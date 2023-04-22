Японцы - феномен самопредательства, - Эдуард Биров

20:51 24.04.2023

это же надо так позволить перепрошить себе мозги и вывернуть души, чтобы агрессора воспринимать за союзника

Эдуард Биров



В ситуации вокруг Нагасаки и "ядерной дружбы" США и Японии, больше всего поражает не лицемерие англосаксов, это как раз уже привычно, а рабская покорность японцев, якобы великой развитой цивилизации.



Вся их скорбь о Нагасаки и Хиросиме - будто о погибших в природной катастрофе, а не в рукотворном массовом преступлении. Все эти сложенные безвольно ручки - не память о погибших, а их предательство, забвение.



Это же надо так позволить перепрошить себе мозги и вывернуть души, чтобы агрессора воспринимать за союзника, тем самым предавать своих погибших соотечественников!



Японцы являют собой феномен того, как древний, богатый и технически развитый народ с огромными возможностями может быть жалким и рабски ничтожным. И тому нет никаких разумных объяснений - ни страх перед жестокостью американцев, ни зависимость от экономики доллара и военным могуществом США.



Все это вполне преодолимо при сильном желании, и японцы, если не сразу, то хотя бы сейчас могли бы набраться смелости и пусть не потребовать ответа и не мстить, но сказать правду. Вот что бы случилось, если бы японцы просто в лицо сказали Блинкену - это ваша вина, вы убили ядерными бомбами наших мирных граждан.



Для русского человека слово правды - это самая большая драгоценность. Русский всегда ценил пуще всего силу воли сказать правду в глаза и отстоять ее несмотря ни на что - это дороже всех достижений культуры, техники и цивилизации. Нет ничего ценнее, чем иметь внутреннюю свободу назвать белое белым, а черное черным - особенно перед лицом агрессора, каким бы они ни был страшным.



Собственно, это и есть основа настоящей независимости и жизнеспособности народа - если он способен отстоять свою правду, то тогда будет и искусство, и высокие технологии. Если же нет, если он опускает глаза и лжет сам себе , то никакие достижения науки и искусства не спасут его от гибели.



Не случайно и нацисты Гитлера, и нацисты США ставили и ставят перед собой задачу не просто покорение народа, а его стерилизацию - полное стирание его самосознания. И вот почему им так не дают покоя русские, которые даже после жуткого слома 90-х, когда, казалось бы, манкурты взяли верх, нашел в себе силы выздороветь и вновь подняться на бой.



Великое счастье и большая редкость по нынешним временам - быть по-настоящему самостоятельным народом и не врать самому себе перед лицом врага.