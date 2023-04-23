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Бутылочки для детишечек. Изгадившая пол-Казахстана "АрселорМиттал" пытается спасти имидж
08:17 25.04.2023

АО "АрселорМиттал Темиртау" поддержало юных экологов
АО "АрселорМиттал Темиртау" поддержало юных экологов Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
В Темиртау прошла ХХ областная научно-практическая конференция "Дети и климат". Финансовую поддержку мероприятию экологической направленности оказала компания "АрселорМиттал Темиртау".
Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному Дню Земли, состоялась 22 апреля. В ОСШ №16 собрались учащиеся и педагоги общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, а также специализированных школ-интернатов Карагандинской области. Цель мероприятия – рассказать о мерах борьбы с изменением климата.

"Сегодня у нас настоящий праздник, потому что наше мероприятие поддержали аким города Темиртау Ораз Таурбеков, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский, а также ГУ "Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области". Это впервые, когда общественные организации, государственные учреждения, бизнес, исполнительная власть, все вместе отмечают День Земли так торжественно", – рассказала организатор конференции, руководитель ОО "Отражение" Елена Варганова.
На торжественном открытии экомероприятия выступил глава города Ораз Таурбеков:

"У конференции правильный девиз: "Хочешь изменить мир – начни с себя". Этот принцип работал во все времена. Старшее поколение помнит хорошую детскую песенку: "Вместе весело шагать". Там были такие слова в припеве: "Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка", "Раз дождинка, два дождинка - будет радуга" и т.д. То есть все большое начинается с малого. То, чем занимаетесь вы, – благородно и востребовано. Тот, кто посвятит себя улучшению экологии, будет заниматься поистине важным для людей делом. Что такое экология? Это все, что окружает нас. И каждый из нас, даже не являясь экологом, может внести вклад в улучшение окружающей среды. Искренне желаю успехов, вы на правильном пути!"
Посетили научно-практическую конференцию руководители АО "АрселорМиттал Темиртау". Генеральный директор компании Владимир Яблонский отметил важность проведения подобных экологических мероприятий.

"Если говорить о градообразующем предприятии "АрселорМиттал Темиртау", 30 лет назад выбросы составляли порядка 650 тыс. тонн. Сейчас они сокращены практически в 3 раза, и эта тенденция будет продолжаться. Мы обновляем газоочистные системы, меняем технологии, устанавливаем новое оборудование. Тогда почему экологический вопрос остается таким острым? Мы видим, что за 30 лет количество автомобилей возросло во много раз. Плюс печное отопление. Как раз сейчас акимат занимается тем, чтобы газифицировать дома, которые используют уголь. Также предстоит провести еще не один субботник, потому что в городе много мусора, в том числе стихийных свалок. Конечно, нужно менять культуру здесь и сейчас. Над этим предстоит еще много работать. Ваша школа и такие конференции показывают, что мы можем изменить ситуацию. Большое вам за это спасибо!" – выступил на мероприятии Владимир Яблонский.

В ходе конференции школьники и педагоги защищали экологические проекты. По словам организатора, впервые лучшие работы отметили ценными призами. Обладатели приза за первое место были награждены подарочными сертификатами. Финансовую поддержку мероприятию оказала компания "АрселорМиттал Темиртау".

Помимо представления экопроектов, в стенах школы была организована выставка Эко Лабораторий. Школьники показали и рассказали участникам и гостям конференции как жить экологично без специальных приспособлений и оборудования. Также все желающие могли ознакомиться с методической литературы, разработанной сотрудниками школы, и поделками из бросового материала: переработанной бумаги, пластиковых бутылок и прочего. В рамках мероприятия организовали и два мастер-класса: по изготовлению предметов интерьера из переработанной бумаги и термоса из бросового материала.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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