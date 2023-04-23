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В США боятся дефолта из-за необдуманных действий Байдена
00:31 25.04.2023

Politico: В Белом доме не исключают дефолта из-за отказа Байдена от переговоров с республиканцами

Людмила ПЛОТНИКОВА

Байдену невыгодно вводить режим экономии средств бюджета перед избирательной компанией.

Госдолг США достиг нового потолка. И если политики не договорятся о повышении его уровня, Соединенным Штатам грозит дефолт. Это означает, что исполнение статей бюджета будет приостановлено, прекратится выплата зарплат бюджетникам, включая военных, сотрудники государственных учреждений не будут выходить на работу.

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей Конгресса, готовы позволить увеличение госдолга на $1,5 триллиона, обуславливая это введением режима экономии. В этом случае они готовы проголосовать за соответствующий закон.

Но Байден отказывается от переговоров со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, предпочитая озвучивать свои мысли исключительно в беседах с журналистами.

Такой подход не обещает ничего хорошо, и даже в самом Белом доме все больше и больше чиновников стали допускать возможность дефолта США по своим обязательствам. Об этом пишет издание Politico.

Журналисты уверены, что "стойкость" Байдена обусловлена приближающейся к своему пику президентской кампанией в Америке. Рейтинг Байдена, намеревающегося баллотироваться на второй срок, невелик, так что режим экономии средств, которыми без особых забот можно финансировать различные программы, покупая таким образом голоса избирателей, ему сейчас невыгоден.

Сенатор Джо Манчин недавно заявил, что отказ Байден от переговоров приведет Америку "к историческому дефолту".

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682371860


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