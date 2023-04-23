Как бороться с украинским терроризмом, - И.Новицкий

18:00 24.04.2023

ИГОРЬ НОВИЦКИЙ | 23.04.2023

Украина – рассадник терроризма, несущий опасность миру

Бороться с украинским терроризмом Минск и Москва будут вместе



Украина постепенно превращается в террористическое государство. Украинские спецслужбы окончательно приняли на вооружение тактику террористов. Особенностью последних действий киевского режима является то, что он начал использовать представителей белорусской и российской оппозиции.



Терроризм никогда ранее не являлся проблемой для Белоруссии. Все изменилось после 2020 года, когда была организована попытка государственного переворота. С того момента белорусские спецслужбы все чаще стали сообщать о раскрытии экстремистских и террористических группировок, в той или иной степени связанных со спецслужбами западных стран. Организованные ими диверсии и акты устрашения в большинстве случаев были направлены на то, чтобы посеять панику в обществе.



С начала СВО на Украине направленность террористической угрозы сменила вектор. Она стала касаться всего, что связано со специальной военной операцией и нахождением в Белоруссии российских военных. В организации терактов замелькали следы украинских спецслужб.



Самым громким инцидентом последнего времени была попытка теракта на военном аэродроме в Мачулищах под Минском, предпринятая 26 февраля, когда с помощью дронов террористы пытались повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Попытка была довольно неудачной, но в Минске это было воспринято как вызов, и уже через несколько дней были задержаны непосредственный исполнитель атаки Николай Швец и около трех десятков его сообщников. В ходе следственных действий выяснилась прямая связь террориста со Службой безопасности Украины (СБУ). Позже белорусские правоохранители сообщили о раскрытии целой сети местных радикалов и сторонников националистической оппозиции, также связанных с украинскими спецслужбами. В частности, в начале апреля в КГБ Белоруссии сообщали, что задержали работника Витебского облисполкома, передававшего секретную информацию в Киев, а также нескольких белорусов и россиян, которых курировал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вячеслав Розум. Этой группой готовились теракты в Гродно, в том числе возле Генконсульства РФ.



За неполные четыре месяца в Белоруссии были задержаны десятки граждан Украины и стран Прибалтики за разведывательно-подрывную и шпионскую деятельность, а также попытки совершения терактов. Большинство фигурантов проходят по статье УК Белоруссии "Акт терроризма, совершенный организованной группой" (максимальная мера наказания – смертная казнь).



Есть предположение, что предпринимается попытка создать единую террористическую сеть на территории Союзного государства, что подтверждают и последние события в России.



О причастности Киева к террористическим актам на территории РФ, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, известно довольно хорошо (убийство Дарьи Дугиной, взрыв грузовика 8 октября на Крымском мосту, другие диверсии и убийства). Особое место в этой цепочке занимает взрыв 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Теракт совершила Дарья Трепова, взрыв вместе с ней готовил гражданин Украины Юрий Денисов (после совершения теракта покинул Россию и вылетел транзитом через Армению в Турцию). Были выявлены связи Треповой с представителями Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией) и национал-большевиком Романом Попковым. Попков участвовал в акциях протеста в Минске в 2020 году, был дважды задержан, отсидев 15 суток административного ареста. Впоследствии уехал в Киев и включился в работу издания "Вот так", которое связно с польским телеканалом "Белсат".



Ранее подобной ситуации в отношениях белорусской и российской оппозиции не наблюдалось, так как "змагары" в Белоруссии и противники власти в РФ имеют довольно различные политические взгляды, порой прямо противоположные.



Важно и то, что попытки российской и белорусской оппозиции заявить, что все их действия абсолютно самостоятельны, критики не выдерживают. В частности, оппозиционная инициатива BYPOL (признана в Белоруссии террористической) заявила, что это ее агенты стояли за попыткой взорвать российский самолет А-50 в Мачулищах и никакого отношения к теракту Киев не имеет. Все такие заявления опровергаются показаниями задержанных организаторов терактов.



Главной проблемой, которая вырисовывается в связи с новой террористической опасностью для Союзного государства, является формирование симбиоза представителей российской и белорусской оппозиции под контролем иностранных, в том числе украинских, спецслужб. Не понимать этого в Минске и Москве, конечно, не могут. Неслучайно Минск посетил недавно глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин для обсуждения координации подходов "к реализации мер по защите национальных интересов". Это, а также многое другое, что сегодня можно наблюдать в белорусско-российских отношениях, означает, что бороться с украинским терроризмом Минск и Москва будут вместе.