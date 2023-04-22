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Пакистанская лапша для "Лукойла": нефтяная компания вбивает клин между РФ и Индией
20:04 24.04.2023

ПАКИСТАНСКАЯ ЛАПША ДЛЯ "ЛУКОЙЛА": НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ВБИВАЕТ КЛИН МЕЖДУ НАМИ И ИНДИЕЙ
Новости о первом нефтяном контракте с Пакистаном, нашим былым противником еще по 1980-м, могли бы порадовать. Но если просчитать последствия на два-три хода вперед, а заодно поверить алгеброй гармонию пакистанских обещаний, картина становится не очень хорошей. А при увеличении резкости – очень нехорошей.

В интересах своей страны
География поставок русской нефти за рубеж расширяется. Свой первый заказ разместил в России Пакистан – и, по словам министра нефти Мусадика Малика, первый танкер прибудет в порт Карачи в мае 2023 года.

Далее наши СМИ пишут, что объем поставок в среднем составит 100 тыс. баррелей в сутки. Это не совсем так. В оригинале Малик говорил иначе:

Ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в сутки, если первая сделка пройдет гладко.

Только "ожидается", не более того. Но все равно в масштабах Пакистана 100 тысяч – это очень большая и очень странная цифра, не "бьющаяся" с другими.

Тот же Малик говорил, что "Россия могла бы обеспечивать до 35% всего импорта нефти в Пакистан, около 3,4 млн т/год". В пересчете на баррели в сутки мы получаем 68 тыс. Но и это – не 35%, а 44% от объемов 2022 года, когда Пакистан закупал 154 тыс. барр./сутки, в основном из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Такие несоответствия можно объяснить только одним образом: называя завышенные цифры, Малик попросту вешает доверчивым гяурам лапшу на уши. Его задача – поманив большими объемами, получить большую скидку. И он, как может, старается в интересах своей страны.

"И нашим, и вашим"
Давайте теперь подумаем об интересах нашей страны. Нам, потерявшим европейских покупателей, безусловно, нужны новые каналы и рынки сбыта. Но любой ли ценой?

Говорит руководитель группы Южной Азии Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Куприянов:

С Пакистаном сложная ситуация в том, что мы очень сильно рискуем. Мы всегда пытались балансировать между Пакистаном и Индией. Но при этом всегда помнили, кто наш основной союзник. Мы сейчас очень плотно зависим от индийских партнеров в ситуации с СВО – они у нас активно закупают нефть, наши товары и удобрения, а для нас являются хабом, через который нам идут те технологии, те товары, которые нужны нашей промышленности, но мы не можем их купить на Западе из-за санкций.

Таким образом, Индия вправе задать нам вопрос о том, откуда Пакистан получает топливо для своих танков, и на основе нашего ответа сделать свои выводы. В интересах своей страны.

Но и Россия вправе задать вопрос, как получается, что мы продаем нефть стране, поставляющей Украине летальное оружие. Да-да, после лицемерных заявлений премьер-министра о некоей самостоятельной позиции они, как следует из утечек конфиденциальной информации, поставили ВСУ 10 тысяч снарядов "Град", и это, возможно, лишь одна из многих сделок. Впрочем, Пакистан, со своей стороны, все опровергает, так что не будем утверждать категорично. Не вызывает сомнений лишь то, что эта страна – главный, "коренной" союзник США в Центральной и Южной Азии. Другой такой опоры у Штатов нет.

У вас не возникает ощущения дежавю? Мы же все это проходили. Компания из России поставляет нефть на свой НПЗ в Бургасе, Болгария. Там изготавливается дизельное топливо. И одновременно Болгария, не имеющая собственных сколько-нибудь значимых запасов, становится крупнейшим поставщиком дизеля (а это вся наземная боевая техника!) для Украины.

Совпадение? Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим еще один маленький нюанс.

И в том и в другом случае со стороны России выступает компания "Лукойл". В интересах своей страны?

Солдаты воюют, а торговцы торгуют
Царьград уже подробно рассказывал о взаимовыгодных отношениях "Лукойла" и болгарского правительства, находящегося в тесной дружбе с правительством украинским. Добытая в русской Сибири нефть попадает в бензобаки "Леопардов" ВСУ – это точно нормальное положение вещей?

А теперь "Лукойл" поставляет нефть Пакистану – другу США и врагу нашего стратегического партнера Индии. Отношения между Пакистаном и Индией – холодная война с перестрелками на границах, и в Нью-Дели совсем не рады тому, что техника врага ездит на русском топливе.

Кстати, насчет "гяуров" в начале мы, может быть, и погорячились. Ушедший в тень, но остающийся влиятельнейшим человеком в "Лукойле" уроженец Баку Вагит Алекперов является кавалером нескольких орденов Русской Православной Церкви, но в последние годы явно развернулся в сторону корней. Он взял попечение над Болгарской исламской академией, подарил Соборной мечети Когалыма древний Коран, а в разговорах с журналистами подчеркивает, что не делает различий между православием и мусульманством.

Очень практичный, разумный и выгодный подход. Быть выше религий, выше конфликтов, просто зарабатывать деньги на русском ископаемом топливе. Исключительно в собственных интересах.

Успехи налицо. Польша конфискует активы "Газпрома". Германия конфискует активы "Роснефти". Болгария позволяет "Лукойлу" работать в свое удовольствие под дымовым прикрытием "операционного контроля" со стороны болгарского правительства. А Пакистан теперь еще и дает новый рынок сбыта.

Кажется, здоровый патриотизм выглядит иначе.

Иван Дементьев

Источник - tsargrad.tv
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