участников принадлежит США практически полностью? Курс доллара, разумеется. И надо ли подробно анализировать его роль в глобальном управлении современным миром?



Любая операция обмена валют посредством UMU будет служить одной-единственной цели – укреплению "американца". Собственно, именно этой цели служил и Бреттон-Вуд, сформировавший финансовое устройство послевоенного мира под Америку.



Напомним, тогда только американский доллар был жестко привязан к золоту, а все остальные валюты – к доллару. И ни одна мировая валюта не имела права обмена на золото. Так доллар стал единственной мировой резервной валютой и стал использоваться в более чем 60% международных торговых расчетов.



По сути, тогда правительства 44 стран, принимавших участие в конференции в Бреттон-Вудсе, подписали кабальный договор с США, запрещавший им эмитировать в собственную экономику ровно столько собственных денег, сколько их центробанки имели американских долларов. Отвязав доллар от золота в августе 1971 года, президент США Ричард Никсон превратил золотой стандарт в фикцию. ФРС получил возможность печатать столько "зеленых", сколько есть специальной бумаги, а не золота в Форт Нокс. И мир начал жить по-американски...



Но что изменилось теперь? В январе нынешнего года доля доллара США в международных расчетах составила 40,12%, снизившись на 1,77 процентного пункта за месяц. Процесс дедолларизации идет, причем он ускоряется. Западные аналитики из Eurizon SLJ Capital Ltd. считают, что он идет "ошеломительными" темпами. В прошлом году доля "зеленого" в глобальных валютных резервах снижалась в 10 раз быстрее, чем в последние два десятилетия. Его особенно подхлестнула Украина. Найти американскому доллару замену заставляют действия, предпринятые США и их союзниками против России. Откровенная "жажда русской крови" напугала страны с большими валютными резервами и развивающиеся экономики "глобального юга". Остановить этот набирающий скорость "экспресс", вернув прежнюю притягательную силу доллара, уже не получится. Так считают Кристалина Георгиева и МВФ. Никакой "парашют" зеленым бумажкам уже не поможет. Вот почему был разработан, пусть не очень оригинальный, но соблазнительный для долларовладельцев проект "UMU", рекламируемый как "многосторонняя платформа, которая могла бы улучшить трансграничные платежи – в то же время, трансформируя операции с иностранной валютой, распределение рисков и, в более общем плане, финансовые контракты...



Приняв архитектуру государственной денежной системы глобальной локализации, UMU может быть сконфигурирована для работы в соответствии с правилами центрального банка каждой участвующей юрисдикции".



По замыслу МВФ, теперь торговые партнеры могут принимать UMU по эквивалентной рыночной стоимости за свои товары и услуги, оцененные в любом национальном законном платежном средстве.



И что? Зачем продавцу или покупателю переводить стоимость товара или услуги в новую валюту, даже если она сверхмодная крипто? Даже если "она оснащена протоколом trusted consensus protocol, протоколом Staked Proof of Trust (SPOT) и многомерным DLT (mDLT), способным поддерживать любую книгу учета активов или обязательств, обеспечивая полный спектр цифровых банковских услуг и международных торговых платежей? Да незачем. А зачем это МВФ? Затем, чтобы встроенный в UMU "кошелек премиальных курсов обмена валют" мог сконвертировать любую сумму в валюте расчета в эквивалент долларовой, маскируя "зеленый" и придавая ему второе дыхание. Только и всего. Точно так же, как и 1 июля 1944 в Бреттон-Вудсе.



"Только что была запущена новая глобальная валюта, но 99% населения планеты понятия не имеют, что это произошло, – пишет The Economic Collapse. – "Универсальная денежная единица", является цифровой валютой, которая была разработана для работы в сочетании со всеми существующими национальными валютами. Это должно вызвать тревогу у всех нас, потому что широкое внедрение новой "глобальной валюты" стало бы гигантским шагом вперед для глобалистской повестки дня. Не МВФ создавал эту новую валюту, но она была представлена на весеннем собрании МВФ ранее на этой неделе"…



Но о главном назначении "обманки" МВФ проговорился Белый дом: UMU задуман как своего рода дефибриллятор для доллара, в котором там видят "цифровую форму доллара США".



"Цифровая валюта центрального банка Соединенных Штатов (CBDC) представляла бы собой цифровую форму доллара США... США внимательно изучают последствия и варианты выдачи CBDC. Если бы США внедрили CBDC, это могло бы принести много возможных выгод, таких как облегчение эффективных и недорогих транзакций, расширение доступа к финансовой системе, ускорение экономического роста и поддержка сохраняющегося центрального положения США в международной финансовой системе", – читаем в пресс-релизе американского правительства на этот случай. Чего, собственно, разработчикам "крипто-чуда" и требуется достичь.



Специально для "Столетия"