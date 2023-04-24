В Израиле думают, как усидеть сразу на трех стульях и не допустить майдан, - Э.Фишман

20:00 24.04.2023

ЭДУАРД ФИШМАН | 24.04.2023 |



А сделать окончательный выбор все же придется



Как ни старается Израиль, вероятно, ему не удастся долго и по-еврейски хитро/мудро лавировать и одновременно "дружить" с Соединенными Штатами, Россией и Украиной, сидя сразу на нескольких стульях. Сделать окончательный выбор все же придется. Вот только в чьих интересах этот выбор будет сделан?



События показывают, что в условиях бурно идущей перестройки миропорядка, когда Китай и Россия наращивают силу и мощь, Вашингтон перестал скрывать снижение своего "либидо" в отношении теплой страны, "текущей молоком и медом", и полностью сосредоточился на своих стратегических интересах противодействию российско-китайским угрозам.



В конце марта президент США Джо Байден не на шутку обиделся на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и изрек, что больше не собирается приглашать его в Белый дом, поскольку Вашингтон не устраивают предложенные судебные реформы в государстве. Байден, правда, не преминул тут же заявить, что Израиль является суверенной страной, принимающей решения по воле своего народа, а не на основании давления из-за рубежа, в том числе со стороны лучших друзей.



Конечно, чуть позже Биби, видимо, вспомнив свою принадлежность к великой еврейской нации, осекся и попытался сгладить "острые углы", заявив, что "между Израилем и США время от времени возникали разногласия", но я хочу всех заверить, сказал он, что "союз между величайшей демократией мира и сильной, гордой и независимой демократией – Израилем – в самом сердце Ближнего Востока непоколебим".



И тут, как говорится, "слово не воробей". Тем более что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продолжил мысль и, не стесняясь в выражениях, решительно развил мнение своего начальника, отметив, что "США должны понять, что Израиль – независимая страна, а не еще одна звезда на флаге США".



В 2022 году число прибывших в Землю обетованную беглецов составило, кстати, более 37 тыс. человек В помощь представителям российской несистемной оппозиции и "испуганным патриотам", внезапно "почувствовавшим" себя евреями, правительство Израиля щедро выделило более 25,5 млн. долларов. И если бы эти репатрианты блаженно наслаждались солнцем в стране! Так нет же! Эти "новые евреи" скабрезно высказываются в адрес российского руководства и своей родины, с пеной у рта поддерживают нацистскую Украину, пытаются "демократически" проявить себя в местных протестах, возмущаются "пассивностью" правительства в военной поддержке режима еврея Зеленского.



Давление Вашингтона на Нетаньяху вряд ли будет ослаблено в ближайшее время. Не мытьем так катаньем (протестами или еще чем либо) израильскому премьеру выкрутят руки и заставят его перейти те "красные линии" в украинском вопросе, о которых намекнул посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, заявивший, что Израиль, по сути, "сидит на вершине пороховой бочки" и оказывает в первую очередь гуманитарную поддержку Киеву, но не переходя "красные линии", которые в целом связаны с очень сложной ситуацией на Ближнем Востоке". Посол вынужден изворачиваться, следуя отработанной Тель-Авивом линией. Мол, все запросы украинцев о поставках оружия ранее были отклонены бывшими премьер-министрами Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом, а в последние несколько месяцев – премьер-министром Биньямином Нетаньяху.



Однако в апрельской "утечке" секретных военных и разведывательных документов Пентагона прямо указывалось, что Израиль может начать поставлять Украине вооружение. Видимо, Пентагон уже проработал этот вопрос со своими израильскими партнерами, такими как ЦАХАЛ и МОССАД. Дело за малым: приструнить какого-то премьера, до сих пор не покаявшегося громогласно за дружбу с Путиным.



По сообщению The Times, поставки израильского оружия украинской хунте будут организованы по "турецкой модели": Израиль будет направлять оружие через третью страну, поддерживая при этом диалог и с Украиной, и с Россией. Отмечается также, что Израиль будет поставлять Незалежной оружие только в том случае, если дипломатические отношения с Россией окажутся в кризисе либо из-за отношений России с Ираном, либо если израильские самолеты будут атакованы российскими системами ПВО в Сирии.



Правда, израильское руководство уже открестилось от инсинуаций американской прессы, официально объявляя, что не намерено вооружать Украину для борьбы против дружественной России. Ой, вей! Подождем. Посмотрим, как будут развиваться события.



И таки да: вернется ли в израильский календарь как бы отмененный майский праздник День Победы (ну что вы, никто ничего не отменяет, это просто будет камерный формат, ведь сейчас гибнут несчастные украинцы!), напоминающий ныне живущим о спасении Красной армией миллионов евреев от уничтожения их нацистами во время Второй мировой войны?