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Пекину удалось расколоть Евросоюз, - Владимир Скосырев
00:09 25.04.2023

24.04.2023

Старая Европа не желает ввязываться в конфликт из-за Тайваня
Владимир Скосырев

Посол Китая во Франции Лю Шай сделал заявление, вызвавшее бурю эмоций в Европе.
В Люксембурге состоялась встреча глав МИД Евросоюза. Министры подтвердили, что ЕС будет оказывать политическую и военную поддержку Украине. Но согласия по новым антироссийским санкциям не достигнуто. Еще труднее оказалось разработать единый курс по Китаю. Если глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал направить корабли членов блока в Тайваньский пролив, то Франция, Германия, Италия не желают обострять отношения с КНР.

В то, что члены объединения стали говорить не в унисон, внесла весомый вклад китайская дипломатия. К ней теперь тщательно прислушиваются, и понятно, почему. Ведь КНР – вторая экономическая сверхдержава. Но и послы Китая в Европе в последние дни выступили со столь откровенными заявлениями, что в доме Единой Европы, перефразируя классика, все смешалось.

В тот момент, когда Боррель убеждал в интервью общественность в том, что судьба Тайваня имеет ключевое значение для Европы, китайские послы в ЕС и во Франции выступили со своими комментариями. Посол Китая во Франции Лю Шай сказал французской сети LCI, что бывшие советские республики не имеют суверенного статуса в международном праве. Этот комментарий вызвал реакцию возмущения в Эстонии, Латвии и Литве. Они объявили, что вызовут китайских послов для объяснений. И действительно, вызвали.

Мало того, гневается и Киев. Ведь китайский посол во Франции выдал страшную тайну. Крым, сказал он, изначально принадлежал России. Задача успокаивать Украину легла на плечи посла КНР в Евросоюзе Фу Цуна. Впрочем, не ясно, в этом ли состояла его миссия.

Фу Цун опубликовал интервью в малоизвестном за пределами КНР издании. Он указал, что отношения Китая с Евросоюзом имеют много измерений. Их нельзя сводить только к украинскому вопросу. Далее, сделав тонкий намек на Вашингтон, посол указал, что отношения КНР и ЕС не должны подчиняться третьим сторонам. Фу Цун также напомнил о плане мира в Украине, выдвинутом Пекином, и подтвердил известную позицию КНР о том, что участникам украинского конфликта нужно сесть за стол переговоров.

Еще один тезис в интервью Фу Цуна был, вероятно, предназначен для тех политиков ЕС, которые не перестают обвинять Пекин в том, что он поставляет оружие России. Имея, очевидно, в виду этих критиков курса Пекина, посол напомнил о фразе председателя КНР Си Цзиньпина о том, что дружба между Китаем и Россией не имеет границ. Не волнуйтесь, уверял посол, сотрудничество Китая с Европой и другими странами "тоже бесконечное".

Причем полемика, инициированная двумя высокопоставленными китайскими дипломатами, идет на фоне неприкрытого недовольства Белого дома поведением президента Франции Эмманюэля Макрона. Как передал Bloomberg, администрация президента США Джозефа Байдена раздражена высказываниями президента Франции о Тайване.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "В дипломатии бывают ошибки или, наоборот, предпринимаются хитрые шаги. Бывают попытки высказать необычную мысль, чтобы прощупать реакцию. Этим пользуются лидеры страны и дипломаты высокого уровня. Но нельзя исключить, что посол во Франции просто проговорился, невольно выдав содержание дискуссии в пекинском руководстве. Может, там говорили: а имеют ли постсоветские страны суверенитет? – при обсуждении позиций для будущих переговоров. Другой вариант: китайское руководство поручило послу так высказаться, чтобы посмотреть, как будет реагировать Запад. Загадка будет решена, если Лю Шая снимут. А если он останется на посту, то, значит, это вовсе не было самодеятельностью.

Что касается посла при ЕС Фу Цуна, то ему, очевидно, было дано задание в преддверии визита Макрона в Китай показать, что Китай в украинском конфликте не поддерживает ни одну сторону. Он должен был использовать примерно ту же риторику, что и в отношении России. Мол, отношения Китая с Европой и другими странами бесконечны. Это традиционный китайский подход. Он постоянно говорит, что хочет хороших отношений со всеми странами, в том числе с Украиной. Это не просто слова, а манера поведения. Китаю действительно нужны партнеры в разных частях света, ведь только тогда будут открыты рынки для китайского экспорта".

С другой стороны, каждому ясно, что заявление о российско-китайской дружбе без границ – это риторика. Границы есть. Если бы их не было, китайская военная техника применялась бы в Украине, заключил Лукин.

Источник - НГ
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