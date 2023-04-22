Politico: США больше не верят в успех контрнаступления ВСУ

20:31 24.04.2023 Администрация Байдена боится последствий провала украинского контрнаступления

Politico: США не верят в успех контрнаступления ВСУ

Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - ИноСМИ, 1920,

Белый дом перестал верить в успех украинского контрнаступления и проинформировал Киев о последствиях его чрезмерных амбиций, пишет Politico. Поражение ВСУ вынудит Запад принудить Украину к мирным переговорам.

За закрытыми дверями команда Байдена с тревогой думает о том, чего могут добиться украинцы в ходе наступления.

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Администрация Байдена понемногу готовится к тому, что украинское весеннее наступление не оправдает ожиданий, в связи с чем критики внутри страны и зарубежные союзники обвинят в провалах Америку.



Украинское наступление, которое вот-вот начнется, имеет целью освободить присоединенные Россией территории, скорее всего, на востоке и юге. Но по соображениям оперативного свойства украинское руководство не вдается в подробности.

Публично команда президента Байдена заявляет о своей непоколебимой поддержке Украины и обещает обеспечивать ее оружием и экономической помощью столько, "сколько потребуется". Но, если предстоящие боевые действия дадут лишь ограниченный результат, администрации придется столкнуться с двуглавым монстром, который будет атаковать ее с двух сторон.



"Ястребы" заявят, что, если бы администрация дала Киеву все, что он просил, а именно, ракеты большой дальности, истребители и дополнительные средства ПВО, украинское наступление было бы успешным. Другая сторона, настроенная более миролюбиво, станет утверждать, что недостатки Украины доказывают ее неспособность полностью изгнать русских с присоединенных территорий.

И это без учета реакции американских союзников, в основном европейских, которые могут сделать вывод, что мирные переговоры между Украиной и Россией – это более предпочтительный вариант, если Киев не сумеет доказать, что победа близко. Внутри администрации официальные лица неизменно подчеркивают, что делают все возможное для успеха весеннего наступления.

"Мы почти полностью выполнили заявки Украины по необходимому ей для контрнаступления оружию. За последние месяцы мы резко увеличили поставки оружия и боевой техники", – сказал один чиновник из администрации, имя которого не называется, потому что речь идет о вопросах конфиденциального свойства.



Но вера в успех стратегии – это одно. А вера в тактику – совсем другое. И за закрытыми дверями команда Байдена с тревогой думает о том, чего смогут добиться украинцы в ходе наступления.

Недавно эта скрытая тревога вышла наружу, когда в социальных сетях появилась секретная информация, попавшая туда в результате утечки. В совершенно секретной оценке ситуации от начала февраля говорится, что Украина не добьется своих целей в ходе контрнаступления. Есть оценки поновее, где говорится, что Киев может добиться некоторых побед на юге и востоке, однако повторить прошлогодний успех ему не удастся.



Украина надеется перерезать российский сухопутный мост в Крым, но американские официальные лица сильно в этом сомневаются, о чем рассказали два осведомленных источника из администрации. Однако в Пентагоне все еще надеются, что Украине удастся создать угрозу российским путям снабжения, пусть даже добиться полной победы и разбить закрепившиеся на этой местности войска ей будет слишком трудно.



Американская разведка указывает на то, что Украина просто не сможет прорвать оборону там, где хорошо окопались российские войска. Такое же ощущение преобладает и в других местах вдоль линии фронта. Украинский президент Владимир Зеленский говорит, что США не вооружили его армию должным образом, а раз так, начинать контрнаступление просто нельзя.

Есть мнение, что Киев готов пересмотреть свои цели и скорректировать их соответствующим образом, о чем говорят американские официальные лица. В этом случае добиться более скромных целей будет проще, и их можно будет преподнести как победу.



По словам помощников из Белого дома, сейчас идут разговоры о том, чтобы преподнести это украинцам как "прекращение огня", а не переговоры о постоянном мире. Тогда у Украины будет возможность в перспективе вернуть больше территорий. Киев в таком случае должен получить какие-то стимулы: может, гарантии безопасности от НАТО, экономическую помощь от ЕС, больше военной помощи для пополнения запасов и усиления ВСУ, и так далее. Помощники также выражают надежду на подключение Китая, чтобы он потребовал от Путина сесть за стол переговоров.



Но в связи с этим возникает новая дилемма: что будет дальше, и насколько резкой будет реакция критиков внутри США.

"Если контрнаступление пройдет не очень хорошо, администрации придется винить только себя за отказ поставлять определенные типы оружия и помощи, когда она больше всего необходима", – сказал Курт Волкер, который в администрации Трампа был специальным посланником по Украине.



Если контрнаступление не оправдает надежд, союзники в зарубежных столицах начнут задумываться, сколько еще помощи можно оказывать Киеву, если победа постоянно отдаляется.

"Поддержка в европейском обществе со временем может ослабнуть, потому что энергетические и экономические издержки для Европы очень велики, – сказала директор и научный сотрудник аналитического Атлантического совета Клементайн Старлинг. – Если трансатлантическая поддержка пойдет на убыль, ослабнет и внутренняя поддержка в США и в конгрессе. И в этом случае администрации Байдена будет сложно ее сохранить".



Многие европейские страны также начнут подталкивать Киев к прекращению военных действий. "Безрезультатное контрнаступление вызовет новые вопросы о том, каким будет исход конфликта, и как можно найти решение проблемы, продолжая поставлять оружие и помощь, и этим ограничиваясь", – подчеркнула Старлинг.

Байден и его ближайшие помощники открыто подчеркивают, что начинать мирные переговоры Зеленскому следует только тогда, когда он будет готов. Но Вашингтон также продемонстрировал Киеву некоторые политические реалии. В какой-то момент, особенно сейчас, когда республиканцы контролируют палату представителей, темпы американской помощи могут замедлиться. Официальные лица в Вашингтоне не давят на Киев, но уже начинают задумываться, какими будут дискуссии. Они понимают, насколько сложно будет Зеленскому в политическом плане.



"Если Украина не добьется заметных успехов на поле боя, неизбежно возникнет вопрос, не пора ли прекращать боевые действия и садиться за стол переговоров, – сказал президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс. – Это дорого, у нас заканчиваются боеприпасы, и у нас в мире есть другие чрезвычайные ситуации, к которым надо готовиться. Мы вправе задать все эти вопросы, не ставя под угрозу цели Украины. Это просто вопрос средств".



В этом месяце заместитель руководителя офиса Зеленского Андрей Сибига рассказал Financial Times, что Украина будет готова приступить к переговорам, если ее войска вплотную подойдут к Крыму. "Если нам удастся добиться своих стратегических целей на поле боя, и мы выйдем на административную границу с Крымом, мы будем готовы открыть дипломатическую страницу и обсудить этот вопрос", – заявил он.

Это высказывание немедленно опровергла представитель Зеленского Тамила Ташева: "Если Россия не уйдет добровольно с полуострова, Украина продолжит освобождение своих земель военными средствами", – заявила она.



Уверенность Америки ослабляет и то обстоятельство, что интенсивность боевых действий (но не жестокость) пошла на убыль.

Стороны обмениваются карающими ударами, сосредоточив усилия на маленьких городах типа Бахмута. Ни та, ни другая сторона не может выбить противника с занимаемых позиций. Русские в этом году усилили группировку войск, пытаясь активизировать военные действия. Но захватить им удалось лишь незначительные участки территории, да и то ценой больших потерь. Переломить ситуацию в ходе конфликта они не сумели.



Боевые действия дорого обходятся и украинцам. Конфликт длится 14 месяцев, и потери у них умопомрачительные – примерно 100 000 убитыми. Самые опытные украинские военнослужащие либо изнурены, либо выбыли из строя. Войска израсходовали беспрецедентное количество боеприпасов и понесли большие потери в оружии. Даже щедрый Запад с его многочисленными поставками не в силах удовлетворить все неотложные заявки Зеленского.



Американские руководители проинформировали Украину об опасностях чрезмерных амбиций и распыления сил и средств. О том же в свое время Байден предупреждал афганского президента Ашрафа Гани.

Но шансов на то, что Украина откажется от своих устремлений, мягко говоря, мало. "Все выглядит так, будто у Киева это единственная и последняя возможность продемонстрировать свою способность побеждать, хотя это, конечно, не так", – сказала президент и генеральный директор вашингтонского Центра анализа европейской политики Алина Полякова.



Авторы: Джонатан Лемайр (Jonathan Lemire), Александр Уорд (Alexander Ward) Источник - inosmi.ru

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