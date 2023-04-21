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США не удалось реализовать проект по свержению Асада в Сирии, - Мехмет Али Гюллер
11:46 24.04.2023

Cumhuriyet
Турция

Асад выиграл, все проиграли
Cumhuriyet: США не удалось реализовать проект по свержению Асада в Сирии

Проект коалиции ряда государств во главе с США по свержению Башара Асада потерпел полный крах, пишет Cumhuriyet. Президент Сирии смог сохранить пост за собой и даже объединил значительную часть народа. Арабский мир налаживает диалог с САР, а это значит, что Асад выиграл, а противники проиграли.

Мехмет Али Гюллер

Утечки WikiLeaks, разоблачившие депешу посла США в Дамаске Уильяма Робака (William Roebuck), показали, что вопрос о том, как может быть свергнуто правительство Асада в Сирии, обсуждался еще в 2006 году. В этой связи планировалось использовать этнические и межконфессиональные противоречия в стране, низложить президента и разделить САР.

В 2011 году, когда атлантический фронт перешел в атаку с целью свержения администрации в Сирии, Башару Асаду давали от силы полгода "политической жизни". Более того, правительство Партии справедливости и развития Турции даже говорило Дамаску, что способ продлить еще немного политическую жизнь Асада зависит от того, сможет ли он вмонтировать в свое правительство семь угодных Анкаре ихванистов*.

Асад сопротивлялся и объединил народ

Коалиция стран во главе с США состояла из Турции, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Одни отвечали за финансы, другие - за разведку, третьи - за средства массовой информации, четвертые - за создание правительства и армии против администрации Асада в силу такого преимущества, как общая граница.

В Сирии наряду с Египтом, Тунисом, Ливией (и даже Палестиной) также должен был быть построен ихванистский* режим, который свергнет Асада. А Эрдоган должен был стать лидером этой обширной географии "Братьев-мусульман"*.

Однако случилось то, чего не ожидали: Асад оказал сопротивление. Более того, он смог объединить в сопротивлении и значительную часть сирийского народа.

На практике выживание Асада было способом сохранить единство Сирии. Одним словом, полгода прошло, и Асад устоял, а Сирия не развалилась.

Четырехсторонняя коалиция распалась

С другой стороны, режим "Братьев-мусульман"* в Египте был свергнут. Низложение Мухаммеда Мурси народным движением разделило четырехпартийную коалицию в Сирии на две части. Турция и Катар выступили против свергнувшего "Братьев-мусульман"* ас-Сиси, тогда как Саудовская Аравия и ОАЭ поддержали новоиспеченного лидера.

Далее последовал кризис между Катаром и странами Персидского залива, Турция оказалась в изоляции на Ближнем Востоке.

Последний режим "Братьев-мусульман"* в регионе был ликвидирован в прошлом году в Тунисе. Когда ихванизм* оказался в значительной степени уничтожен, на Ближнем Востоке начался период "нормализации" (но, конечно, есть и другие внутренние и внешние причины).

Часть игроков, желавших свержения Асада в Сирии, были устранены с политической сцены в своих государствах. Арабские страны, которые на 12 лет повернулись к Асаду спиной, теперь одна за другой нормализуют отношения с Сирией. В качестве последнего примера министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан (Faysal bin Ferhan) посетил Дамаск и был принят Башаром Асадом.

Остались две страны: Катар и Турция.

Высадка США в регионе Персидского залива

Визит главы МИД Саудовской Аравии в Дамаск в то же время подразумевает устранение важнейшего препятствия на пути возвращения Сирии в Лигу арабских государств.

Ранее Саудовская Аравия нормализовала отношения с Ираном при содействии Китая, а это повлекло за собой переговоры о прекращении огня в Йемене.

Нефтяная и долларовая политика Эр-Рияда и его присоединение к организациям ШОС и БРИКС встревожили США. Америка сначала отправила в Саудовскую Аравию директора ЦРУ Уильяма Бернса (William Burns) для встречи с принцем Мухаммедом бен Салманом. Затем, 11 апреля, в Саудовской Аравии побывал сенатор Линдси Грэм (Linsey Graham), 12 апреля - советник США по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan), 13-14 апреля - координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк (Brett McGurk) и специальный координатор США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн (Amos Hochstein).

Таким образом, США разыгрывают все свои козыри, чтобы не потерять Саудовскую Аравию. Потому что изменение политики саудитов подрывает интересы американцев на Ближнем Востоке.

В итоге сейчас складывается следующая картина: Асад выиграл, все проиграли.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

*"Братья-мусульмане", террористическая организация, запрещена в РФ

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682325960


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