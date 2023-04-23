Как глобальные элиты управляют миром. В чем их слабость? - А.Фурсов

01:19 25.04.2023 Как глобальные элиты управляют миром. В чем их слабость?



Андрей Фурсов



Нужно сказать, что глобализация бьет не только по слабым мира сего: по Мексике, по Филиппинам, по Таиланду. Она бьет и по сильным мирам всего… Так обанкротился Детройт, потому что из него когда-то в 80-е годы в Южную Корею стали выводить автомобильную промышленность. Целый ряд зон в Европе оказался в очень сложном положении. То есть глобализация создает не просто такой мир: вот Северная Америка и Европа, плюс Япония, а вот все остальное. Значительно более интересная схема глобализации, четкая, была предложена на суперобложке книжки Кэнъити Омаэ. Есть такой японский бизнесмен и автор многих книг, его еще называют "мистер стратегия". Книжки у него значительно интереснее, чем он сам. Потому что, в принципе, он при встречах повторяет то же самое, что он сказал в книгах. И идея у него заключается в следующем. Время национальных государств уходит, приходит время регионов-государств.



В качестве примеров регион-государств Омаэ приводит Северную Италию, Баден-Вюртемберг (на Верхнем Рейне), Уэльс, Сан-Диего, Гонконг (Южный Китай), Силиконовую долину (район Калифорнийского залива), "Треугольник роста" Сингапур - Джохор - острова Риау (включая Батам), район Лангедок - Руссийон с центром в Тулузе и с тесными связями с Каталонией; Токийский район; район Кансай (Осака - Кобе - Киото), остров Пенанг (Малайзия) и "Большой треугольник роста" Пенанг - Медан (на острове Суматра, Индонезия) - Пхукет (Таиланд).



Это регион, в котором живет от 5 до 20 миллионов человек, но не меньше и не больше. Потому что если меньше, невозможны эффективные спрос и редложение. Если больше, возникают проблемы с бедностью. То есть возникает такой сгусток из 20-ти миллионов, который связан не со своей страной, а с такими же сгустками во всем мире. И вот на суперобложке книги Кэнъити Омаэ "Конец национального государства: подъем региональных экономик" изображен земной шар и красненькие точки на нем.



Главное в функционировании регион-государства - это решение локальных проблем путем использования глобальных ресурсов, в том числе интеллектуальных. Например, процветание Силиконовой долины в качестве двигателя американской микроэлектроники, особенно по сравнению с другим центром этой отрасли - районом 128-го шоссе в Массачусетсе, связано, прежде всего, с тем, что этот регион смог привлечь интеллектуалов, менеджеров самого высокого класса и капиталы венчурных предприятий и создать для них благоприятный культурно-психологический и экономический климат. Район 128-го шоссе был лоббистским, а конкурентоспособность воспринимал как средство получать федеральные средства для научно-исследовательской работы. Отношение к иностранному капиталу - подозрительность, нежелание его привлекать.



Результат - Япония развивает "Силиконовый остров" на Кюсю, Корея создает "Силиконовый полуостров", а район 128-го шоссе, по сути, выбыл из соревнований из-за своей "оборонительной позиции". Такая позиция - реликт, и от него надо отказываться. Так, Голливуд, столкнувшись с острой нехваткой капитала, не стал выстраивать протекционистские барьеры по отношению к иностранным деньгам, а пригласил Руперта Мердока в 20-th Century Fox, К.Ито и "Тосиба" в Time Warner, "Сони" - в Columbia Pictures, "Мацусита" - в МСА. Результат - "прилив" 15 млрд долларов. И невозникновение японского Голливуда.



Процветание, убежден Омаэ, всегда имеет в качестве основы регион-государство, и от этого выигрывают соседние регионы. Чем скорее правительства национальных государств поймут это и начнут относиться к регион-государству как к особой зоне, тем лучше. Если бы правительство Индонезии позволило глобальной экономике услуг очертить на территории своей страны две-три зоны размером с Сингапур и превратить их в регион-государство, то ими можно было бы управлять как частью глобальной экономики, а Индонезия получила бы очаги роста. Последний тезис Омаэ позволяет понять, почему его идеи так любят глобалисты и почему они не могут понравиться нам.



В миниатюре это можно увидеть на примере Сан-Пауло, там целый ряд небоскребов… Они, вообще никак не связаны даже с самим Сан-Пауло. Потому что люди садятся на вертолет и перелетают на другой небоскреб. Вот это и есть мир глобализации. Или, скажем, в систему отелей "Хилтон", про которую мне тот же Кэнъити Омаэ рассказывал, когда я в японских университетах преподавал… Мы с ним вместе завтракали. Он говорит: "Посмотрите, какое чудо – отели "Хилтон"! Они везде одинаковые! Ты приезжаешь в отель Хилтон в Париж, и это то же самое…" И продолжает: "Наше поколение японских детей играет в игры Nintendo, в них же играют в Америке". Я говорю: "А что вот в этом хорошего?" Он говорит: "Так они могут говорить на одном языке". "Так язык все равно не получается. Это получается некая символика…" А, собственно, проникновения языка и культуры нет.



"Либеральная демократия - это система глобального зоопарка, где почти у всех есть еда, крыша на головой, самки и самцы, безопасность и занятия между сном, едой и спариванием, значение которого неуклонно снижается в силу перенаселения и деградации гендерного базиса, фактически без эллинов и иудеев, мужчин и женщин, детей и взрослых, но с инфантильными общечеловеками, - зоопарка, обслуживаемого роботизированными комплексами с небольшим числом специалистов под контролем высшего управленческого звена ТНК, реализующего рекомендации системы принятия решений под контролем ИИ..." az118.livejournal.com



Но самый главный вопрос, на который не дают ответ сторонники теории глобализации, тот же Кэнъити Омаэ… Он просто отмахнулся от этого вопроса, когда я сказал. Он сказал: "Как-нибудь решится!" Допустим, есть город, регион-государство в 20 миллионов человек. Люди там живут очень-очень хорошо. У Хемингуэя такой рассказ есть "Там, где чисто и светло". Замечательно! Но рядом-то мир – там, где не чисто и не светло. И люди из этого мира очень хотят попасть сюда.



Один французский социолог сказал: "Эта проблема решается очень просто. Нужно создать государство-буфер". По-французски точный перевод "государство-прокладка". Между тем, что Кэнъити Омаэ называет регион-государство. Там живут 20 миллионов. И допустим, 40-50 миллионов живут в зоне 300 миль. Они получают кое-что от этого региона-города и служат буфером между зоной дикости, пиратства, бандитизма. То есть, это как бы такие гладиаторы-преторианцы одновременно, которые защищают вот этот город.



Когда мы с ним дискутировали в 93-м году, я спросил: "А что мешает этим 40-50 миллионам однажды прийти в этот город, вырезать всех и занять их место?" Я говорю, ведь так же было в арабском мире. Ибн Хальдун очень хорошо это показал на примере арабских политий. Приходит из пустыни династия, вырезает правящую династию в городе. И первое поколение устанавливает власть. Второе расширяет власть, консолидирует ее и расширяет государство. Третье поколение вкладывает деньги в искусство. Четвертое поколение деградирует, все растранжиривает… Приходят новые дикие люди, вырезают и создают новую империю. Посмотрите, вся история Ближнего Востока в этом отношении именно такова. Приходят дикие люди, выгоняют более цивилизованных и создают новую империю, она поднимается… Например, сельджуки пришли, и цикл закрутился сразу.



Есть еще один пример, который я привел в тогдашней дискуссии. Дело в том… Как рухнул Древний Рим? Между зоной Римской империи и Пакс Барбарикума была зона примерно 200 миль, то есть 300 км, где селились варвары, которые переходили на римскую систему земледелия. В результате начался демографический рост. Кроме того, они существовали вот за счет чего. Они римские товары и те товары, которые можно было купить в Римской империи, обменивали, сбывали их варварам. То есть это были такие посреднические королевства. Пока Рим был силен, все было хорошо. А потом, когда Рим ослабел, и начались перебои, где брать товары? Эти товары можно было только взять, захватив Рим.



То есть вот эта схема – схема глобализации в исполнении Омаэ… А он очень уважаемый человек в кругах глобалистов. Она очень хороша, если забыть, что кроме экономики существуют социальный строй, демография и политика. Вот если про все это забыть, то схема работает совершенно замечательно. Как часы. Но если включить человеческий фактор, то получится все совсем-совсем по-другому. И в этом отношении глобализация создает значительно больше проблем, чем решает. Более того, глобализация, по сути дела, исчерпывает капиталистическую систему. То есть генетическая программа, социальная генетическая программа, по которой был заложен капитализм, на этом заканчивается. И не потому, что капитализм плохой, а потому, что он решил все те задачи, которые должен был решить. Все, программа выполнена. Следствие окончено, забудьте.



Сегодня речь идет о создании, по сути дела, нового кастового общества с очень сильным разрывом между богатыми и бедными, и с фиксацией неравенства, если не законодательно, то почти (на многое открыли глаза успешно введенные в 2020-м ограничения для населения). Я не считаю фантастичным такой вариант развития посткапиталистического мира, когда слой господ превратится не просто в иную расу, а в иной вид - биотехнологический и будет даже внешне (рост, телосложение и т.п.) отличаться от низов.



Другое дело этот план надо еще реализовать. Очень показательно, что в США в 70-80-90 гг. 30 лет был дефицит бюджета. Последние три года правления Клинтона, второго срока, был профицит бюджета. Это был результат того, что деньги были выкачены из бывшей зоны соцлагеря. У глобализации было блестящее начало. Запад грабил абсолютно все, что мог. А потом выяснилось, что не хватает силенок. И не хватает силенок установить контроль над очень значительной частью мира, прежде всего Россией и Китаем. Уже сейчас видно, что мир начинает делиться на крупные макрорегионы. Оказалось, что глобализация – это очень недолгий процесс.



Киссинджер абсолютно цинично определил глобализацию в политическом плане как "глобализация – это другое название для империализма Соединенных штатов Америки". Но я думаю, что Генри Киссинджер все-таки… Он немножечко здесь как Рип ван Винкль. Человек уснул, проснулся, а США уже совершенно другие. Все-таки он живет немножко другой эпохой и… Дело в том, что сами Соединенные штаты… Во-первых, Соединенные штаты после середины 70-х годов – это не столько государство, сколько кластер транснациональных корпораций. Во-вторых, сами Соединенные штаты оказались сейчас в таком положении, когда очень многие говорят об их дезинтеграции и распаде… Конечно, это не произойдет прямо сейчас. Но, повторюсь, США уже совсем не те, что были раньше.



"В США действует идеология нацеленности на успех. Лузером быть стыдно, позорно. Лузерство приводит к невыносимой психологической фрустрации, ломке, суицидальным наклонностям. Такая нацеленность на успех - фундаментальный источник слабости. Мы, с нашим стремлением всегда посыпать голову пеплом, психологически гораздо более устойчивы к поражениям, так как не было и нет той маньячной акцентуации на успех. Мы можем держать удар, американцы нет.



Какова главная проблема монетарного безумия, когда печатают триллионы ничем не обеспеченных долларов. Зомбификация бизнеса и деградация элит. В основе двух этих процессов лежит безответственность. Включение обратных связей просто добьет больной экономический организм. Существование возможно только под капельницей. Встать и начать плясать заново не получится." kivi-rtsb.livejournal.com







Андрей Фурсов. Отступать некуда. Последняя битва падающего гегемона:

https://dzen.ru/a/Y8aQbGlaiVjxU1r7 Источник - dzen.ru/govoritfursov

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