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Выборы в Латвии усиливают раскол общества
09:42 24.04.2023

Выборы усиливают раскол общества: какой президент нужен Латвии?
19:51 22.04.2023
Мероприятие, посвященное 80-летию расстрела евреев в Румбуле. Президент Латвии Эгилс Левитс - Sputnik Латвия, 1920, 22.04.2023

У каждого из предшественников действующего президента Латвии Эгилса Левитса была своя миссия на этом посту, у Левитса тоже была, но он ее провалил
РИГА, 22 апр - Sputnik. За три недели до первого дня официального выдвижения кандидатов в президенты – 9 мая – началась активная предвыборная кампания. Ее ведет, правда, несколько странно, и действующий президент Эгилс Левитс, пишет газета "Сегодня".
Президента не устраивают работодатели
В чем же странность предвыборной кампании господина Левитса? Вместо того, чтобы озвучить свою предвыборную программу – например, увеличить доверие общества к власти, уменьшить пропасть между обществом и властью, повысить качество законотворчества, укрепить народовластие и т. п., действующий президент принялся оценивать "качество" депутатских голосов и навешивать ярлыки на своих по существу работодателей – депутатов Сейма.

Напомним, что давеча Левитс заявил, что не хотел бы быть избранным голосами тех депутатов Сейма, которые не являются прозападными и не поддерживают латышскую Латвию. При этом президент не пояснил, что он вкладывает в понятие "латышская Латвия" – узко этнический аспект или желание всех ассимилировать.
Дальше – больше. Вчера президент ЛР, видимо, наслушавшись выступлений на заседании думы TB – Visu Latvijai, уже пошел дальше и начал указывать и своим потенциальным конкурентам, на какие голоса в Сейме они могут или не могут опираться! "Президента Латвии нельзя избрать таким большинством, в котором решающую роль играют прокремлевские партии", – выдал глава государства. Это что-то новенькое в истории парламентаризма!
Кто здесь "прокремлевские"?

Во-первых, если президент сказал "А", то нужно сказать и "Б" – открыто сказать, кто же, по версии президента, являются прокремлевскими силами и что в его понимании "решающая роль". Если посмотреть на возможный расклад голосов в первом раунде президентских выборов, то решающим может быть даже один голос. Если вдруг этот золотой голос будет принадлежать независимому депутату Глории Гревцовой и она его отдаст за Левитса, то он откажется от президентства? Разумеется, нет! Он тут же забудет свои прежние заявления и опять споет песню четырехлетней давности о желании стать президентом всех латвийцев.

Во-вторых, если президенту не нравится политический расклад сил в Сейме, то у него есть разные варианты действий. Например, отказаться баллотироваться и тем самым полностью исключить риск получения на выборах "неправильных" депутатских голосов. Или президент может, как это в свое время наглядно показал Валдис Затлерс, попытаться изменить политических баланс сил путем роспуска Сейма. Это, конечно, весьма рискованная затея, учитывая, что парламент отработал менее полугода и народ еще не успел "разозлиться" на Сейм этого созыва. Да и потом, рейтинг доверия к Левитсу даже ниже, чем рейтинг доверия к парламенту.

Но это все спекуляции. Едва ли Левитс решится распустить парламент, к тому же это президент может сделать только через референдум. И где гарантия, что это позволит Левитсу по итогам внеочередных выборов получить "правильный" расклад партий?
Пора посмотреть в зеркало

На самом деле вместо того, чтобы пытаться делить депутатов на "правильных" и "неправильных", тем самым деля и граждан ЛР, интересы которых эти депутаты представляют, Левитс должен был задать вопрос самому себе: как же так вышло, что он стал самым непопулярным президентом в новейшей истории ЛР?

И почему он пока может рассчитывать только на 39 голосов в Сейме – и то лишь при условии, что будет обеспечена железная дисциплина в рядах TB – Visu Latvijai и "Нового Единства" и никто "случайно" в день голосования не заболевает или не застрянет в зарубежной командировке?!
Может, проблема не в Сейме, а в самом президенте?
У каждого президента – своя миссия
Если оглянуться назад, а институту президента в Латвии после восстановления независимости в июле исполнится ровно 30 лет, то у каждого из пяти предшественников Левитса была своя роль в истории, своя миссия, если хотите.
﻿Гунтис Улманис был призван решить все вопросы, связанные с выводом российских войск и заключением важных соглашений с РФ, что и было сделано.
Вайра Вике-Фрейберга реализовала главные внешнеполитические приоритеты ЛР – добилась вместе с тогдашним правительством принятия Латвии в ЕС и НАТО.
Валдис Затлерс вошел в историю как президент, который показал, что и глава государства в парламентской республике что-то может и не является просто "свадебным генералом" – он навсегда вписал свое имя в учебник, рискнув инициировать роспуск Сейма.
Андрис Берзиньш запомнился попытками, пускай в какой-то степени и наивными, сплотить общество и не допустить его дальнейшего раскола на фоне референдума о втором госязыке. К тому же он действительно старался играть активную роль и в активизации экономики в стране.
Раймондс Вейонис, хотя и был выбит из строя на долгое время из-за проблем со здоровьем (перенес тяжелую операцию на сердце), тем не менее был весьма популярен в народе своей простотой. Можно согласиться с мнением политологов о том, что Вейонис напоминал простого жителя ЛР и тем был симпатичен населению.
Левитс не воспользовался шансом
Судьба и история предоставили шанс и Эгилсу Левитсу стать президентом всех латвийцев и сплотить общество в "дни суровых испытаний" – имеется в виду двухлетняя пандемия и последующие затем геополитические потрясения. Увы, нынешний президент не смог продемонстрировать качества лидера – лидера нации. Он не был силен ни в активной гражданской позиции, ни в риторике…
Президент Латвии Эгилс Левитс - Sputnik Латвия, 1920, 15.04.2023
На замену Левитсу: какие у Улдиса Пиленса шансы стать президентом Латвии
15 апреля, 15:50
Да, с учетом войны на Украине Левитс заметно активизировался, в том числе и на международной арене. Но нельзя сказать, что он смог как-то выделиться среди столь же активных сторонников Украины – президентов Литвы, Эстонии, Польши…
Кто сплотить общество Латвии?
Если поставить вопрос шире: какой президент нужен Латвии или, точнее, латвийскому народу, то, конечно, здесь однозначного ответа нет. У каждого жителя свое представление о том, какой должен быть президент. Но в любом случае, глава государства должен стараться консолидировать общество, объединить его в основных ценностях – демократии, защиты прав человека, благосостоянии, моральных принципах.
Левитсу это однозначно не удалось. Удастся ли в случае избрания на второй срок? Как ни странно, но и такой сценарий исключить нельзя. История показывает, что во время второго срока, когда уже не нужно оглядываться на политиков, президент может стать более свободным и перестать играть ту роль, которую от него ждут те же представители нацобъединения.
Но пока предвыборная кампания вызывает скорее горькое разочарование и только усиливает раскол в обществе.

Источник - lv.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682318520


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