 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.04.2023
09:42  Выборы в Латвии усиливают раскол общества
09:32  Американский аэродром "подскока" в узбекских Карши: прерванный полет, - В.Дубовицкий
09:09  Дефибриллятор для доллара, - Елена Пустовойтова
08:52  Ош. КырПравоохранители схватили скрывавшуюся 13 лет узбекскую полевую командиршу Караматхон Абдуллаеву
08:40  Главный соперник Эрдогана. Куда намерен вести Турцию Кемаль Кылычдароглу
08:30  Получится ли у Токаева заставить работать КазЧиновничество? - Данияр Ашимбаев
08:09  Зачем Доналд Лу копошит в ЦентрАзию? - Виктория Панфилова

08:01  Новыми зампредами национально-декоративной Ассамблеи народа Казахстана стали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк
07:46  ОАЭ учреждают в Киргизии инвестиционную компанию - АО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент"
06:33  Таджикистан: жить за счет советского наследия получается, но плохо, - А.Захватов
00:14  Взвешенная стратегия: Китай распродает американский госдолг
00:04  Как американцы обезглавили японский флот, убив адмирала Ямамото (история)
Воскресенье, 23.04.2023
23:09  Китайский дипломат заявил, что Крым - российский, а постсоветские государства "нелегитимны"
19:18  В один день скончались два депутата РосДумы - Николай Борцов и Джашарбек Узденов
17:28  США на пороге неофашизма, - Сергей Кожемякин
17:19  Foreign Affairs: Американская гегемония в опасности. Грядет многополярный мир
17:18  Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов умер в 77 лет
16:25  Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин приказал укров больше в плен не брать. В ответ на расстрел раненого пленного
15:45  Можно чередовать: в Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю
15:37  Помощник госсекретаря США Дональд Лу вновь вояжирует Киргизию и Таджикистан
14:46  Без коммунизма, без либерализма: Россия ищет свое будущее, - МК
13:31  В гонке за лидером: китайские чипы захватят мир быстрее авианосцев
07:21  Земля горит под ногами Зеленского: украинские военные бунтуют и не хотят воевать, - КП
01:13  Иранский ВПК, удивив мир "кустарным" мопедом, выкатил "Харлей", - В.Орлов
01:03  Le Monde: в Самарканде Путин и Си создали альянс, способный бросить вызов Западу
00:45  Польша начала подготовку к войне. С Россией за Львов, - СП
00:30  Найдено японское судно "Монтевидео Мару", потопленное американцами вместе с пленными австралийцами (военная трагедия)
00:15  Турция обвинила США в намерениях создать террористическое государство рядом с ней
Суббота, 22.04.2023
22:07  В ходе гражданской войны в Судане, похоже, победил армейский генерал аль-Бурхан (но это - не точно)
19:59  Западные либералы отказываются считать иные европейские народы "демократическими", - Святослав Князев
19:51  Второй фронт Зеленского в Сирии рухнул, - Дм.Минин
13:16  Мексика продала президентский самолет Таджикистану за $92 млн и построит на эти деньги 2 больницы
13:12  Макрон превращается в Enfant terrible Запада
13:10  Воевать за Россию на Донбассе просятся... монголы
13:08  Требуют ухода: демократические элиты недовольны администрацией Байдена, - А.Кузмак
10:14  Украинский криминал активен в Казахстане, - Алма Бектенова
09:21  Каской об рельсы. Германия встала от забастовки железнодорожников
08:16  Сын Пескова - Чоулз-Буденный воевал простым артиллеристом в ЧВК "Вагнер"
00:49  Российский "Газпром" вдвое сократил закупки газа в Туркменистане в 2022 году
00:02  Уволен вице-премьер Великобритании Рааб - колоритнейший фрик (или просто идиот?)
Пятница, 21.04.2023
21:53  Токаев обещает Казахстану "большие экономические реформы", - НГ
19:20  Халк Маслахаты работает с народом, Меджлис – с министерствами, - два аркадага окончательно запутали систему управления Туркмении
18:10  В Узбекистане решили принять "более человеческую" конституцию. И увеличить президентский срок, - МК
17:21  Кыргызка Бермет Абдрахманова баллотируется в депутаты... германского Мурнау
15:45  Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:44  Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин
15:40  Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:38  Украинское зерно ломает Евросоюз
14:56  Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:37  В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек
14:33  Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Американский аэродром "подскока" в узбекских Карши: прерванный полет, - В.Дубовицкий
09:32 24.04.2023

ШТРАФ ЗА ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

20.04.2023
Виктор Дубовицкий
Американцы, судя по всему, поняли, что блиц-визит госсекретаря Энтони Блинкена в Казахстан и Узбекистан 28 февраля-3 марта этого года в рамках министерской встречи формата C5+1 (страны Центральной Азии + США) недостаточно впечатлил южных соседей России. "Гигантская" сумма в $25 млн., обещанная за лояльность США, годится разве что для взятки, но никак не для компенсации разрыва экономических отношений с основным экономическим партнером целой страны! Решено было избрать другой метод убеждения, а вернее - запугивания - обвинить страны региона в недобросовестном выполнении договоренностей в недавнем прошлом.
Проклятие древнего Нахшеба
Нахшебский оазис, где стоит административный центр нынешней Кашкадарьинской области Узбекистана г. Карши, славен в истории тем, что здесь с разного рода завоевателями непременно случалось что-то нехорошее: то в песчаную бурю попадут, то "проспят" восстание местных жителей… В новейшей истории здесь случилось нечто подобное: 3 апреля 2023 г. группы, представляющие интересы ветеранов американской армии, подали в суд на Министерство обороны США, требуя обнародовать данные о ядовитых веществах, ставших причиной онкологических и иных заболеваний военнослужащих во время их дислокации на авиабазе Карши-Ханабад в Узбекистане. Оказалось, что в поисках на территории Афганистана злодея Бен Ладена американцы не проверили как следует старую советскую авиабазу Ханабад (известную как К2) где, то ли еще зловредные русские, то ли беспечные узбеки разбросали и разлили "опасные материалы, включая уран, химическое оружие и асбест".

Согласно иску, ядовитые вещества содержались в лужах "черной слизи", из-за воздействия которой военнослужащие теряли сознание. На базе в период 2001-2005 гг. служило не менее 15,8 тысяч военнослужащих, и заболеваемость (часто со смертельным исходом) среди них была значительно выше, чем обычно. Действительно с 7 октября 2001 г. Узбекистан, идя навстречу униженной грандиозным терактом Америке, сдал в аренду свою авиабазу Ханабад в десяти километрах от Карши. Сюда была переброшена эскадрилья военно-транспортных самолетов C-130, около десяти вертолетов Black Hawk и около полутора тысяч военнослужащих.

США фактически заново отстроили аэродром и оплатили пользование базой из расчета $10 миллионов в год; при этом сам Узбекистан считался одним из ключевых партнеров США в Центральной Азии. Объект обходился Пентагону весьма дорого - только в 2004г. на базу было потрачено сто шестьдесят три миллиона долларов.

Однако, после того, как США потребовали от властей Узбекистана проведения независимого расследования майских событий в Андижане, где были замечены ранее переброшенные сюда американцами из Афганистана боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ), в начале июля 2005 г. МИД Узбекистана заявил, что "партнеры" должны покинуть базу в течение полугода. Ташкент подчеркнул, что "не видит причин для продления деятельности базы ВВС США на территории Узбекистана". В заявлении напоминается, что "аэродром был предоставлен США для проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций в Афганистане на основании соглашения, подписанного в 2001г. Узбекистан выполнил свои обязательства, однако США не возместили расходы от нанесенного ущерба окружающей среде".

Эта концовка заявления особенно интересна: оказывается не американцам был нанесен ущерб, а наоборот - Узбекистану! Пресловутые "зловонные лужи" появились в Ханабаде, судя по всему, не случайно: военнослужащие армии США попросту сливали излишки своего ядовитого авиационного топлива за край взлетно-посадочной полосы! Правда есть и другая версия причин головокружения и рвоты: еще в пору поршневых винтокрылых машин догадливые авиатехники баловались "чемергесом" - спиртосодержащей жидкостью из самолетных шасси… Теперь американцы решили, что пора предъявить несговорчивым узбекам многомиллионный счет за лечение своих "джи-ай".

Второй раунд скандала
Однако не стоит считать, что тема отравления доблестных американских солдат в Центральной Азии ограничится только Ханабадом. Нужно внимательно посмотреть на карту. Вскоре после ухода из Нахшебского оазиса американцы, героически спасавшие регион от талибов, начали примеряться к другой бывшей советской авиабазе на юге Узбекистана - Кокайды. Авиабаза с таким поэтическим названием (узб. "кук" - синий; "ойдын" - лунный свет) была главным воздушным перевалочным пунктом для советской 40-й армии в Афганистане в 1979-1989гг. Десятки тысяч рейсов могучих советских Ил-76 и "Антееев", выполненных отсюда в те годы доказали ее полезность для войск. Одновременно здесь базировалось до восьмидесяти самолетов.

Тогдашний глава Центрального командования вооруженных сил США - ЦЕНТКОМ - генерал Джеймс Ллойд Остин III нанес визит в Ташкент. Итогом визита стали договоренности об открытии авиабазы США в Кокайды, близ Термеза и размещении там американской военной техники (в первую очередь, авиации). Формально база могла бы функционировать под вывеской центра логистики, поскольку принятая Узбекистаном внешнеполитическая концепция исключала размещение на территории страны военных баз иностранных государств. Тем более, что платить за нее американцы обещали "не хило" - $1миллиард! Подобная сумма не вызывает удивления, если учесть, что на перспективной авиабазе могла бы размещаться не только авиация, но и полноценный центр электронной разведки, который способен собирать информацию обо всей Средней Азии, Казахстане, юге России и даже западных областях Китая. До начала "нулевых" годов здесь функционировал доставшийся Узбекистану "в наследство" от Советской Армии узел радиоэлектронной разведки, "освещавший" Иран, Пакистан и Индию. Надо думать, что Ханабад не научил американцев аккуратности - сраженные разнообразными хворями появились и здесь...

Надо иметь в виду, что к этому времени в Кокайды уже базировались ВВС союзника США по ISAF - Германии. Можно предположить, что немцы также могли пострадать от "зловонных луж", потому следует ожидать (хотя бы из-за союзнической солидарности) и их претензий к Узбекистану!

В октябре 2005 г. тогдашний государственный секретарь США Кондолиза Райс, посетившая Киргизию, договорилась с президентом Курманбеком Бакиевым о переводе американского контингента из узбекского Ханабада на авиабазу Манас в Киргизии. Потому сейчас пора внимательно проверить наличие урана и асбеста и здесь...

Таджикистану тоже может достаться многомиллионная порция претензий: на аэродроме Фахрабад на высоте 1120 м., на полпути от Душанбе в Вахшскую долину, американцы также отрабатывали "гуманитарные задачи по спасению летчиков, сбитых в Афганистане". Приличный контингент "джи-ай" находился и на бывшей базе МЧС Таджикистана, в поселке Каратаг.

Следует ожидать, что штрафы за прерванные полеты американских асов на несчастный Афганистан, из которого пришлось позорно бежать в августе 2021 г., США в ближайшее время выставит всем трем странам.

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682317920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит Соглашение по обмену сведениями о кредитных историях в рамках ЕАЭС
- Меры по развитию ГМК и газовой отрасли рассмотрели в Правительстве
- Модернизация Шульбинской ГЭС, решение вопросов бизнеса и поддержка сельхозпереработки
- В Казахстане доля теневой экономики снизилась до менее 20%
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин принял участие в заседании Совета ЕЭК в Москве
- Меры по защите женщин и детей от насилия обсудили в Мажилисе
- Алтай Кульгинов ознакомился со строительством визит-центра в Атырауской области
- Хватит кормить чужие экономики – Елнур Бейсенбаев о выборе поставщиков при строительстве школ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  