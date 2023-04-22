Садыр Жапаров станет единственным гостем на параде Победы в Москве

20:17 24.04.2023

24 апреля 2023, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы, оказался Садыр Жапаров. Об этом сообщают "Ведомости".



Как отмечается, даже участие президента Беларуси под вопросом.



"Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков не ответил на запрос журналистов о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров (к примеру, руководитель союзной Белоруссии Александр Лукашенко) прибыть в Москву к празднику", - пишет издание.



Президента Кыргызстана позвал в Россию 31 марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения.



"8-9 мая мы ожидаем ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к нашему самому главному общему празднику - Дню Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", - говорил он на встрече с Садыром Жапаровым.



По данным источников "Ведомостей", в рамках визита, который пройдет в эти дни, предполагается не только посещение торжественных мероприятий, но и переговоры на высшем уровне.



Отметим, что Алексей Оверчук говорил о поездке Садыра Жапарова в Москву и на заседании кыргызско-российской межправительственной комиссии.