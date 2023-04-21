Начался обратный отсчет до краха Америки, - Абдель Фарук

11:40 24.04.2023

Al Ahram

Египет



Начался обратный отсчет до краха Америки

Al Ahram: НАТО превратилась в "альянс разделенных"



Международные организации, такие как ООН, ВОЗ, МВФ и МУС, задушены "плющом" контроля Вашингтона, пишет Al Ahram. Конфликт на Украине показал, что марионетки США не могут решить ни одну глобальную проблему. НАТО раскололась изнутри. Все это говорит о неизбежном закате "американской империи".



Мы стоим на пороге краха однополярного мира во главе с Соединенными Штатами.



Не нужно быть гадалкой, чтобы увидеть неминуемый крах доллара как мировой валюты, что, в свою очередь, приведет к закату "американской империи" на всех уровнях, в том числе политическом, экономическом и военном. У нас есть доказательства. Вот они!



Международные организации и плющ



Международные институты, возникшие после Второй мировой войны, смогли убедить большинство стран в том, что они являются единственным средством для решения любых проблем.



За минувшие десятилетия международные организации превратились в дерево с глубокими корнями, неподвижным стволом и гнилыми плодами.



Во время пандемии COVID-19, больно ударившей по Европе, Америке и развитым государствам, большинство западных стран обнаружили, что международные институты - это не что иное, как бесполезное и лживое чудовище, которое ничего не может сделать. Единственным спасением тогда стали поставки из Китая. Если бы они прекратились, весь Евросоюз оказался бы в большой беде. В те времена европейские лидеры и народы резко осуждали неспособность международных институтов играть свою роль в урегулировании кризисов.



Стали появляться первые признаки недоверия ко всем международным институтам во главе с Организацией Объединенных Наций, в том числе к Всемирной организации здравоохранения и Международному валютному фонду. Стебли пагубного плюща начали обвиваться вокруг "дерева", в которое превратились международные организации, стремясь "задушить" его.



Потом начался конфликт на Украине, разоблачивший весь этот фарс. Запад поспешил ввести бесполезные экономические санкции против Москвы, а ООН и другие организации стали послушными марионетками, преследующими одну-единственную цель - сдержать Россию и Китай.



Далее в игру вступил Международный уголовный суд. Он усугубил ситуацию, выдав ордер на арест Владимира Путина за якобы совершение им военных преступлений! Так международные институты оказались под прицелом. Вскоре после этого Россия вместе с Китаем заявила об отказе от старого миропорядка и установлении нового. Так плющ увил все до небес.



Распад союзов и "альянс разделенных"



Финляндия отказалась от политики военного нейтралитета и вступила в НАТО, объединившись с западными странами перед лицом общих "угроз". Атлантический лагерь расширяется и становится сильнее. При этом мы не должны игнорировать недавний визит президента Франции в Китай, из которого он вернулся совершенно другим человеком. Макрон заявил, что Европа должна избавиться от зависимости от США. Америка берет больше, чем дает, и причиняет больше вреда, чем пользы!



НАТО пытается максимально обезопасить себя от европейских армий и защитить континент от экзистенциальных угроз, в то время как реальность говорит об обратном - в альянсе произошел раскол. Одни считают союз с Китаем и Россией более выгодным для Европы, а другие встают на сторону американцев.



Многие союзники Вашингтона больше не уверены в том, что они способны его поддержать или что они готовы это сделать. Другими словами, мы являемся свидетелями распада западного альянса. И первыми выбывшими союзниками стали сами страны НАТО!



С другой стороны, на Востоке появляется все больше новых блоков - от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до группы БРИКС. На них засматриваются даже традиционные союзники Запада, как, например, Саудовская Аравия.



Старые экономические союзы распадаются, и на их месте появляются новые. Вполне вероятно, что через некоторое время мы увидим, как восточный блок расширился за счет западного.



Нефтерубль и нефтериал



Резкий рост американской экономики произошел только после войны Судного дня. Нефть была привязана к доллару и появился такой феномен, как нефтедоллар. Америка возложила ответственность за принятие решений на плечи Саудовской Аравии и ОПЕК. При этом все эти решения долгое время контролировались Вашингтоном, прежде чем его хватка немного ослабла из-за начала российско-украинского кризиса.



Так что же будет после того, как Россия предложила обменивать нефть на рубли? А что, если другие страны откликнутся на ее предложение?



Что случилось с миром или, правильнее сказать, что случилось с Америкой? Почему такие инициативы становятся все более и более популярными? Правда в том, что утечка секретных документов из Пентагона содержит ответы на многие подобные вопросы. Первая утечка разведданных произошла в 1971 году, когда военный аналитик Дэниел Эллсберг обнародовал документы о войне во Вьетнаме. В 2001 году был арестован известный шпион Роберт Ханссен, который на протяжении 25 лет передавал ценные данные Советскому Союзу.



В 2010 году появился скандально известный портал утечек WikiLeaks. Он опубликовал огромное количество секретных документов о военной кампании в Ираке, датированных 2004-2009 годами.



В 2013 году снова были "слиты" документы под грифом "Секретно". На этот раз главным героем стал сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Он сообщил, что правительство США следит за миллионами американцев с помощью специальной программы, которая появилась после терактов 11 сентября 2001 года.



В последней утечке, которая считается одной из самых крупных и опасных за всю историю Соединенных Штатов, содержалась информация о конфликте на Украине. Почему она так всколыхнула весь мир и американские спецслужбы? Дело в том, что на этот раз речь идет о продолжающихся военных действиях, а не о завершенных, как это было в прошлом. Более того, просочившиеся документы доказывают, что Америка продолжает следить за своими союзниками по НАТО.



Если эти документы окажутся подлинными, они вобьют еще больший клин в трещину между Соединенными Штатами и их союзниками.



Проигрышная ставка



Нелегко отказаться от привычного уклада. У Америки есть свои любимчики и сторонники, которые порой не могут вынести мысли о том, что она держит их у себя на побегушках. Крах имиджа США не столько освобождает их от зависимости от Вашингтона, сколько заставляет усомниться в преимуществах подчинения крупной державе.



Некоторые закрывают глаза на фундаментальные изменения, происходящие в мире. Они не хотят в это верить, и тем не менее неопровержимая истина такова: Америка катится по наклонной в глубокую пропасть, а козырные карты постепенно выскальзывают из ее рук.



На мой взгляд, те, кто призывает поворачиваться на Восток или Запад, сделали проигрышную ставку. Мир движется к пропасти, потому что за крахом старого мироустройства последует не установление нового порядка, а хаос.



Никто не устоит перед ураганом перемен, кроме тех, кто привык полагаться на свои собственные силы.



Постамериканский мир



Попробуйте представить мир без Америки. Стал ли он лучше?



Представьте себе, что наступит день, когда Соединенные Штаты Америки распадутся на двадцать или тридцать государств, а может быть, и больше. Кому, в конце концов, достанется самый большой "кусок пирога"? Их старым союзникам. Они больше всех этого заслуживают. Вы можете удивиться: как может развалиться Америка, самое сильное государство в мире? Это именно тот вопрос, который я постоянно задаю в своих статьях. Америка разрушается изнутри. Эти пророчества не просто плод моего воображения. Все довольно логично.



Автор: Абдель Салам Фарук (عبدالسلام فاروق)