Чему китайская армия научится у Шойгу, - СП

20:08 24.04.2023

Китай и Россия все крепче связывает военная дружба

Константин Ольшанский

24 апр. 23

Китайские военные эксперты детально изучают ход и особенности спецоперации на Украине. Интересуют китайцев, конечно, прежде всего передовые технологии, которые обе стороны применяют в ходе конфликта. А их множество: от дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов) "Герань" до спутниковой связи Starlink.



Все эти технологии изменят облик будущих войн. Китайская же армия должна стать передовой на планете уже к 2030 году: такую задачу поставили Си Цзиньпин и Всекитайское собрание народных представителей. Чтобы быть прогрессивными, пекинские военные должны воспринимать передовые веяния.



Американский генерал перепугался китайских "шпионов"



Технологическими успехами Китая больше всего обеспокоены, конечно, в Пентагоне. Причем в ходе противостояния американцы используют самое грязное оружие: например, прямые обвинения в "воровстве" технология. Пентагон вдруг присмотрелся к китайскому истребителю-невидимке пятого поколения J-20: якобы, уж слишком он похож на F-22 Raptor.



Истребитель китайцы начали разрабатывать еще в 2007 году, а поступил самолет на вооружение в 2017 году. И уже концу нынешнего года производство J-20 в Китае превзойдет выпуск американских F-22 Raptor.



В Азиатско-Тихоокеанском регионе две ядерные державы "ставят фургоны в круг"

Бывший замминистра обороны США Джеймс Андерсон не постеснялся намекнуть на шпионаж. Дескать, у китайцев нет собственной технологической базы, чтобы производить такое совершенное оружие, как самолеты-невидимки.



А вот тут Андерсон не просто не прав - он откровенно врет. Большинство китайских инженерных корпораций появились еще в пятидесятые годы, при Мао Цзедуне. А уже в 1999 году была проведена реорганизация оборонных компаний: так появились, в частности, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) и China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC).



Дочерней структурой CSIC стала компания Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Именно она, в частности, выпускает крупнейшие в мире контейнеровозы, гигантские СПГ-танкеры (газовозы) и другие корабли. Причем почти все с приставкой "самые" в описании. Строит компания и почти все китайские военные суда, от фрегатов до десантных катеров.



Китайские оборонные компании получили мощнейший толчок для развития на фоне объявленной Си Цзиньпином модернизации вооруженных сил. Именно тогда были созданы несколько новых корпораций.



В 2009 года в Китае была создана компания AVIC Commercial Aviation Engine - генеральный подрядчик для проекта создания двигателя дальнемагистральных пассажирских самолетов. Разрабатывала она двигатель Changjiang-1000A для первого полностью китайского авиалайнера C919.



Благодаря Си Цзиньпину создание авиационных двигателей и газовых турбин включили в список главных отраслей Китая. И уже в 2016 году из AVIC Commercial Aviation Engine вошла в госкорпорацию Aero Engine Corporation of China (AECC). Главный китайский двигателестроитель объединил десятки заводов, лабораторий, НИИ по всему Китаю.



Американцы отреагировали на конкурентов живо и остро: в 2020 году Дональд Трамп ввел санкции против AECC. Это стало признанием опасности китайской конкуренции. Той самой, которую сейчас никак не хочет признавать отставной генерал Андерсон.



"Великая стальная стена" защитит от американских наветов и кражи секретов



Председатель КНР Си Цзиньпин в своей первой речи в начале своего третьего президентского срока заявил, что модернизирует НОАК и превратит их в "Великую стальную стену". От кого будет защищать эта стена, думается, объяснять не нужно.



Даже независимые американские эксперты (в частности, из Международного института стратегических исследований - IISS) отмечают, кто Китай уже превзошел США по многим критическим военным технологиям. Это истребители пятого и шестого поколения, гиперзвуковое оружие и даже воздухоплавание (создание суборбитальных аэростатов - вроде того, с которым осатанело расправились американцы).



В "чиповой войне" с Пекином проигравшим окажется Вашингтон

Американские эксперты отмечают, что китайцы, безусловно следят за разработками США, чтобы не отстать в технологической гонке. Китайцы используют весь спектр возможностей: перекупку американских подрядчиков, вербовку профессоров университетов и государственных чиновников, внедрение в информационные системы, чтобы заполучить ключевую информации о новом оружии. Американцы занимаются тем же самым по всему миру.



Президент Центра военной модернизации США Крис Осборн уверен, что Китай особенно интересуют такие критические технологии, как глубоко проникающие боеголовки, новые упрочненные термостойкие нанокомпозитные материалы, беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки, а также "бесшумные" технологии подводных лодок нового поколения. Причем все подобные технологии, на которые делают ставку и в США, китайцы либо разрабатывают сами, либо приобретают, говорит Осборн. Американцам остается только кусать локти.



Си Цзиньпин на подмогу военным позвал и гражданских инженеров. В нынешнем году военные расходы Китая увеличатся на 7,2% - в том числе за счет НИОКР. Исследования для нужд военных будут проводить во всех крупнейших лабораториях Китая. Главная задача - сделать китайскую оборонку полностью самодостаточной, не зависящей от чуждых технологий.