Экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов осужден на 18 лет тюрьмы

15:48 24.04.2023

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал виновным бывшего главы Комитета нацбезопасности, экс-премьер-министра Казахстана Карима Масимова по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



Как сообщила пресс-служба суда, также был оглашен приговор в отношении экс-заместителей председателя КНБ Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М..



- Масимов и Садыкулов обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).



- Ергожин в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).



- Осипов в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).



Решением суда:



- Садыкулов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



- Ергожин признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.



- Осипов признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.



- Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий – генералов и государственных наград.



В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.



Карим Масимов был задержан в январе 2022 года в период январских беспорядков в Казахстане.



Был министром транспорта и коммуникаций, премьер-министром, руководителем Администрации президента, и.о. госсекретаря.