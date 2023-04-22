|Экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов осужден на 18 лет тюрьмы
15:48 24.04.2023
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал виновным бывшего главы Комитета нацбезопасности, экс-премьер-министра Казахстана Карима Масимова по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Как сообщила пресс-служба суда, также был оглашен приговор в отношении экс-заместителей председателя КНБ Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М..
- Масимов и Садыкулов обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).
- Ергожин в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).
- Осипов в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).
Решением суда:
- Садыкулов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
- Ергожин признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
- Осипов признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.
- Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий – генералов и государственных наград.
В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
Карим Масимов был задержан в январе 2022 года в период январских беспорядков в Казахстане.
Был министром транспорта и коммуникаций, премьер-министром, руководителем Администрации президента, и.о. госсекретаря.