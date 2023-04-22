Пакистанская лапша для "Лукойла": нефтяная компания вбивает клин между РФ и Индией

20:04 24.04.2023

ПАКИСТАНСКАЯ ЛАПША ДЛЯ "ЛУКОЙЛА": НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ВБИВАЕТ КЛИН МЕЖДУ НАМИ И ИНДИЕЙ

Новости о первом нефтяном контракте с Пакистаном, нашим былым противником еще по 1980-м, могли бы порадовать. Но если просчитать последствия на два-три хода вперед, а заодно поверить алгеброй гармонию пакистанских обещаний, картина становится не очень хорошей. А при увеличении резкости – очень нехорошей.



В интересах своей страны

География поставок русской нефти за рубеж расширяется. Свой первый заказ разместил в России Пакистан – и, по словам министра нефти Мусадика Малика, первый танкер прибудет в порт Карачи в мае 2023 года.



Далее наши СМИ пишут, что объем поставок в среднем составит 100 тыс. баррелей в сутки. Это не совсем так. В оригинале Малик говорил иначе:



Ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в сутки, если первая сделка пройдет гладко.



Только "ожидается", не более того. Но все равно в масштабах Пакистана 100 тысяч – это очень большая и очень странная цифра, не "бьющаяся" с другими.



Тот же Малик говорил, что "Россия могла бы обеспечивать до 35% всего импорта нефти в Пакистан, около 3,4 млн т/год". В пересчете на баррели в сутки мы получаем 68 тыс. Но и это – не 35%, а 44% от объемов 2022 года, когда Пакистан закупал 154 тыс. барр./сутки, в основном из Саудовской Аравии и ОАЭ.



Такие несоответствия можно объяснить только одним образом: называя завышенные цифры, Малик попросту вешает доверчивым гяурам лапшу на уши. Его задача – поманив большими объемами, получить большую скидку. И он, как может, старается в интересах своей страны.



"И нашим, и вашим"

Давайте теперь подумаем об интересах нашей страны. Нам, потерявшим европейских покупателей, безусловно, нужны новые каналы и рынки сбыта. Но любой ли ценой?



Говорит руководитель группы Южной Азии Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Куприянов:



С Пакистаном сложная ситуация в том, что мы очень сильно рискуем. Мы всегда пытались балансировать между Пакистаном и Индией. Но при этом всегда помнили, кто наш основной союзник. Мы сейчас очень плотно зависим от индийских партнеров в ситуации с СВО – они у нас активно закупают нефть, наши товары и удобрения, а для нас являются хабом, через который нам идут те технологии, те товары, которые нужны нашей промышленности, но мы не можем их купить на Западе из-за санкций.



Таким образом, Индия вправе задать нам вопрос о том, откуда Пакистан получает топливо для своих танков, и на основе нашего ответа сделать свои выводы. В интересах своей страны.



Но и Россия вправе задать вопрос, как получается, что мы продаем нефть стране, поставляющей Украине летальное оружие. Да-да, после лицемерных заявлений премьер-министра о некоей самостоятельной позиции они, как следует из утечек конфиденциальной информации, поставили ВСУ 10 тысяч снарядов "Град", и это, возможно, лишь одна из многих сделок. Впрочем, Пакистан, со своей стороны, все опровергает, так что не будем утверждать категорично. Не вызывает сомнений лишь то, что эта страна – главный, "коренной" союзник США в Центральной и Южной Азии. Другой такой опоры у Штатов нет.



У вас не возникает ощущения дежавю? Мы же все это проходили. Компания из России поставляет нефть на свой НПЗ в Бургасе, Болгария. Там изготавливается дизельное топливо. И одновременно Болгария, не имеющая собственных сколько-нибудь значимых запасов, становится крупнейшим поставщиком дизеля (а это вся наземная боевая техника!) для Украины.



Совпадение? Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим еще один маленький нюанс.



И в том и в другом случае со стороны России выступает компания "Лукойл". В интересах своей страны?



Солдаты воюют, а торговцы торгуют

Царьград уже подробно рассказывал о взаимовыгодных отношениях "Лукойла" и болгарского правительства, находящегося в тесной дружбе с правительством украинским. Добытая в русской Сибири нефть попадает в бензобаки "Леопардов" ВСУ – это точно нормальное положение вещей?



А теперь "Лукойл" поставляет нефть Пакистану – другу США и врагу нашего стратегического партнера Индии. Отношения между Пакистаном и Индией – холодная война с перестрелками на границах, и в Нью-Дели совсем не рады тому, что техника врага ездит на русском топливе.



Кстати, насчет "гяуров" в начале мы, может быть, и погорячились. Ушедший в тень, но остающийся влиятельнейшим человеком в "Лукойле" уроженец Баку Вагит Алекперов является кавалером нескольких орденов Русской Православной Церкви, но в последние годы явно развернулся в сторону корней. Он взял попечение над Болгарской исламской академией, подарил Соборной мечети Когалыма древний Коран, а в разговорах с журналистами подчеркивает, что не делает различий между православием и мусульманством.



Очень практичный, разумный и выгодный подход. Быть выше религий, выше конфликтов, просто зарабатывать деньги на русском ископаемом топливе. Исключительно в собственных интересах.



Успехи налицо. Польша конфискует активы "Газпрома". Германия конфискует активы "Роснефти". Болгария позволяет "Лукойлу" работать в свое удовольствие под дымовым прикрытием "операционного контроля" со стороны болгарского правительства. А Пакистан теперь еще и дает новый рынок сбыта.



Кажется, здоровый патриотизм выглядит иначе.



Иван Дементьев