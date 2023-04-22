Большой китайский намек: "признание Крыма" отозвано, но осадок остался, - М.Ростовский

19:52 24.04.2023

В какую игру играет Пекин



"Легко ли быть послом?" - так называется книга, которую написал первый глава дипломатической миссии РФ в Финляндии Юрий Дерябин. Простым гражданам, в чьем распоряжении нет персонального лимузина с водителем, которые не обладают громким титулом "чрезвычайного и полномочного" и не посещают дипломатические рауты, этот заголовок может показаться издевательским. Но, как показывает пример посла Китая в Париже Лу Шае, иногда пребывать в этом ранге действительно нелегко.



Общаясь с французскими журналистами в ходе телевизионного интервью, товарищ Лу Шае взорвал сразу несколько "политических бомб".



Сначала он поставил под сомнение формальный украинский статус Крыма ("Считаете ли вы, что Крым - это Украина?" - "Это зависит от восприятия этой проблемы. Есть история. Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР"), а потом и суверенитет всех постсоветских государств ("По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве").



На следующий же день старшие товарищи в Пекине уточнили, что Китай "уважает суверенитет всех стран", а стенограмма этого вызвавшего шквал эмоций интервью исчезла с сайта посольства. Однако, как говорится, ложки нашлись, а осадок остался - и правильно, что остался.



Как отметил в своем телеграм-канале известный российский знаток Китая Иван Зуенко, в дипломатическом мире посол Лу Шае известен как эксцентрик, склонный к спонтанным экстравагантным высказываниям. Вот, например, его прогноз о том, что ждет жителей мятежного китайского острова Тайвань после воссоединения с основной частью страны: "После того как тайваньское население пройдет процесс перевоспитания, тайваньцы снова станут патриотами".



Но вот что я подозреваю (именно подозреваю, не более того): для того чтобы начиная с 1987 года успешно подниматься по карьерной лестнице в МИДе Китая и ЦК КПК, надо быть эксцентриком строго определенного рода - эксцентриком, чьи экстравагантные высказывания колеблются в соответствии если не с буквой, то уж точно с духом линии партии.



Эксцентрики ведь есть не только в рядах китайской дипломатической службы. Недавно, например, эксцентрик в кресле председателя международного комитета украинской Верховной рады поставил под сомнение суверенитет Китая над Тайванем. Еще раньше примерно то же самое непонятно ради чего сделали эксцентрики из высшего руководства Литвы.



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А кто лучше может ответить эксцентрикам кроме другого эксцентрика? "Политическая стрела", выпущенная послом Лу Шае, точно попала в цель. В самых разных постсоветских столицах, начиная от Киева и заканчивая Вильнюсом, шум поднялся до небес. И даже успокоительные заявления из Пекина - "позиция КНР никак не поменялась" - не способны полностью перебить послевкусие громких слов главного китайского дипломата в Париже. Намек прозвучал. И все, кому надо, его услышали.



А что же до текущей официальной линии Пекина по отношению к украинскому конфликту, то ее почти одновременно с Лу Шае подробно разъяснил другой высокопоставленный китайский дипломат - посол КНР при ЕС Фу Цун.



Недавно товарищ Фу Цун тоже стал фигурантом скандальной дипломатической хроники. Накануне визита президента Франции Макрона в Пекин в начале этого месяца в российских СМИ активно цитировали слова Фу Цуна о том, что заявления председателя Си о "безграничной дружбе" Китая и России - это всего лишь "риторический прием". И вот отрадно видеть: посол КНР при ЕС "перевоспитался" и сам высказывается в духе того самого "риторического приема".



Цитирую пересказ интервью Фу Цуна китайским СМИ, опубликованный в гонконгской газете South China Morning Post: "Фу защитил отношения Китая с Россией, которые, по его словам, столкнулись с "некоторыми заблуждениями и предрассудками" в Европе. Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга, и поддержание дружественных отношений Пекина и Москвы "соответствует логике истории и реальности, интересам народов обеих сторон и ожиданиям международного сообщества", сказал Фу.



"Мы также всегда верили, что дружба и сотрудничество между странами бесконечны и что не должно быть никаких искусственных ограничений", - добавил он. "Сотрудничество Китая и России не имеет "верхнего предела" - как и сотрудничество Китая и ЕС".



В МИД Китая сообщили, что Пекин уважает суверенитет всех стран бывшего СССР



Вы обратили внимание на последнюю фразу в предыдущем абзаце? Если вдруг нет, то обязательно обратите. Это не очередная дежурная и ничего не значащая "китайская церемония", а концентрированное выражение реального политического курса Пекина: признав стратегическую бесперспективность попыток налаживания отношений с США, КНР, тем не менее, не хочет делать выбор между Россией и Европой.



Снова цитирую Фу Цуна: "Точно так же, как двусторонние отношения Китая с любой страной, отношения Китая и ЕС многогранны, а не сводятся к одному вопросу. Отношения Китая и ЕС не направлены на третьи стороны, не зависят от них и не подчиняются им, и не должны быть привязаны к украинскому вопросу... Китай не является ни создателем, ни стороной кризиса в Украине. Китай также является жертвой этого кризиса, и совершенно несостоятельно обвинять китайскую сторону в украинском кризисе".



В этом вопросе мы видим очевидное расхождение между позицией Москвы и позицией Пекина. В России практически на официальном уровне Европу уже признали не обладающим никакой "стратегической автономией" американским сателлитом. В Китае с такой оценкой не согласны.



Но это расхождение обусловлено разницей в возможностях двух государств. Время, когда Кремль мог в пику Вашингтону разыгрывать европейскую карту, уже прошло. А вот для Пекина аналогичное "окно возможности" еще не закрыто. А раз так, то почему бы в него не залезть? С китайской (и, кстати, очень даже разумной) точки зрения, если есть возможность "и невинность соблюсти, и капитал приобрести", то этой возможностью надо непременно воспользоваться. Вот он ей и пользуется - делая при этом очень многозначительные намеки, которые сразу дезавуируются, но не до конца.



Мих.Ростовский