 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.04.2023
09:42  Выборы в Латвии усиливают раскол общества
09:32  Американский аэродром "подскока" в узбекских Карши: прерванный полет, - В.Дубовицкий
09:09  Дефибриллятор для доллара, - Елена Пустовойтова
08:52  Ош. КырПравоохранители схватили скрывавшуюся 13 лет узбекскую полевую командиршу Караматхон Абдуллаеву
08:40  Главный соперник Эрдогана. Куда намерен вести Турцию Кемаль Кылычдароглу
08:30  Получится ли у Токаева заставить работать КазЧиновничество? - Данияр Ашимбаев
08:09  Зачем Доналд Лу копошит в ЦентрАзию? - Виктория Панфилова

08:01  Новыми зампредами национально-декоративной Ассамблеи народа Казахстана стали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк
07:46  ОАЭ учреждают в Киргизии инвестиционную компанию - АО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент"
06:33  Таджикистан: жить за счет советского наследия получается, но плохо, - А.Захватов
00:14  Взвешенная стратегия: Китай распродает американский госдолг
00:04  Как американцы обезглавили японский флот, убив адмирала Ямамото (история)
Воскресенье, 23.04.2023
23:09  Китайский дипломат заявил, что Крым - российский, а постсоветские государства "нелегитимны"
19:18  В один день скончались два депутата РосДумы - Николай Борцов и Джашарбек Узденов
17:28  США на пороге неофашизма, - Сергей Кожемякин
17:19  Foreign Affairs: Американская гегемония в опасности. Грядет многополярный мир
17:18  Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов умер в 77 лет
16:25  Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин приказал укров больше в плен не брать. В ответ на расстрел раненого пленного
15:45  Можно чередовать: в Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю
15:37  Помощник госсекретаря США Дональд Лу вновь вояжирует Киргизию и Таджикистан
14:46  Без коммунизма, без либерализма: Россия ищет свое будущее, - МК
13:31  В гонке за лидером: китайские чипы захватят мир быстрее авианосцев
07:21  Земля горит под ногами Зеленского: украинские военные бунтуют и не хотят воевать, - КП
01:13  Иранский ВПК, удивив мир "кустарным" мопедом, выкатил "Харлей", - В.Орлов
01:03  Le Monde: в Самарканде Путин и Си создали альянс, способный бросить вызов Западу
00:45  Польша начала подготовку к войне. С Россией за Львов, - СП
00:30  Найдено японское судно "Монтевидео Мару", потопленное американцами вместе с пленными австралийцами (военная трагедия)
00:15  Турция обвинила США в намерениях создать террористическое государство рядом с ней
Суббота, 22.04.2023
22:07  В ходе гражданской войны в Судане, похоже, победил армейский генерал аль-Бурхан (но это - не точно)
19:59  Западные либералы отказываются считать иные европейские народы "демократическими", - Святослав Князев
19:51  Второй фронт Зеленского в Сирии рухнул, - Дм.Минин
13:16  Мексика продала президентский самолет Таджикистану за $92 млн и построит на эти деньги 2 больницы
13:12  Макрон превращается в Enfant terrible Запада
13:10  Воевать за Россию на Донбассе просятся... монголы
13:08  Требуют ухода: демократические элиты недовольны администрацией Байдена, - А.Кузмак
10:14  Украинский криминал активен в Казахстане, - Алма Бектенова
09:21  Каской об рельсы. Германия встала от забастовки железнодорожников
08:16  Сын Пескова - Чоулз-Буденный воевал простым артиллеристом в ЧВК "Вагнер"
00:49  Российский "Газпром" вдвое сократил закупки газа в Туркменистане в 2022 году
00:02  Уволен вице-премьер Великобритании Рааб - колоритнейший фрик (или просто идиот?)
Пятница, 21.04.2023
21:53  Токаев обещает Казахстану "большие экономические реформы", - НГ
19:20  Халк Маслахаты работает с народом, Меджлис – с министерствами, - два аркадага окончательно запутали систему управления Туркмении
18:10  В Узбекистане решили принять "более человеческую" конституцию. И увеличить президентский срок, - МК
17:21  Кыргызка Бермет Абдрахманова баллотируется в депутаты... германского Мурнау
15:45  Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:44  Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин
15:40  Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:38  Украинское зерно ломает Евросоюз
14:56  Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:37  В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек
14:33  Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дефибриллятор для доллара, - Елена Пустовойтова
09:09 24.04.2023

На этой неделе МВФ решил все наши проблемы платежей разом
Елена Пустовойтова
21.04.2023
Дефибриллятор для доллара
На весенней встрече глав центробанков МВФ стараниями Управления денежно-кредитной политики в области цифровых валют (DCMA) объявил об официальном запуске цифровой валюты (UMU) международного центрального банка (CBDC).

Разумеется, сделано это из лучших побуждений, чтобы "укрепить денежный суверенитет участвующих центральных банков" в соответствии с недавними рекомендациями в отношении криптоактивов.

Притом что в МВФ входит 190 центральных банков (кроме банков Кубы, КНДР, Лихтенштейна, Монако и Ватикана), нетрудно понять, что все "входящие" безоговорочно "укрепят свой суверенитет" по команде выпускницы софийского Института "Карл Маркс" Кристалины Георгиевой.

Универсальная денежная единица (UMU) теперь стала "денежным товаром и может использоваться в любой валюте расчетов в качестве законного платежного средства и функционирует подобно CBDC для обеспечения соблюдения банковских правил и защиты финансовой целостности международной банковской системы". Значит, все банки могут привязывать SWIFT-коды и банковские счета к цифровому валютному кошельку UMU и осуществлять трансграничные платежи, подобные SWIFT, по цифровым валютным линиям, полностью минуя банковскую систему-корреспондента, по оптовым валютным курсам по самым выгодным ценам и с мгновенными расчетами в режиме реального времени. Браво? Но если даже слегка "разжевать" эту радостную весть МВФ, то обнаружится, что UMU просто-напросто отвязывает ваши финансы, в какой бы то ни было валюте, от вашего же корреспондентского счета (и банковской системы в целом) при любых трансграничных платежах, обещая "выгодный курс" валютного обмена и "мгновенное" проведение платежа по цифровым валютным линиям, принадлежащим МВФ.

Что такое "выгодный курс" валютного обмена в крупнейшем финансовом институте мира, если он согласно доле собственности государств-участников принадлежит США практически полностью? Курс доллара, разумеется. И надо ли подробно анализировать его роль в глобальном управлении современным миром?

Любая операция обмена валют посредством UMU будет служить одной-единственной цели – укреплению "американца". Собственно, именно этой цели служил и Бреттон-Вуд, сформировавший финансовое устройство послевоенного мира под Америку.

Напомним, тогда только американский доллар был жестко привязан к золоту, а все остальные валюты – к доллару. И ни одна мировая валюта не имела права обмена на золото. Так доллар стал единственной мировой резервной валютой и стал использоваться в более чем 60% международных торговых расчетов.

По сути, тогда правительства 44 стран, принимавших участие в конференции в Бреттон-Вудсе, подписали кабальный договор с США, запрещавший им эмитировать в собственную экономику ровно столько собственных денег, сколько их центробанки имели американских долларов. Отвязав доллар от золота в августе 1971 года, президент США Ричард Никсон превратил золотой стандарт в фикцию. ФРС получил возможность печатать столько "зеленых", сколько есть специальной бумаги, а не золота в Форт Нокс. И мир начал жить по-американски...

Но что изменилось теперь? В январе нынешнего года доля доллара США в международных расчетах составила 40,12%, снизившись на 1,77 процентного пункта за месяц. Процесс дедолларизации идет, причем он ускоряется. Западные аналитики из Eurizon SLJ Capital Ltd. считают, что он идет "ошеломительными" темпами. В прошлом году доля "зеленого" в глобальных валютных резервах снижалась в 10 раз быстрее, чем в последние два десятилетия. Его особенно подхлестнула Украина. Найти американскому доллару замену заставляют действия, предпринятые США и их союзниками против России. Откровенная "жажда русской крови" напугала страны с большими валютными резервами и развивающиеся экономики "глобального юга". Остановить этот набирающий скорость "экспресс", вернув прежнюю притягательную силу доллара, уже не получится. Так считают Кристалина Георгиева и МВФ. Никакой "парашют" зеленым бумажкам уже не поможет. Вот почему был разработан, пусть не очень оригинальный, но соблазнительный для долларовладельцев проект "UMU", рекламируемый как "многосторонняя платформа, которая могла бы улучшить трансграничные платежи – в то же время, трансформируя операции с иностранной валютой, распределение рисков и, в более общем плане, финансовые контракты...

Приняв архитектуру государственной денежной системы глобальной локализации, UMU может быть сконфигурирована для работы в соответствии с правилами центрального банка каждой участвующей юрисдикции".

По замыслу МВФ, теперь торговые партнеры могут принимать UMU по эквивалентной рыночной стоимости за свои товары и услуги, оцененные в любом национальном законном платежном средстве.

И что? Зачем продавцу или покупателю переводить стоимость товара или услуги в новую валюту, даже если она сверхмодная крипто? Даже если "она оснащена протоколом trusted consensus protocol, протоколом Staked Proof of Trust (SPOT) и многомерным DLT (mDLT), способным поддерживать любую книгу учета активов или обязательств, обеспечивая полный спектр цифровых банковских услуг и международных торговых платежей? Да незачем. А зачем это МВФ? Затем, чтобы встроенный в UMU "кошелек премиальных курсов обмена валют" мог сконвертировать любую сумму в валюте расчета в эквивалент долларовой, маскируя "зеленый" и придавая ему второе дыхание. Только и всего. Точно так же, как и 1 июля 1944 в Бреттон-Вудсе.

"Только что была запущена новая глобальная валюта, но 99% населения планеты понятия не имеют, что это произошло, – пишет The Economic Collapse. – "Универсальная денежная единица", является цифровой валютой, которая была разработана для работы в сочетании со всеми существующими национальными валютами. Это должно вызвать тревогу у всех нас, потому что широкое внедрение новой "глобальной валюты" стало бы гигантским шагом вперед для глобалистской повестки дня. Не МВФ создавал эту новую валюту, но она была представлена на весеннем собрании МВФ ранее на этой неделе"…

Но о главном назначении "обманки" МВФ проговорился Белый дом: UMU задуман как своего рода дефибриллятор для доллара, в котором там видят "цифровую форму доллара США".

"Цифровая валюта центрального банка Соединенных Штатов (CBDC) представляла бы собой цифровую форму доллара США... США внимательно изучают последствия и варианты выдачи CBDC. Если бы США внедрили CBDC, это могло бы принести много возможных выгод, таких как облегчение эффективных и недорогих транзакций, расширение доступа к финансовой системе, ускорение экономического роста и поддержка сохраняющегося центрального положения США в международной финансовой системе", – читаем в пресс-релизе американского правительства на этот случай. Чего, собственно, разработчикам "крипто-чуда" и требуется достичь.

Специально для "Столетия"

Источник - stoletie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682316540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит Соглашение по обмену сведениями о кредитных историях в рамках ЕАЭС
- Меры по развитию ГМК и газовой отрасли рассмотрели в Правительстве
- Модернизация Шульбинской ГЭС, решение вопросов бизнеса и поддержка сельхозпереработки
- В Казахстане доля теневой экономики снизилась до менее 20%
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин принял участие в заседании Совета ЕЭК в Москве
- Меры по защите женщин и детей от насилия обсудили в Мажилисе
- Алтай Кульгинов ознакомился со строительством визит-центра в Атырауской области
- Хватит кормить чужие экономики – Елнур Бейсенбаев о выборе поставщиков при строительстве школ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  