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Российская супер-гребунья Пракатень отныне будет выступать за УзбекистанРоссийская супер-гребунья Пракатень отныне будет выступать за Узбекистан
00:16 25.04.2023

Узбекистан натурализовал вице-чемпионку Олимпийских игр по академической гребле из России

Серебряный призер Олимпийских игр - 2020 в академической гребле, россиянка Анна Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщает РИА со ссылкой на президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина.

По словам Свирина, уход 30-летней спортсменки станет серьезной потерей для сборной России, но "это ее выбор". Также президент ФГСР рассказал, что натурализацию российским гребцам предлагала Сербия, однако было принято решение отказаться и добиваться допуска в составе российской команды.

"У Ани были мысли и вовсе закончить карьеру, а затем она решила выступать за Узбекистан на международных соревнованиях. Еще в прошлом году федерации Узбекистана и Сербии предложили дать нашим спортсменам возможность соревноваться под их флагами. Мы ответили, что в первую очередь будем добиваться их допуска в составе нашей национальной команды", - отметил Свирин.

Он добавил, что переход Пракатень должна утвердить Международная федерация гребного спорта (ФИСА).

"Если все в порядке, то смысла препятствовать выступлениям Ани за Узбекистан не будет. Известно, что в случае перехода нужно выждать 24 месяца, чтобы выступать на международных стартах. Но исполком международной федерации может учесть ситуацию, в которой находятся российские спортсмены, и уменьшить этот срок. Возможно, Пракатень удастся выступить за Узбекистан на Играх 2024 года в Париже", - предположил Свирин.

Это не первая натурализация Узбекистаном российских спортсменов за последние годы. Так, в 2018 году была натурализована велогонщица, трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская. В 2019 году узбекское гражданство получили российские пятиборцы - чемпион Европы Александр Савкин и бронзовый призер чемпионата мира Алисэ Фахрутдинова, а также чемпион Европы в вольной борьбе Ильяс Бекбулатов.

Ни один из новоиспеченных узбекистанцев не смог завоевать медали Олимпийских игр в Токио, с прицелом на которые их и натурализовали.

В свою очередь, в России натурализация своих спортсменов воспринимается по-разному. Например, Ольгу Забелинскую в ряде местных СМИ называли "предательницей", а натурализованную Казахстаном теннисистку Елену Рыбакину, которая выиграла Уимблдон, ассоциировали исключительно с Россией и Москвой, что вызвало всплеск негатива как на Западе, где поставили под вопрос победу Рыбакиной, так и в Казахстане, где спортсменке пришлось отчитываться перед журналистами и доказывать свою принадлежность к республике.

Анна Пракатень - уроженка Белоруссии, которую представляла на международной арене до 2016 года. Затем сменила спортивное гражданство на российское. За сборную РФ выступала с 2019 года. В 2021 году выиграла чемпионат Европы среди одиночек. В том же году завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.

Источник - fergana.plus
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