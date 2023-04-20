Американский аэродром "подскока" в узбекских Карши: прерванный полет, - В.Дубовицкий

09:32 24.04.2023

ШТРАФ ЗА ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ



20.04.2023

Виктор Дубовицкий

Американцы, судя по всему, поняли, что блиц-визит госсекретаря Энтони Блинкена в Казахстан и Узбекистан 28 февраля-3 марта этого года в рамках министерской встречи формата C5+1 (страны Центральной Азии + США) недостаточно впечатлил южных соседей России. "Гигантская" сумма в $25 млн., обещанная за лояльность США, годится разве что для взятки, но никак не для компенсации разрыва экономических отношений с основным экономическим партнером целой страны! Решено было избрать другой метод убеждения, а вернее - запугивания - обвинить страны региона в недобросовестном выполнении договоренностей в недавнем прошлом.

Проклятие древнего Нахшеба

Нахшебский оазис, где стоит административный центр нынешней Кашкадарьинской области Узбекистана г. Карши, славен в истории тем, что здесь с разного рода завоевателями непременно случалось что-то нехорошее: то в песчаную бурю попадут, то "проспят" восстание местных жителей… В новейшей истории здесь случилось нечто подобное: 3 апреля 2023 г. группы, представляющие интересы ветеранов американской армии, подали в суд на Министерство обороны США, требуя обнародовать данные о ядовитых веществах, ставших причиной онкологических и иных заболеваний военнослужащих во время их дислокации на авиабазе Карши-Ханабад в Узбекистане. Оказалось, что в поисках на территории Афганистана злодея Бен Ладена американцы не проверили как следует старую советскую авиабазу Ханабад (известную как К2) где, то ли еще зловредные русские, то ли беспечные узбеки разбросали и разлили "опасные материалы, включая уран, химическое оружие и асбест".



Согласно иску, ядовитые вещества содержались в лужах "черной слизи", из-за воздействия которой военнослужащие теряли сознание. На базе в период 2001-2005 гг. служило не менее 15,8 тысяч военнослужащих, и заболеваемость (часто со смертельным исходом) среди них была значительно выше, чем обычно. Действительно с 7 октября 2001 г. Узбекистан, идя навстречу униженной грандиозным терактом Америке, сдал в аренду свою авиабазу Ханабад в десяти километрах от Карши. Сюда была переброшена эскадрилья военно-транспортных самолетов C-130, около десяти вертолетов Black Hawk и около полутора тысяч военнослужащих.



США фактически заново отстроили аэродром и оплатили пользование базой из расчета $10 миллионов в год; при этом сам Узбекистан считался одним из ключевых партнеров США в Центральной Азии. Объект обходился Пентагону весьма дорого - только в 2004г. на базу было потрачено сто шестьдесят три миллиона долларов.



Однако, после того, как США потребовали от властей Узбекистана проведения независимого расследования майских событий в Андижане, где были замечены ранее переброшенные сюда американцами из Афганистана боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ), в начале июля 2005 г. МИД Узбекистана заявил, что "партнеры" должны покинуть базу в течение полугода. Ташкент подчеркнул, что "не видит причин для продления деятельности базы ВВС США на территории Узбекистана". В заявлении напоминается, что "аэродром был предоставлен США для проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций в Афганистане на основании соглашения, подписанного в 2001г. Узбекистан выполнил свои обязательства, однако США не возместили расходы от нанесенного ущерба окружающей среде".



Эта концовка заявления особенно интересна: оказывается не американцам был нанесен ущерб, а наоборот - Узбекистану! Пресловутые "зловонные лужи" появились в Ханабаде, судя по всему, не случайно: военнослужащие армии США попросту сливали излишки своего ядовитого авиационного топлива за край взлетно-посадочной полосы! Правда есть и другая версия причин головокружения и рвоты: еще в пору поршневых винтокрылых машин догадливые авиатехники баловались "чемергесом" - спиртосодержащей жидкостью из самолетных шасси… Теперь американцы решили, что пора предъявить несговорчивым узбекам многомиллионный счет за лечение своих "джи-ай".



Второй раунд скандала

Однако не стоит считать, что тема отравления доблестных американских солдат в Центральной Азии ограничится только Ханабадом. Нужно внимательно посмотреть на карту. Вскоре после ухода из Нахшебского оазиса американцы, героически спасавшие регион от талибов, начали примеряться к другой бывшей советской авиабазе на юге Узбекистана - Кокайды. Авиабаза с таким поэтическим названием (узб. "кук" - синий; "ойдын" - лунный свет) была главным воздушным перевалочным пунктом для советской 40-й армии в Афганистане в 1979-1989гг. Десятки тысяч рейсов могучих советских Ил-76 и "Антееев", выполненных отсюда в те годы доказали ее полезность для войск. Одновременно здесь базировалось до восьмидесяти самолетов.



Тогдашний глава Центрального командования вооруженных сил США - ЦЕНТКОМ - генерал Джеймс Ллойд Остин III нанес визит в Ташкент. Итогом визита стали договоренности об открытии авиабазы США в Кокайды, близ Термеза и размещении там американской военной техники (в первую очередь, авиации). Формально база могла бы функционировать под вывеской центра логистики, поскольку принятая Узбекистаном внешнеполитическая концепция исключала размещение на территории страны военных баз иностранных государств. Тем более, что платить за нее американцы обещали "не хило" - $1миллиард! Подобная сумма не вызывает удивления, если учесть, что на перспективной авиабазе могла бы размещаться не только авиация, но и полноценный центр электронной разведки, который способен собирать информацию обо всей Средней Азии, Казахстане, юге России и даже западных областях Китая. До начала "нулевых" годов здесь функционировал доставшийся Узбекистану "в наследство" от Советской Армии узел радиоэлектронной разведки, "освещавший" Иран, Пакистан и Индию. Надо думать, что Ханабад не научил американцев аккуратности - сраженные разнообразными хворями появились и здесь...



Надо иметь в виду, что к этому времени в Кокайды уже базировались ВВС союзника США по ISAF - Германии. Можно предположить, что немцы также могли пострадать от "зловонных луж", потому следует ожидать (хотя бы из-за союзнической солидарности) и их претензий к Узбекистану!



В октябре 2005 г. тогдашний государственный секретарь США Кондолиза Райс, посетившая Киргизию, договорилась с президентом Курманбеком Бакиевым о переводе американского контингента из узбекского Ханабада на авиабазу Манас в Киргизии. Потому сейчас пора внимательно проверить наличие урана и асбеста и здесь...



Таджикистану тоже может достаться многомиллионная порция претензий: на аэродроме Фахрабад на высоте 1120 м., на полпути от Душанбе в Вахшскую долину, американцы также отрабатывали "гуманитарные задачи по спасению летчиков, сбитых в Афганистане". Приличный контингент "джи-ай" находился и на бывшей базе МЧС Таджикистана, в поселке Каратаг.



Следует ожидать, что штрафы за прерванные полеты американских асов на несчастный Афганистан, из которого пришлось позорно бежать в августе 2021 г., США в ближайшее время выставит всем трем странам.